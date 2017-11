Vinatex (VGT): LNST quý 3 tăng trưởng 37% so với cùng kỳ

Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex – mã chứng khoán VGT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với kết quả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.765 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, đến 18% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 378 tỷ đồng, giảm 83 tỷ đồng so với quý 3/2016.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm sút 9,6 tỷ đồng, xuống còn hơn 78 tỷ đồng. Trên BCTC công ty ghi nhận đến cuối quý 3 Vinatex còn 422 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn. Tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng tăng 100 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 1.065 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu tài chính của công ty, ngoài thu lãi tiền gửi còn có thu tiền cổ tức được chia, lãi chênh lệch tỷ giá và doanh thu hoạt động tài chính khác.

Chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ 85,6 tỷ đồng, giảm mạnh 56 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đặc biệt, quý 3 Vinatex ghi nhận hơn 132 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết, tăng gần 80 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính do công ty liên kết Coats Phong Phú vừa báo lãi lớn quý 3, ghi nhận về cho công ty mẹ 58 tỷ đồng tiền lãi, tăng 46 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng tăng 16 tỷ đồng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được đến gần 44 tỷ đồng so với cùng kỳ. Những yếu tố trên giúp Vinatex lãi sau thuế 208,6 tỷ đồng, tăng 37% so với quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 13.045 tỷ đồng, tăng 15,6% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Trong đó doanh thu bán hàng hóa, chiếm đến 98% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ gia công hàng hóa và doanh thu cho thuê bất động sản.

Tổng doanh thu tài chính 185 tỷ đồng, giảm 52 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó riêng thu lãi tiền gửi giảm 18 tỷ đồng, cổ tức nhận về giảm 31 tỷ đồng và lãi chênh lệch tỷ giá cũng giảm 10 tỷ đồng.

Chi phí tài chính cũng giảm được 115 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó riêng chi lãi tiền vay giảm gần 50 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2017 không ghi nhận khoản lỗ 57 tỷ đồng nhờ giảm tỷ lệ sở hữu lại công ty liên kết. Dư nợ vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính ngắn hạn đến cuối quý 3 là 4.805 tỷ đồng, tăng 780 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ vay dài hạn cũng tăng gần 480 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận ghi nhận về từ công ty liên doanh liên kết đạt 418,6 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu nhờ công ty Phong Phú vừa báo lãi lớn.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2017 Vinatex lãi trước thuế 576,7 tỷ đồng, hoàn thành 77% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 512 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 512 tỷ đồng.