Vì sao hàng loạt dự án đất nền tại Long An liên tiếp đắt hàng

Liên tục đắt hàng

Quý 2/2017, dự án Saigon Village giai đoạn 2 đã bán hàng trăm nền chỉ sau 2 tuần công bố. Theo tiết lộ của đơn vị phân phối, có rất nhiều khách hàng đăng ký đặt mua nhưng không đủ sản phẩm. Trước đó, trong giai đoạn 1, dự án này cũng có tốc độ tiêu thụ rất nhanh khi trong vài tháng đầu tiên có hơn 600 sản phẩm đặt mua thành công.

Đầu tháng 10 vừa qua, T&T Group cũng vừa tung ra thị trường dự án khu đô thị T&T Long Hậu. Không tiếp thị rầm rộ song với vị trí tốt, T&T Long Hậu đã ghi nhận hàng trăm nền tiêu thụ thành.

Bên cạnh đó, các dự án Bella Vista, KDC Tân Đô hay dự án khu đô thị Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh cũng ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ rất ấn tượng.

Một đơn vị có kinh nghiệm phân phối các dự án tại Long An tiết lộ, các dự án có quy hoạch bài bản tại Long An dù có quy mô cả hàng nghìn nền, song vẫn bán rất nhanh. Một giai đoạn có khoảng 500-1.000 nền bán hết hàng chỉ trong khoảng 1- 2 tháng.

Mã lực nào khiến Long An bứt phá?

Nằm tiếp giáp với TP.HCM, nhưng giá đất nền tại Long An còn khá mềm. Theo thống kê, đất nền được quy hoạch bài bản, cách TP.HCM khoảng 15-20 phút lái xe có giá khoảng 7-8 triệu. Trong khi các huyện ngoại thành TP.HCM, giá bán dao động trung bình từ 13- 20 triệu/ m2.

Với giá bán vừa tầm, Long An thích hợp cho người trẻ làm việc tại địa phương và TP.HCM tìm kiếm chốn an cư hợp túi tiền. Đồng thời nhà đầu tư cá nhân cũng dễ dàng tìm cơ hội sinh lời chỉ với số vốn hạn chế. Chi phí thấp, đất Long An còn kích thích nhiều nhà đầu tư mua sỉ tạo ra thị trường nhộn nhịp.

Các dự án đất nền được quy hoạch bài bản, nhiều tiện ích luôn hút người mua ở và nhà đầu tư.

Một yếu tố quan trọng đóng vai trò “mã lực” đưa các dự án đất nền tại Long An hút nhà đầu tư phải kể đến việc nơi đây đang được cộng hưởng làn sóng hạ tầng giao thông mạnh mẽ. Cụ thể, trong những năm qua, một số tuyến đường như: Cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, QL 1, N2, QL50, tuyến hành lang đường thủy số 2,... qua địa bàn Tỉnh được Trung ương đầu tư xây dựng.

Cùng với đó Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 830 (thuộc đường Vành đai 4) đang ráo riết triển khai mở rộng lộ giới lên 74 m. Dự án bắt đầu từ cầu An Thạnh, Bến Lức nối thẳng đến cụm cảng Hiệp Phước, dự kiến đến Quý I/2018 sẽ hoàn thành. Khi đi vào hoạt động, TL 830 góp phần “chia lửa” áp lực cho các tuyến đường tại TP.HCM đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Bến Lức.

Dự án bung hàng đón sóng hạ tầng

Thừa hưởng hiệu ứng từ việc nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 830, vừa qua DKRA Việt Nam đã ra mắt dự án Khu đô thị Western City tại Bến Lức. Theo đó, Western City sở hữu hơn 1 km mặt tiền Tỉnh lộ 830 đang mở rộng lên 74 mét với 8 làn xe, liền kề tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương và kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Từ đây, cư dân chỉ mất 7 phút đến thị trấn Bến Lức, Coopmart, 20 phút để kết nối Aeon Mall Bình Tân, bệnh viện Nhi đồng 3, Bến xe miền Tây… Bên cạnh đó, Western City nằm trong khu công nghiệp Phú An Thạnh sẽ đón khoảng 20.000 lao động và chuyên gia đến làm việc. Do đó, trong tương lai, nơi đây sẽ cần một nguồn cầu nhà ở rất lớn.

Khu đô thị Western City tọa trên mặt tiền tỉnh lộ 830 (thuộc đường Vành đai 4) nên cư dân thuận tiện kết nối.

Sở hữu nhiều ưu thế song Western City chỉ có giá từ 390 triệu/ nền, khách mua được ngân hàng hỗ trợ 70% giá trị sản phẩm trong 20 năm và sở hữu sổ đỏ. Đây được xem là mức giá cực kỳ phù hợp với gia đình trẻ đang mong muốn tìm nơi an cư lý tưởng. Với giới đầu tư, khi giá còn khá mềm cùng với thông tin nóng sốt từ hạ tầng thì đây chính là thời điểm vô cùng lý tưởng để quyết định đầu tư.

Mặt khác, với định hướng phát triển thành khu đô thị kiểu mẫu, Western City đã và đang tích hợp hệ thống tiện ích hoàn chỉnh như khu y tế; trung tâm phát triển nguồn nhân lực; trường mầm non, trường tiểu học; trung tâm thương mại, nhà hàng; công viên, khu liên hợp thể dục – thể thao (gồm sân tập Golf, 02 sân Tenis, 03 sân bóng đá, 03 sân bóng chuyền)… Dự kiến đến Quý 2/2018, chủ đầu tư sẽ bàn giao hạ tầng hoàn thiện đến khách hàng.

Sở hữu giá bán cạnh tranh, đón đầu tuyến giao thông quan trọng của Tỉnh cùng lợi thế quy hoạch bài bản, Khu đô thị Western City đang được xem là dự án đầy tiềm năng tại thị trường Long An trong những tháng cuối năm 2017.