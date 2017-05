Vì sao uống say mềm quan trọng trong quan hệ làm ăn ở Nhật Bản?

Từng hướng dẫn một cặp vợ chồng người Đức tới Nhật Bản làm việc, phóng viên Erin Meyer của Business Insider nhận được sự hỗ trợ của Hiroki, một chuyên gia văn hoá Nhật Bản. Khi cặp đôi người Đức hỏi về cách để trở nên thân thiện hơn với các đồng nghiệp người Nhật, Hiroki đã đưa ra lời khuyên là uống tới lúc say mềm.

Theo quan niệm của Hiroki, người Nhật là những người “nghiêm túc và trầm tính”. Chính vì thế, rất khó để người mới có thể xây dựng được mối quan hệ thân thiết với họ. Nếu không có một mối quan hệ thân thiết vừa đủ, người ta sẽ không chia sẻ cho bạn những thông tin bạn cần để làm việc. Chiến lược tốt nhất là cùng uống với họ.

“Khi Hiroki nói điều này, tôi nhớ lại lần đầu mình đi tàu điện ngầm ở Tokyo. Lúc đó, tôi gặp vài nhóm doanh nhân người Nhật đang cố lên tàu về nhà sau một buổi tối giao lưu kéo dài. Nghĩ lại, tôi thấy họ đã làm đúng những gì mà Hiroki vừa khuyên. Đúng theo nghĩa đen”, Meyer mô tả.

Nếu nhìn vào xã hội Nhật Bản, bạn sẽ thấy đó là một nền văn hóa dựa trên các mối quan hệ. Ban ngày, người Nhật giao tiếp với nhau bằng công việc nhưng buổi tối là thời gian để xây dựng các mối quan hệ vì chúng có thể góp phần rất quan trọng vào thành công trong kinh doanh.

Một người đàn ông uống say chuẩn bị về nhà bằng tàu điện ngầm.

Trong văn hóa Nhật Bản, hòa hợp và tránh xung đột công khai là những mục tiêu trọng tâm. Việc uống rượu tạo cơ hội cho người ta thể hiện suy nghĩ thực sự. Uống rượu là cách tuyệt vời để chia sẻ cảm xúc bên trong, những điều mà người ta vẫn thường giấu kín lúc tỉnh táo. Không chỉ với khách hàng, thành viên trong một nhóm cũng cần uống cùng nhau và đó là nghi lễ không thể thiếu.

Nhiều người Nhật Bản dùng rượu để tạo dựng các mối quan hệ. Nhân viên bán hàng thường thuyết phục khách hàng trên bàn nhậu dù việc thương lượng gần như không được tiến hành trong suốt quá trình này. Dẫu vậy, các quyết định cũng thường được đưa ra vào lúc uống rượu. Những điều khác có thể được bàn thảo khi tỉnh táo.

Trên thực tế, uống rượu để xây dựng mối quan hệ không chỉ xảy ra ở Nhật Bản. Ở châu Á, đây là cách thức tốt để giao tiếp dù bạn làm việc ở Trung Quốc, Thái Lan hay Hàn Quốc. Khi uống rượu, người ta có thể xây dựng lòng tin để tạo dựng mối quan hệ đối tác, đồng nghiệp hay cả bạn bè.

Không ít người đặt ra câu hỏi về cách xây dựng mối quan hệ này. Nhiều người cho rằng biến mình thành kẻ ngốc khi say rượu không phải cách tốt để gây ấn tượng. Tuy nhiên, khó có thể phủ nhận khi uống say cùng khách hàng, người ta sẽ cảm nhận được bạn chẳng giấu diếm điều gì (dù thực tế không phải vậy). Hay khi bạn uống tới say mềm, bạn sẽ thấy họ sẵn sàng không bỏ rơi mình ở mức độ nào. Việc trở nên ngớ ngẩn trong mắt người khác càng khiến đối tác, những người cũng đang ngà ngà, tin tưởng vào bạn.

Rượu không phải cách duy nhất để xây dựng mối quan hệ kinh doanh. Nếu không uống rượu, chắc chắn bạn sẽ tìm ra được những phương pháp khác để cùng vui vẻ. Tại Nhật, đối tác có thể đưa nhau tới các quan karaoke hay một chuyến đi nghỉ dưỡng. Còn tại các nước Ả Rập, nơi rượu, bia và đồ uống có cồn bị cấm, đối tác có thể cùng nhau uống một tách trà.

