VietinBank tiếp tục phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank - CTG) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu đợt 3 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định. Lãi suất trái phiếu cố định 8% với toàn bộ kỳ hạn 7 năm. Thời gian dự kiến phát hành trong quý III, quý IV/2019.



Mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế.



Trước đó, VietinBank đã phát hành riêng lẻ thành công 50 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm trong đợt 1/2019. Ngân hàng cũng đã thông qua phương án phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu 10 năm trong đợt 2/2019 nhằm tăng vốn cấp 2.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho VietinBank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng trong năm nay. Lãi suất do ngân hàng quyết định, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động. NHNN cũng yêu cầu VietinBank phải có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu 2019 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, an toàn hoạt động.