Viện KSND Sơn La nói gì về thông tin nâng điểm 1 tỷ đồng/thí sinh?

Cũng theo nguồn tin của Tiền Phong, bị can Trần Xuân Yến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La khai được "cấp trên" tại Sở GD&ĐT nhờ “xem điểm” của 8/13 thí sinh. Và cả 8 trường hợp này đều được nâng điểm là:

- Thí sinh số báo danh 1400.1279 nhờ nâng điểm toán, vật lý, tiếng Anh để đạt tổng 27 điểm.

- Thí sinh số báo danh 1400.1545 nhờ nâng điểm toán, ngữ văn, lịch sử để đạt tổng 27 điểm.

- Thí sinh số báo danh 1400.1293 nhờ nâng điểm toán, ngữ văn, tiếng Anh để đạt tổng 27 điểm.

- Thí sinh số báo danh 1400.1415 nhờ nâng điểm toán, ngữ văn, tiếng Anh để đạt tổng 24 điểm.

- Thí sinh số báo danh 1400.1479 nhờ nâng điểm toán, ngữ văn, tiếng Anh để đạt tổng 27 điểm.

- Thí sinh số báo danh 1400.1394 nhờ nâng điểm toán, ngữ văn, tiếng Anh để đạt tổng 24 điểm.

- Thí sinh số báo danh 1400.1480 nhờ nâng điểm toán, vật lý, hóa học để đạt tổng 24 điểm.

- Thí sinh số báo danh 1400.0619 nhờ nâng điểm toán, ngữ văn, lịch sử để đạt tổng số 27 điểm.

Nói về số tiền, trung bình nâng điểm cho 1 thí sinh là 1 tỷ đồng, nguồn tin cho rằng, đây mới là lời khai chưa đủ căn cứ để buộc tội. Nguồn tin cho biết, nhận định, các đối tượng trong vụ án này liên tục thay đổi lời khai, một số chứng cứ đã bị tiêu huỷ, gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 24/5, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 8 bị can là cán bộ Sở GD&ĐT và công an tỉnh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vụ án này liên quan tới việc gian lận điểm thi Tốt nghiệp THPT 2018 tại tỉnh Sơn La. Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Sơn La cũng đề nghị Viện KSND tỉnh Sơn La truy tố 8 bị can cùng về tội danh nêu trên.

Trong số này, có 6 bị can thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La gồm: Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT; Lò Văn Huynh, Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục (KT&QLCLGD); Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó trưởng Phòng KT&QLCLGD; Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng KT&QLCLGD; Cầm Thị Bun Sọn, Phó trưởng Phòng chính trị tư tưởng; ông Đặng Văn Thủy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La.

Hai bị can là cán bộ thuộc Công an tỉnh Sơn La gồm: cựu trung tá Đỗ Khắc Hưng và thiếu tá Đinh Hải Sơn, nguyên cán bộ Phòng an ninh chính trị nội bộ.