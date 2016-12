VIB sẽ lên sàn vào ngày 9/1/2017, giá khởi điểm 17.000 đồng/cổ phiếu

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) được đăng ký giao dịch 564.442.500 cổ phiếu trên UPCoM với mã chứng khoán VIB.

Ngày giao dịch đầu tiên là ngày 9/1/2017 với giá tham chiếu là 17.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá tham chiếu này, vốn hóa của VIB sẽ đạt gần 9.600 tỷ đồng.

Những năm gần đây, VIB là một trong những ngân hàng nhận được sự quan tâm của cổ đông và nhà đầu tư khi tỷ lệ chia cổ tức thuộc nhóm cao, cụ thể năm 2014 là 23,5% và năm 2015 là 25%, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu thưởng.

Tính tới hết tháng 11, lợi nhuận của VIB trước dự phòng đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu hoạt động của ngân hàng tăng 23,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối quý III là 15,6%. Dự kiến tổng tài sản của VIB cuối năm 2016 sẽ vượt mức 100 nghìn tỷ đồng.

Chia sẻ về cổ phiếu VIB, ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng giám đốc VIB cho biết, với việc nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan, lãi suất và tỷ lệ lạm phát được duy trì ở mức thấp; tỷ giá của tiền đồng được giữ ổn định, các nhà đầu tư đang có sự nhìn nhận tích cực về thị trường chứng khoán Việt nam. Ngoài ra, VIB cũng đang gia tăng sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài vào 10% room ngoại mà VIB vẫn còn (hiện VIB đang có nhà đầu tư Commonwealth Bank of Australia của Úc nắm giữ 20% vốn). Vì thế, lựa chọn thời điểm này để bắt đầu giao dịch cổ phiếu VIB trên sàn giao dịch tập trung là rất phù hợp”.

Tùng Lâm

Theo Trí thức trẻ