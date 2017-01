Viglacera Đông Triều vượt 73% chỉ tiêu lợi nhuận năm, vốn chủ sở hữu vẫn âm 20 tỷ đồng

CTCP Viglacera Đông Triều (mã chứng khoán DTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2016.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm đạt 228,86 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015, trong đó riêng quý 4 doanh thu đạt 59,32 tỷ đồng. Toàn bộ doanh thu của Viglacera Đông Triều là phần doanh thu từ bán gạch, ngói.

Chỉ tiêu doanh thu tài chính và chi phí tài chính không có nhiều biến động so với năm ngoái. Về chi phí quản lý doanh nghiệp, năm 2016 công ty chi 13,87 tỷ đồng trong khi năm 2015 chi hết 10,19 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận sau thuế cả năm thu về trên 13,28 tỷ đồng, tăng 121% so với lợi nhuận thu được năm 2015 (6 tỷ đồng) và vượt đến 73% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (8 tỷ đồng).

Ngay những ngày cuối năm 2016, Tổng CTCP Viglacera đã hoàn tất thoái toàn bộ 67,33% vốn tại Viglacera Đông Triều. Số cổ phần Tổng công ty Viglacera thoái vốn được 3 nhà đầu tư cá nhân mua hết và trở thành 3 cổ đông lớn mới. Đồng thời, trên BCTC năm 2016 cũng thể hiện, cổ đông lớn – thành viên HĐQT công ty – ông Đoàn Văn Sinh cũng đã thoái toàn bộ 5,1% vốn tại Viglacera Đông Triều. Số cổ phần này đúng bằng số cổ phần ông Vũ Đức Tỵ, một nhà đầu tư cá nhân mua vào cùng ngày và ông Tỵ cũng trở thành cổ đông lớn mới của công ty.

Tính đến thời điểm cuối năm 2016, vốn chủ sở hữu Viglacera Đông Triều còn âm gần 20 tỷ đồng trong đó vốn góp chủ sở hữu 40 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế còn gần 75,6 tỷ đồng.

Thanh Mai

Theo InfoNet/HNX