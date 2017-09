Vinfast và cơ hội cho BĐS Hải Phòng

Để tạo ra một chiếc xe ô tô sedan cần khoảng 24 nghìn chi tiết. Để được gắn Made in Việt Nam thì cần tỷ lệ nội địa hóa là 60% tức là cần khoảng 14 nghìn chi tiết được sản xuất trong nước. Nếu tính trung bình mỗi nhà máy sản xuất được 6 chi tiết thì sẽ cần tới khoảng 2.300 nhà máy, kéo theo sẽ là một lực lượng lao động cao khổng lồ lên tới hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người.

Trong đó sẽ có hàng nghìn chuyên gia nước ngoài, một phần sẽ mang theo vợ con vì nghành công nghiệp ô tô Việt Nam cần họ rất lâu dài. Chưa kể đến số người lao động nước ngoài hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng trong các khu CN, khu KT,... (theo số liệu từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng năm 2016, thì con số đó là khỏang 3.685).

Như vậy sắp tới con số người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng có thể lên tới gần chục nghìn người. Điều này kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở phân khúc cao cấp, trong khi đó nguồn cung nhà ở cao cấp tạo Hải Phòng lại đang rất thấp (tập trung chủ yếu ở phố Văn Cao) và phần lớn lại không đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu sinh hoạt hằng ngày của khách hàng.

Bởi các chuyên gia là đến từ các nước phát triển, họ luôn luôn thích ở KĐT mới có an ninh tốt với đầy đủ dịch vụ tiện ích theo kiểu "All in One" như: Bệnh viện, Trường học, TTTM, Công viên cây xanh, Bể bơi 4 mùa, Hồ nước, Khu vui chơi giải trí, Sân golf, rạp chiếu phim,...

Đón đầu xu hướng đó, nhiều công ty lớn cùng với sự hộ trợ của TP. Hải Phòng đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại và xây dựng KĐT mới để đáp ứng nhu cầu về nhà ở. Điển hình là việc hoàn thành cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam vào ngày 2/9/2017 tại Tân Vũ – Lạch Huyện và cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh sắp đi vào hoạt động.

Vingroup là một Tập đoàn đang rất rất thành công trong việc kiến tạo nên những KĐT đáng sống tại Việt Nam. Trong hơn 10 năm qua Vingroup đã làm rất tốt sứ mệnh của mình là làm đẹp hơn cho Tổ Quốc và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam ở nhiều Tỉnh/TP khác trên cả nước. Nay sứ mệnh đó đang được thực thi tại dự án KĐT Vinhomes imperia - Nơi đáng sống nhất Hải Phòng, với 41 tiện ích cao cấp đáp ứng đầy đủ theo tiêu chuẩn sống của các nước phát triển.

Đối với dòng Biệt thự nguyên căn ở phân khúc cao cấp có đầy đủ các dịch vụ tiện ích theo tiêu chuẩn “All in One” giống như Biệt thự tại KĐT Vinhomes imperia, thì mức giá cho thuê khoảng 5.000-6.000 usd/tháng. Nhưng với số lượng lại đang rất khan hiếm như hiện nay, thì đó quả là một cơ hội lớn giành cho tất cả chủ nhân khi sở hữu bất kỳ một căn Biệt thự, Liền kề nào trong KĐT Vinhomes imperia. Đặc biệt là tại phân khu The Paris – phân khu đang được hoàn thiện và bàn giao sớm nhất của dự án.

Tập đoàn Vingroup đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thiện phân khu The Paris, trong tháng 8 vừa qua Vingroup đã bàn giao xong 81/535 căn cho 81 chủ nhân đầu tiên của dự án. Bắt đầu từ ngày 1/1/2018 phân khu The Paris sẽ đón những cư dân danh giá đầu tiên về ở.