Vinamilk vào top 10 doanh nghiệp niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Châu Á. Rất bất ngờ, PV Gas lọt top 100

Ngày 15-6, tập đoàn truyền thông hàng đầu Nhật Bản - Nikkei Asian Review đã công bố tốp 100 doanh doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và có giá trị nhất châu Á.

Đứng đầu danh sách tốp 100 này là Largan Precision của Đài Loan, nhà sản xuất ống kính cho máy ảnh điện thoại thông minh hàng đầu thế giới, nhà cung cấp dịch vụ IT Ấn Độ HCL Technologies đứng ở vị trí thứ 2. Các công ty Ấn Độ đã chiếm 10 vị trí trong số tốp 30 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất, vượt trội so với số doanh nghiệp Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, Việt Nam có 2 đại diện lọt danh sách là Công ty sữa VN (Vinamilk-mã chứng khoán VNM) và Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV Gas-mã chứng khoán GAS).

Điều đáng nói nhất là Vinamilk trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào tốp 10 doanh nghiệp hàng đầu. Công ty CP Sữa Việt Nam vinamilk đã tiếp tục nằm trong nhóm có doanh thu và lợi nhuận tăng ấn tượng, xếp vị trí thứ 8 trong trong tốp 10 doanh nghiệp lớn nhất, cùng với nhiều cái tên lớn như Alibaba Group Holding (số 6) và Tencent Holdings (số 9), và nhà khai thác sân bay quốc gia Thái Lan (số 10).

Theo Nikkei Asian Review đây là danh sách được lựa chọn từ những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Các tiêu chí đánh giá là doanh nghiệp có mức độ tăng trưởng, khả năng sinh lời, hiệu quả và tính lành mạnh về tài chính. Đội ngũ thực hiện bảng xếp hạng đã dựa trên doanh thu trong năm tài chính gần đây nhất, sau đó tiến hành đánh giá, phân tích tăng trưởng, khả năng sinh lời, hiệu quả và tính lành mạnh về tài chính của các công ty này, bảng xếp hàng là đánh giá toàn diện về sức mạnh tổng thể của một doanh nghiệp.

Tổng doanh thu thực hiện cả năm 2016 của Vinamilk đạt 46.800 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này vượt gần 4% so với chỉ tiêu Đại hội cổ đông giao phó và tăng gần 15% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 11.200 tỷ đồng, vượt gần 12% kế hoạch được Đại hội cổ đông giao phó và tăng 20% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2016 đạt hơn 9.360 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch đại hội cổ đông giao phó và tăng gần 20% so với năm 2015. Mức doanh thu và lợi nhuận năm 2016 của Vinamilk gấp lần lượt khoảng 12 lần và 20 lần so với năm 2004 khi doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam này cổ phần hóa.

Trong Đại hội cổ đông Vinamilk ngày 15/04/2017, Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk cho biết, mục tiêu tổng doanh thu của Công ty đến năm 2021 là 80.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu nội địa 61.000 tỷ đồng (chiếm 75%), doanh thu tại các thị trường nước ngoài 19.000 tỷ đồng (chiếm 25%). Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm doanh thu trong nước là 10%/năm, bằng hoặc cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường.

PV Gas (mã chứng khoán GAS) là đại diện thứ 2 của Việt Nam lọt vào danh sách. Tầm nhìn chiến lược của GAS là thành doanh nghiệp hàng đầu, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom - xuất nhập khẩu - vận chuyển - chế biến - chế biến sâu - tàng trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn. Đóng vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí trên toàn quốc và tham gia tích cực thị trường quốc tế.

Đơn vị tính: Nghin tỷ đồng

Theo chia sẻ của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của GAS trong thư gửi cổ đông, năm 2016 tiếp tục là một năm chứa đựng nhiều thách thức cho ngành dầu khí nói chung và PV GAS nói riêng, khi mà: An ninh, chính trị thế giới bất ổn; kinh tế toàn cầu có dấu hiệu suy thoái; sự trỗi dậy của xu hướng bảo hộ kinh tế, phản đối các hiệp định thương mại; công tác tìm kiếm, thăm dò và đưa vào khai thác các nguồn khí trong nước ngày càng khó khăn; đặc biệt là việc giá dầu giảm và duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian, trung bình chỉ 45 USD so với giá kế hoạch 60 USD của PV GAS... tất cả các yếu tố trên đã gây ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu và lợi nhuận của PV Gas.

Trong bối cảnh cam go, PV GAS đã nhất trí đồng lòng, phát huy sáng kiến, quyết tâm bằng mọi giá phải vượt qua thử thách, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong ngành dầu khí cũng như trong nền kinh tế đất nước. Năm 2016, PV GAS đã hoàn thành và còn vượt mức các chỉ tiêu SXKD; sản xuất và cung cấp cho các khách hàng 10,5 tỷ m3 khí; 1,5 triệu tấn LPG; trên 70 ngàn tấn condensate. Tổng doanh thu năm 2016 của Tổng Công ty đạt trên 59.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 9.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 7.200 tỷ đồng.

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