Việt Nam, EU cùng nỗ lực để sớm ký và phê chuẩn Hiệp định EVFTA

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jyrki Kaitanen. Ảnh: VGP/Thành Chung

Ngày 18/9, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội kiến Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jyrki Kaitanen, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) Kunio Mikuriya.

Tại buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban châu Âu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu cao tầm quan trọng của quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jyrki Kaitanen đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và nhất trí với đề nghị của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk trong thời gian tới.

Hai nhà Lãnh đạo cùng đánh giá việc phê chuẩn Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để nâng tầm quan hệ Việt Nam-EU lên giai đoạn hợp tác mới toàn diện và sâu sắc hơn.

Về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh những lợi ích to lớn do EVFTA mang lại không chỉ cho Việt Nam mà cho cả EU và các nước thành viên EU; tạo tiền đề gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa EU với khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.

“Các kết quả đàm phán đã đạt được là rất quan trọng và có giá trị nhờ nỗ lực vượt bậc của cả hai bên, theo đó, hai bên cần trân trọng và tôn trọng những kết quả này”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng, việc ký và phê chuẩn EVFTA có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy tiến trình tự do hoá thương mại.

Lãnh đạo Ủy ban châu Âu đánh giá cao quyết tâm và thiện chí của Việt Nam và khẳng định EU coi trọng EVFTA vì đây là một bước triển khai quan trọng trong chính sách thương mại của EU hướng tới tự do hoá thương mại toàn cầu, bảo đảm hệ thống thương mại hoạt động dựa trên luật lệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm.

Ảnh: VGP/Thành Chung

Bên cạnh đó, ông Jyrki Kaitanen cho rằng Việt Nam có vị trí quan trọng không chỉ đối với quan hệ EU-Việt Nam mà còn là cầu nối của EU với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Hiệp định EVFTA còn có ý nghĩa mang tầm khu vực đối với EU.

Phó Thủ tướng và Phó Chủ tịch EC nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy các thủ tục cuối cùng để sớm ký và phê chuẩn Hiệp định EVFTA; đồng thời EU sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho Việt Nam nhằm thực thi đầy đủ, hiệu quả các cam kết của Hiệp định.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tăng cường tham vấn Việt Nam-EU nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong các khuôn khổ hợp tác đa phương, đặc biệt tại ASEM và Đối thoại ASEAN-EU. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị EU tiếp tục duy trì hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam thông qua các kênh song phương, đa phương, đồng thời, hỗ trợ các chương trình hợp tác tiểu vùng tại khu vực Mekong, ủng hộ Cộng đồng ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã tiếp Trưởng đoàn đàm phán EVFTA ông Petriccinone để trao đổi một số thông tin về quá trình rà soát pháp lý hiện nay của Hiệp định EVFTA.

WCO chú trọng hỗ trợ Việt Nam tạo thuận lợi thương mại

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng Thư ký của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) Kunio Mikuriya. Ảnh: VGP/Thành Chung

Trong hội kiến với ông Kunio Mikuriya, Tổng Thư ký của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị WCO tiếp tục hỗ trợ các cơ quan hải quan thành viên, gắn kết các cơ quan hải quan toàn cầu nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và đề nghị những lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa WCO và Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị WCO chú trọng hỗ trợ Việt Nam triển khai Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO (WTO TFA), khẳng định Việt Nam coi trọng triển khai WTO TFA không chỉ nhằm thực hiện một cam kết quốc tế mà xuất phát từ nhu cầu nội tại về cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài.

Tổng thư ký WCO Kunio Mikuriya đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong tiến trình tự do hoá và tạo thuận lợi hoá thương mại; nhất trí với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về những nội dung thúc đẩy hợp tác hai bên, đặc biệt trong việc triển khai WTO TFA.