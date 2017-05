Vietnam Airlines đón chiếc Boing 787-9 thứ 11; chỉ số đúng giờ tăng cao trong dịp cao điểm lễ vừa qua

Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - HVN) cho biết, trong dịp cao điểm lễ vừa qua, (từ ngày 29/4 - 02/5/2017), Vietnam Airlines đã khai thác hơn 1.600 chuyến bay với chỉ số đúng giờ đi đạt 94%, tăng 2,4% so với cùng kỳ và chỉ số đúng giờ đến đạt 91,2%, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Cũng trong đợt lễ cao điểm vừa qua, số lượng chuyến bay đã tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là tại 3 sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng. Trong đó, riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines phục vụ khoảng 16.000 đến 18.000 lượt khách mỗi ngày. Đây là các chỉ số tích cực tiếp nối theo chuỗi kết quả khai thác tốt của Vietnam Airlines.

Báo cáo cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2017, Vietnam Airline đã thực hiện gần 34.500 chuyến bay an toàn, vượt 1,3% kế hoạch quý. Tổng lượng khách phục vụ trên 5 triệu lượt, tăng 9,3% so với cùng kỳ và gần 76.000 tấn hàng hoá, tăng 23% so với cùng kỳ 2016.

Bên cạnh đó, trong dịp cao điểm 30/4-01/5 vừa qua, Jetstar Pacific đã thực hiện 355 chuyến bay xuất phát từ Việt Nam với tỷ lệ đúng giờ bình quân đạt 93%, trong đó riêng ngày 30/4 chỉ số đúng giờ đạt tới 96% và ngày 02/5 đạt 95%.

Để đáp ứng nhu cầu hành khách và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, ngày 6/5 vừa qua, chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang số hiệu VN-A871 đã về đến Nội Bài, đây là chiếc Boeing 787-9 thứ 11 gia nhập đội tàu bay thế hệ hiện đại của Vietnam Airlines. Đây cũng là chiếc cuối cùng gia nhập đội bay trong kế hoạch phát triển và mở rộng đội tàu bay 11 chiếc thuộc dòng Boeing 787-9 của Vietnam Airlines bên cạnh 8 chiếc thuộc dòng 787-10 sẽ được tiếp nhận trong thời gian tới. Đây cũng là chiếc Boeing 787 thứ 555 trong dây chuyền sản xuất của Boeing.

Chiếc Boing 787-9 thứ 11 gia nhập đội tàu bay 787 của Vietnam Airlines.

Ông Lê Hồng Hà, Phó TGĐ của Vietnam Airlines cho biết: “Chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy 2 năm chào đón chiếc Boeing 787-9 đầu tiên, đến nay Hãng đã tiếp nhận và khai thác 11 “giấc mơ bay” của thế giới. Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định bước phát triển vượt bậc của Hãng hàng không Quốc gia, đại diện của ngành Hàng không Việt Nam đón đầu xu hướng công nghệ tiên tiến của thế giới. Vietnam Airlines cũng tự hào đã và đang chinh phục thành công “giấc mơ bay” với đội ngũ thợ kỹ thuật và gần 100% phi công là người Việt Nam, đồng thời mang đến cho hành khách chất lượng dịch vụ 4 sao đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.”

Phát biểu tại lễ tiếp nhận máy bay, ông Dinesh Keskar – Phó TGĐ Thương mại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương & Ấn Độ của Boing cho biết: “Với việc tiếp nhận chiếc Boeing 787-9 thứ 11, Vietnam Airlines hiện đứng vào hàng ngũ các hãng hàng không có đội tàu bay 787 lớn nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là một minh chứng khẳng định cam kết của Hãng trong việc không ngừng đổi mới và trở thành hãng hàng không hàng đầu trong khu vực”.

Lễ tiếp nhận tàu bay Boing 787-9 tại Nội Bài.

Vietnam Airlines cũng cho biết từ ngày 13/5 đến 30/6/2017 sẽ đưa Boeing 787-9 Dreamliner vào khai thác tăng cường trên đường bay giữa Hà Nội – Singapore bên cạnh các khung giờ và chuyến bay thường lệ hàng ngày bằng Airbus A321. Các chuyến bay bằng 787 khởi hành lúc 10h30 từ Hà Nội và 15h50 từ Singapore (giờ địa phương), vào mỗi thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

Tính đến nay, đội tàu bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines đã khai thác trên 11,4 nghìn chuyến bay, tương đương 60,7 nghìn giờ bay và vận chuyển trên 2,13 triệu lượt hành khách.

