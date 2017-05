VinaPhone: Làm mới tính cách thương hiệu bằng âm nhạc

Những con số biết nói

Sân khấu rộng hơn 500 mét vuông của Hardwell by VinaPhone được trang bị hàng trăm loại đèn tối tân và hệ thống hiệu ứng pháo hoa chưa từng được sử dụng tại Việt Nam trước đây đã nâng tầm trải nghiệm cho người xem. Điểm đặc biệt của lần này là các nhà sản xuất đã sử dụng hệ thống loa Delay tân tiến nhất.

Chính vì vậy, dù đứng ở đâu, khán giả vẫn có thể nghe được rất rõ và tận hưởng chất lượng âm thanh nuột đến từ nốt nhạc. Sự kết hợp giữa phần tiếng và phần nhìn đã làm nên trải nghiệm khó quên cho nhiều khán giả.

Hardwell by VianPhone là lần đầu tiên, một sự kiện EDM lớn được tổ chức ở gần trung tâm thành phố. SVĐ Quốc gia Mỹ Đình là địa điểm lý tưởng với diện tích lớn có sức chứa lên tới hơn 40.000 chỗ ngồi và 60.000 chỗ đứng, cùng cơ sở vật chất hơn cả mức tiêu chuẩn. Toàn bộ SVĐ Mỹ Đình được lấp đầy bởi hơn 20.000 khán giả với những trải nghiệm cao cấp hơn hẳn các sự kiện EDM đã diễn ra trước đó.

Không chỉ giữ kỷ lục về số người có mặt tại sự kiện, Hardwell by VinaPhone còn đạt mức 1.000.000 người xem trên các kênh livestream show diễn. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của Hardwell và EDM trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Thời của âm nhạc điện tử với sự bảo trợ của VinaPhone

Năm 2017 hứa hẹn tiếp tục là năm mà EDM thống trị tinh thần của giới trẻ. Ngay tại Việt Nam, bằng chứng rõ nét nhất đó là việc chưa từng có sự kiện âm nhạc nào khác ngoài EDM mà vé tham dự được săn lùng như vậy.

Với Martin Garrix by VinaPhone năm 2016, toàn bộ các lượt bán vé đều trưng biển “soldout” chỉ trong vòng mấy tiếng sau khi mở bán. Còn với Hardwell by VinaPhone năm nay, trang mua vé chính thức của chương trình liên tục bị treo do lượt truy cập quá lớn.

Không giống như thể loại âm nhạc khác, EDM hứa hẹn sẽ có tuổi thọ lâu dài. Thâm chí Robert Sillerman - chuyên gia trong ngành dự đoán: “EDM mới chỉ ở giai đoạn đầu tiên. Nó chắc chắn sẽ còn thịnh hành trong vòng 20 đến 30 năm tới, giống như cách rock&roll đã làm được”.

Thành công của đêm diễn Hardwell lại một lần nữa khẳng định sự thức thời và chịu chơi của VinaPhone khi đầu tư vào EDM và chỉ gắn với ngôi sao. Từ năm 2016, VinaPhone đưa thông điệp trẻ hoá thương hiệu, xây dựng tính cách trẻ trung, năng động cho thương hiệu với cú nổ đầu tiên là Martin Garrix by VinaPhone.

Đến chương trình năm nay, sự thành công vượt ngoài tưởng tượng của đêm diễn Hardwell chắcn chắn là bàn đạp để EDM lên ngôi hơn nữa khi ông lớn của làng viễn thông ngày càng mạnh tay “rút hầu bao” để phục vụ khách hàng trẻ. Với sự đầu tư mang tính chiến lược và lâu dài của VinaPhone với EDM, người hâm mộ hoàn toàn có thể mơ về một Đại nhạc hội tầm cỡ hơn nữa ngay tại Việt Nam.

