Vì sao thị trường căn hộ tại Bình Dương sôi động?

Cuộc chơi trên thị trường căn hộ Bình Dương

Thực tế cho thấy, nguồn cung căn hộ cho các chuyên gia sống và làm việc tại Bình Dương chưa dồi dào đã khiến nhu cầu lẫn giá cho thuê ngày càng tăng cao. Mua căn hộ rồi cho thuê lại đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn giới đầu tư địa ốc ở giai đoạn này.

Theo ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm 2019, tại Bình Dương khá nhiều dự án chung cư mới công bố triển khai hoặc cất nóc, chuẩn bị bàn giao nhà cho khách hàng được xem là tín hiệu vui trước bối cảnh nguồn cung khan hiếm đang diễn biến chung trên thị trường địa ốc. Trong đó, nguồn cung chủ yếu tập trung tại Thuận An, Thủ Dầu Một. Một số dự án đang được NĐT cá nhân chú ý bởi cơ hội đầu tư cho thuê cao do thừa hưởng các lợi thế sẵn có.

Một dự án tại mặt tiền quốc lộ 13 (Thuận An, Bình Dương) cất nóc, hiện đã bán hết 100% số căn hộ, giá thứ cấp tăng khoảng 25%. Ảnh: Hạ Vy

Mới đây, The Habitat đã tổ chức lễ cất nóc giai đoạn II của dự án tại Bình Dương. Đây là dự án căn hộ nằm ở đại lộ Hữu Nghị, Thuận An, mặt tiền quốc lộ 13 có quy mô 11 tháp, được hình thành như một phần của sự phát triển tích hợp của khu công nghiệp Việt Nam – Singapore. Được biết, giai đoạn 1 của dự án đã đi vào sử dụng và đa số dân cư là các chuyên gia trong và ngoài nước làm việc tại khu công nghiệp Vsip. Giai đoạn 2 của dự án này bao gồm 460 căn, hiện đã bán 100% và sẽ tiến hành bàn giao cho cư dân vào tháng 3/2020.

Tại sự kiện này, CĐT cũng công bố giai đoạn 3 của dự án với 828 căn hộ diện tích từ 50-200m2, mức giá dự kiến khoảng 33-35 triệu đồng/m2 và dự kiến mức độ tăng giá so với giai đoạn 2 khoảng 25%.

Theo đại diện đơn vị này, lượng người đến Bình Dương ngày một đông, trong đó có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, chuyên gia và chủ doanh nghiệp… vì thế, nhu cầu sở hữu BĐS tại khu vực vẫn liên tiếp gia tăng thời gian qua, thậm chí không đủ chỗ để đáp ứng nhu cầu này. Có khoảng 60-70% khách mua là để đầu tư cho thuê vì nhu cầu thuê chỗ ở của các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Bình Dương gia tăng mạnh mẽ.

Từ lý do trên mà theo ghi nhận tỉ suất lợi nhuận cho thuê của một số dự án căn hộ tại Bình Dương đạt mức cao từ 10-12%/năm. Đây được xem là mức lợi nhuận cao hơn cả khu vực Tp.HCM.

Ngoài ra, ở thời điểm này, một số dự án mới bung hàng tại thị trường Bình Dương như Happy One, Charm City…cũng được giới đầu tư chú ý bởi những lợi thế về giá mềm, dễ cho thuê khi có lượng chuyên gia nước ngoài sống và làm việc tại các khu công nghiệp.

Có khoảng 60-70% khách mua là để đầu tư cho thuê vì nhu cầu thuê chỗ ở của các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Bình Dương gia tăng mạnh mẽ. Ảnh: Hạ Vy

Chẳng hạn, khu căn hộ Happy One có quy mô 21 tầng với 11 căn shophouse và 486 căn hộ diện tích từ 39 – 69m2, tổng vốn đầu tư khoảng 700 tỉ đồng đang được chào ra thị trường ghi nhận sự quan tâm của giới đầu tư địa ốc khu vực và lân cận.

Theo các NĐT cá nhân khu vực, đầu tư vào căn hộ Bình Dương ở thời điểm này do tỉ suất cho thuê đạt cao hơn các khu vực khác, chưa kể lợi nhuận từ việc tăng giá BĐS. “Nếu đầu tư lướt sóng sẽ không hiệu quả nhưng đầu tư cho thuê thì lợi tức khá ổn định. Căn 2 phòng ngủ tại đây giá cho thuê cũng đạt tầm 14 triệu đồng/căn/tháng”, một NĐT cho hay.

