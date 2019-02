Việt Nam chính thức nhận Chứng chỉ CAT 1, mở đường bay thẳng đến Mỹ

Trong khuôn khổ buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam chiều 15.2, Đại sứ Daniel Kritenbrink đã thay mặt Cục Hàng không Mỹ chính thức trao chứng chỉ CAT 1 cho Việt Nam.

"Đây là kết quả của nhiều năm nỗ lực làm việc giữa Cục Hàng không Việt Nam và Bộ GTVT, là một bước tiến quan trọng trong con đường tiến tới các chuyến bay thẳng giữa 2 nước Việt Nam – Mỹ. Tôi rất vui mừng vì kết quả đạt được này", ông Daniel Kritenbrink chia sẻ tại cuộc hội đàm.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng đánh giá cao kết quả mà Hàng không Việt Nam đạt được thông qua việc nhận chứng chỉ CAT 1, mở đường cho các chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Mỹ và ngược lại; đồng thời khẳng định đây sẽ là cột mốc đánh dấu một bước tiến quan trong trong ngành Hàng không Việt Nam.

CAT1 là chuẩn giám sát an toàn hàng không được phê chuẩn bởi chương trình đánh giá an toàn hàng không quốc tế của FAA, dựa trên 8 tiêu chuẩn an toàn trọng yếu của ICAO.

Từ năm 2012, Việt Nam đặt mục tiêu được phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không CAT 1, sau đó Cục Hàng không đề nghị Boeing hỗ trợ tư vấn tăng năng lực. Năm 2013, sau khi chuẩn bị xong, FAA đã vào đánh giá kỹ thuật lần đầu và phát hiện 49 điểm chưa đáp ứng, quá nửa là lỗi hệ thống, trong đó có việc chính sách hàng không chưa đầy đủ, tổ chức chưa đạt yêu cầu...

Đến năm 2017, thời điểm các hãng hàng không của Việt Nam muốn khai thác thị trường Mỹ, Cục Hàng không quyết định khởi động lại kế hoạch này. Cuối tháng 11.2018, FAA thực hiện đợt thanh sát chính thức đối với hàng không Việt Nam. Kết quả 4 lĩnh vực được FAA đánh giá tốt là hệ thống văn bản quy pháp pháp luật, tiêu chuẩn, công cụ quản lý và tổ chức hàng không dân dụng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, đạt CAT 1 mới chỉ là một trong những điều kiện chính về mặt kỹ thuật, mở ra cơ hội bay thẳng đi Mỹ, góp phần nâng tầm hàng không Việt Nam trên thị trường hàng không quốc tế.

Ngoài ra, để được chính thức chấp thuận bay đến Mỹ còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như vấn đề thủ tục an ninh, nguồn lực tài chính của các hãng hàng không trong nước.

Hiện Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways đều đã lên kế hoạch mở đường bay đến Mỹ, trong đó Vietnam Airlines dự định bay thẳng đến Mỹ vào cuối năm 2019.