VietinBank là "Ngân hàng SME phát triển nhanh nhất Việt Nam 2017"

Thành tích ấn tượng

Trong những năm qua, SME luôn được VietinBank coi là phân khúc KH trọng tâm và chiến lược. Từ năm 2015 - 2017, nguồn vốn và dư nợ phân khúc KH SME duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững với tỷ lệ tăng trưởng 20 - 25%/năm. Tốc độ tăng trưởng này đã đưa VietinBank vươn lên chiếm vị trí top đầu về thị phần SME trên toàn quốc. Tỷ trọng KH SME trong cơ cấu tài sản và thu nhập của VietinBank cũng tăng trưởng mạnh.

Sự bứt phá ở phân khúc KH SME có thể thấy từ việc mở rộng quy mô. Chỉ trong năm 2016, số lượng KH SME đã tăng đáng kể từ 128.993 (đầu năm) lên 142.848 (cuối năm). Trong 6 tháng của năm 2017, con số này tiếp tục tăng trưởng với 7.500 KH mới. Hiện tại, khoảng 25% KH SME tại Việt Nam giao dịch với VietinBank.

Năm 2016, tổng dư nợ cho vay SME của VietinBank cũng tăng hơn 29 nghìn tỷ đồng so với năm 2015. Tương tự, tổng huy động nguồn vốn SME cũng tăng hơn 13,5% - tương ứng với 8 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2016. Sang năm 2017, với mục tiêu giúp KH tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp lý, VietinBank triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi suất dành riêng cho phân khúc SME. Bằng chính sách kích thích này, dư nợ cho vay SME đến 30/6/2017 đạt gần 165 nghìn tỷ đồng - tăng hơn 16 nghìn tỷ đồng so với đầu năm.

Với sự phát triển vượt trội, VietinBank vinh dự trở thành Ngân hàng SME phát triển nhanh nhất Việt Nam 2017. Giải thưởng đã khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của VietinBank trong phân khúc KH SME. Đồng thời đây cũng như sự ghi nhận của tổ chức tài chính quốc tế với hoạt động của VietinBank.

Cũng trong năm 2017, VietinBank đạt giải thưởng “Ngân hàng Tài trợ thương mại vốn lưu động tốt nhất Việt Nam cho phân khúc KH SME” do The Asset vinh danh. Ý nghĩa hơn thế khi VietinBank là ngân hàng duy nhất của Việt Nam được trao giải năm 2017, đồng thời là ngân hàng Việt Nam đầu tiên được The Asset công nhận là Nhà Cung cấp dịch vụ tài chính thương mại tốt nhất. Như vậy, thương hiệu VietinBank tự hào tỏa sáng cùng với các ngân hàng uy tín trên thế giới đang hoạt động tại Châu Á có tên trong bảng vinh danh như BTMU, JP Morgan Chase Bank, Citi Bank, Standard Chartered, HSBC...

Đồng hành trong mọi bước đi

Với vai trò và vị thế tiên phong, VietinBank không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính dồi dào mà còn đồng hành trong mọi hoạt động kinh doanh của KH. Bằng nỗ lực này, VietinBank nắm bắt những yêu cầu mới và đáp ứng kịp thời nhu cầu của phân khúc SME. Đặc biệt, VietinBank chú trọng tối đa sự thuận tiện trong cách tiếp cận sản phẩm, nâng cao vai trò cố vấn cho KH SME.

Theo đó tháng 7/2017, VietinBank ra mắt Câu lạc bộ (CLB) SME VietinBank với sự tham gia của 800 thành viên cao cấp SME, chiếm 1,8% KH SME tại VietinBank. Đây là dịch vụ ngân hàng chuyên biệt dành riêng cho phân khúc KH SME với các chương trình ưu đãi, thông tin thị trường đa dạng, cập nhật xu hướng kinh tế.

Thành viên CLB được tham dự các khóa đào tạo chuyên nghiệp, các hội thảo, tọa đàm, kết nối kinh doanh (Business Matching) chuyên biệt. Dựa trên 3 Giá trị cốt lõi: Ưu đãi tài chính và dịch vụ chuyên biệt; kết nối kinh doanh; cầu nối thông tin và kiến thức - CLB thể hiện nỗ lực của VietinBank đồng hành và sẻ chia trên mỗi bước đường phát triển của KH SME.

Nhận sự kiện VietinBank dành giải thưởng uy tín, VietinBank tiến hành hoạt động tri ân KH SME và cho ra mắt Combo 6 in 1 (6 trong 1). Combo này thiết kế dành riêng cho KH SME mới với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn về phí và lãi suất cho cả 6 dịch vụ: Tiền gửi, Cho vay, Quản lý dòng tiền, Tài trợ thương mại, Dịch vụ tài khoản và Các dịch vụ khác (eFAST, E-Banking, Bảo hiểm…).

Với Combo này, KH có cơ hội hưởng ưu đãi như: Miễn phí mở tài khoản; lựa chọn số tài khoản theo yêu cầu; ưu đãi phí đến 100% cho dịch vụ trả lương cán bộ, nhân viên; ưu đãi phí đến 100% trong tối đa 3 tháng đối với gói Tài trợ thương mại, Lãi suất ưu đãi cho Tiền gửi và Cho vay… Chi tiết xem tại đây.

Với khát khao không ngừng đổi mới, đầu tư có chiều sâu vào phân khúc KH SME, VietinBank mong muốn trở thành bạn đồng hành hiệu quả, đối tác thân thiết, tin cậy, tạo sức mạnh và nguồn lực thúc đẩy doanh nghiệp SME phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Global Banking & Finance Review là tạp chí trực tuyến và in hàng đầu của Vương quốc Anh. Tạp chí cung cấp góc nhìn tổng thể và độc lập về thông tin cho cộng đồng tài chính - ngân hàng với hơn 12,2 triệu lượt xem mỗi năm. Tạp chí cũng là đơn vị tổ chức các giải thưởng có uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng với tiêu chí đánh giá chặt chẽ, khách quan, độc lập và minh bạch.