Trong khi đó, mức đầu tư ban đầu khá thấp. Mức giá dao động căn hộ khu vực này khoảng từ 1.2-1.9 tỉ đồng/căn, tùy vị trí tầng. Theo các chủ doanh nghiệp, việc cho thuê lại khá dễ dàng vì nhu cầu chỗ ở còn rất cao, chỉ cần bàn giao nhà là sẽ có hàng loạt các công ty môi giới liên hệ để cho thuê trong thời gian ngắn. Trong đó, hợp đồng căn hộ cho thuê với người nước ngoài thường kí dài hạn từ 1-2 năm.

Giới đầu tư địa ốc nhìn thấy cơ hội

Giá còn mềm, biên lợi nhuận cho thuê tốt, lợi thế về phát triển công nghiệp khu vực được xem là lý do khiến giới đầu tư địa ốc cá nhân tìm kiếm căn hộ mới tại Bình Dương gia tăng ở thời điểm này.

Theo số liệu thống kê của tỉnh, có hơn 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, hơn 1 triệu công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư, chuyên gia trong nước làm việc tại Bình Dương. Con số này tăng 20-25% mỗi năm. Điều này mở ra cơ hội đầu tư mua bán và cho thuê dự án nhà ở.

Nhu cầu mua, thuê căn hộ của người nước ngoài đang làm việc tại Bình Dương và Tp.HCM rất lớn. Nhưng có nghịch lý là mỗi ngày, hàng nghìn chuyên gia tại các khu công nghiệp của huyện Thuận An, Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một phải mất cả giờ đồng hồ để di chuyển từ Tp.HCM đến Bình Dương làm việc, rồi lại từ Bình Dương về Tp.HCM để nghỉ ngơi. Đó là lý do hầu hết các dự án mới bung thị trường có thanh khoản khá tốt, đặc biệt ở các dự án thuộc dòng trung - cao cấp, có các tiện ích nội khu chất lượng được giới đầu tư săn đón vì chuyên gia nước ngoài có nhu cầu sống cao sẽ chọn thuê các dự án này.

Những căn hộ cao cấp, tiện ích đầy đủ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới chuyên gia nước ngoài dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: Hạ Vy

Chưa kể, Bình Dương hiện có 28 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp đang hoạt động, hơn 50.000 các chuyên gia, cấp quản lý nước ngoài đang làm việc tại đây. Đây được xem là nguồn cầu còn khá dồi dào để phát triển nhà ở, mở ra cơ hội cho cả doanh nghiệp lẫn NĐT cá nhân tìm kiếm cơ hội sinh lời.

Bên cạnh đó, lợi thế về thu hút FDI cũng là điểm nhấn nổi bật của Bình Dương tác động rõ nét đến thị trường BĐS. Từ đầu năm đến nay, Bình Dương đạt gần 2,2 tỷ USD từ vốn FDI, tăng hơn 60% so với năm trước. Bên cạnh đó, Bình Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thêm 5.000 ha đất khu công nghiệp. Tỉnh hiện có 9.000 ha đất khu công nghiệp, với tỷ lệ lấp đầy 78%. Như vậy để thấy, nếu phát triển công nghiệp song song với phát triển đô thị, nhà ở sẽ là động lực rất lớn để Bình Dương phát triển.

Tuy vậy, khách quan mà nói, đến thời điểm này Bình Dương vẫn thiếu hụt nhà ở cho công nhân, chuyên gia nước ngoài. Chính lý do này đã khiến giá cho thuê căn hộ tại đây cao, thậm chí gấp 2-3 lần mức lợi nhuận cho thuê căn hộ ở Tp.HCM.

Đặc biệt, những căn hộ cao cấp, tiện ích đầy đủ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới chuyên gia nước ngoài dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những dự án trước đây đa phần nằm xa các nhu cầu về dịch vụ, tiện ích, vui chơi của các chuyên gia làm việc. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển các dòng sản phẩm cao cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Cũng là cơ hội để NĐT cá nhân tìm kiếm cơ hội trong lâu dài.

Theo ghi nhận, ở các căn hộ hoàn thiện tại Bình Dương, cứ 10 khách hàng hỏi về căn hộ thì đến 3 người cân nhắc phương án mua lại từ khách hàng đã mua trước đó. Vì những căn này đã có sẵn nội thất, có thể vào ở ngay hoặc đang có hợp đồng cho thuê, có thể có thu nhập liền.