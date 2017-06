Vietnam Airlines trình ĐHCĐ kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 14.200 tỷ đồng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airline – mã chứng khoán HVN) vừa công bố tài liệu dự kiến trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 họp vào 20/6 tới đây.

Kết quả kinh doanh năm 2016

Nhận định năm 2016 là năm ngành vận tải hàng không có nhiều thuận lợi, thị trường vận tải hàng không nói chung tăng trưởng 25,7%. Tuy nhiên, hiện tượng quá tải tại các sân bay đã làm tăng chi phí lớn, đồng thời các hãng hàng không giá rẻ cũng gây nhiều áp lực lên công ty.

Năm 2016, Vietn Airlines vận chuyển được hơn 20,63 triệu lượt khách, vượt 2,77% so với chỉ tiêu; lượng hàng hóa vận chuyển đạt 271,1 nghìn tấn, vượt 12,8% kế hoạch được giao. Doanh thu hợp nhất cả năm đạt 71.642 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 2.601 tỷ đồng, vượt 12% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Kế hoạch năm 2017

Năm 2017 nhận định thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng cao, tổng lượng khách quốc tế dự kiến đạt 23,6 triệu khách, tăng 14,7%; tổng lượng khách nội địa dự kiến đạt 316 triệu khách. Với phương châm “Thay đổi và tăng tốc thay đổi”, năm 2017 Vietnam Airline dự kiến khai thác trung bình 91,2 tàu bay, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu đội bay thân rộng, dừng khai thác và trả 3 tàu A330, bán và cho thuê lại 4 tàu A350 và 1 tàu B787. Công ty tiếp tục khai thác các chặng bay quốc tế và nội địa.

Mục tiêu cả năm vận chuyển 22,55 triệu lượt khách, tăng trưởng 9,3% so với năm 2016; lượng hoàng hóa vận chuyển khoảng 296,79 nghìn tấn, tăng 9,7% so với năm trước đó. Doanh thu hợp nhất ước đạt 87.900 tỷ đồng, tăng trưởng 22,7% so với doanh thu đạt được năm 2016; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1,338 tỷ đồng.

Đối với lao động, dự kiến trong năm 2017 sẽ tăng 76 phi công, tổng lao động dự kiến đạt 6.273 người; Tổng quỹ lương khoảng 2.402 tỷ đồng, giảm 304 tỷ đồng so với năm 2016 do kế hoạch lợi nhuận giảm.

Phương án tăng vốn điều lệ lên gần 14.200 tỷ đồng

HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua chủ trương phát hành khoảng 191,2 triệu cổ phiếu mới với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó dự kiến phát hành 164,73 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông Nhà Nước, gần 16,77 triệu cổ phiếu mới cho ANA Holdings Inc và gần 9,7 triệu cổ phiếu mới cho các cổ đông khác. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu 15,575%.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành 1.912 tỷ đồng sẽ dùng để bù đắp tiền mua máy bay B787-9/A350 và thanh toán các dịch vụ hoạt động SXKD.

Dự kiến sau phát hành Vietnam Airline tăng vốn điều lệ lên trên 14.187 tỷ đồng.

Nguyên Phương

Theo InfoNet/HVN