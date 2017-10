Việt Nam chi hơn 1 tỷ USD nhập khẩu than đá

Riêng trong tháng 9/2017, lượng than đá NK đạt hơn 1 triệu tấn, nâng lượng NK mặt hàng này cả nước trong 3 quý đầu năm lên 10,4 triệu tấn, với kim ngạch NK lên tới 1,03 tỷ USD. Như vậy, lượng than XK hiện nay chỉ bằng 15% lượng than NK trong 3 quý đầu năm nay.

Indonesia, Australia, Nga là ba thị trường lớn nhất cung cấp than cho Việt Nam. Trong 3 quý đầu năm nay, tổng lượng than NK từ 3 thị trường này lên tới gần 8,7 triệu tấn, chiếm gần 84% tổng lượng NK than của cả nước.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của Việt Nam với 10 thị trường lớn nhất đạt hơn 220 tỷ USD, chiếm 71% tổng kim ngạch XNK của cả nước. Thương mại hàng hóa song phương giữa Việt Nam với 10 đối tác chính đều đạt mức tăng khá cao. Trong đó, thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc tăng 43% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc tăng hơn 25%; Hồng Kông tăng hơn 23%; Thái Lan tăng hơn 22%; thị trường ASEAN tăng hơn 21%; EU (28 nước) tăng hơn 14%...

Riêng trong tháng 9, Việt Nam có 22 nhóm hàng có kim ngạch XK trên 1 tỷ USD, đạt tổng kim ngạch hơn 135 tỷ USD. Trong đó, có 4 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD bao gồm: điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giầy dép các loại.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch XK 9 tháng của năm 2017 tăng mạnh ở một số nhóm hàng, trong đó mạnh nhất là điện thoại các loại và linh kiện (tăng hơn 23%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng hơn 41%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng gần 30%.