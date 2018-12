Vinh quang đầy chông gai của Park Hang-seo: Từ HLV đội bóng hạng 3 mờ nhạt đến niềm tự hào của cả Hàn Quốc

Đối với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo được xem như vị cứu tinh đúng lúc. Từ sau khi ông chính thức cầm quân, đội tuyển của chúng ta liên tục gặt hái được nhiều thành tích rực rỡ và mới nhất là chiếc cúp vàng AFF Cup sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi. Không chỉ trở thành người thầy được Việt Nam yêu mến và cảm kích, HLV Park Hang-seo giờ đây còn là niềm tự hào đối với toàn thể người dân Hàn Quốc .

Trong quá khứ, HLV Park Hang-seo từng đảm nhận vai trò dẫn dắt CLB Changwon tại giải hạng ba Hàn Quốc, trước khi chuyển sang cầm quân tại Việt Nam. Thời còn ở quê nhà, thành tích của đội bóng dưới trướng thầy Park vô cùng mờ nhạt, tên tuổi vì vậy cũng không mấy nổi bật trên bản đồ thể thao. Thế nhưng, mọi chuyện đổi khác hoàn toàn khi ông được mời làm HLV cho đội tuyển Việt Nam, bắt đầu từ ngày 11/10/2017.

Danh tiếng của HLV Park Hang-seo bùng nổ sau 2 giải bóng U23 châu Á và ASIAD 18. Các giải đấu này cho thấy nền bóng đá của chúng ta đang có được lứa cầu thủ thế hệ vàng. Cộng thêm sự dẫn dắt của ông Park thì việc tiến đến nắm giữ ngôi vương khu vực cũng không phải là điều hoang đường. Đến người Hàn Quốc cũng chẳng ngờ từ một HLV đội bóng hạng 3 chỉ đá giải nghiệp dư, không có mấy danh tiếng, HLV Park Hang-seo giờ được tung hô như người hùng của bóng đá Việt Nam.

Theo nhận định của phóng viên Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo có thể gặt hái nhiều thành công đến vậy là nhờ vào sự tận tâm, kiên trì và tấm lòng chân thành của ông dành cho các cầu thủ. Giữa họ không chỉ đơn thuần là tình thầy trò mà cảm giác gần gũi, thân thiết chẳng khác gì cha con. HLV Park Hang-seo đã khơi dậy tinh thần dân tộc, tài năng còn ẩn giấu bên trong các cầu thủ trẻ, giúp họ "lột xác" trở thành những ngôi sao vàng của đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo yêu thương học trò như chính những đứa con ruột của mình.

Rời Hàn Quốc lặng lẽ nhưng khi trở về thăm quê nhà sau khi kết thúc giải ASIAD 18, HLV Park Hang-seo lại được săn đón chẳng khác gì ngôi sao hạng A. Không chỉ truyền thông mà không ít cổ động viên cũng ra tận sân bay để được một lần diện kiến người thầy vĩ đại của đội tuyển Việt Nam. Tiếp theo sau đó là những bài phỏng vấn của HLV Park Hang-seo được đăng tải ngập tràn trên các trang báo từ lớn đến nhỏ của Hàn Quốc.

Nam diễn viên Tuổi thanh xuân, Kang Tae Oh, trên chương trình Happy Together 3 của đài KBS cũng thừa nhận mức độ nổi tiếng của mình tại Việt Nam không thể nào so sánh với HLV Park Hang-seo. "Ông ấy như một vị thần tại Việt Nam vậy" - tài tử 24 tuổi chia sẻ. Trong khi đó, tờ YTN mô tả HLV Park Hang-seo là người Hàn Quốc được yêu mến nhất tại Việt Nam, trên cả thần tượng Kpop và các nhà ngoại giao, việc làm vĩ đại của ông giúp thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Trong lần trở về Hàn Quốc hồi tháng 9 vừa qua, HLV Park Hang-seo còn nhận được giải thưởng Thành tựu do đại học Hanyang trao tặng. Ông được vinh danh vì những thành tựu cùng bóng đá Việt Nam, tạo ra một làn sóng cuồng nhiệt ở Đông Nam Á và qua đó quảng bá hình ảnh đất nước Hàn Quốc đến khắp nơi.

Cũng trong chuyến về Hàn này, HLV Park Hang-seo đã dành thời gian về thăm quê ở quận Sancheong, tỉnh Gyeongsang và trò chuyện với đội bóng U15 Sancheong. Với thành tích của mình, ông trở thành nguồn động lực, truyền lửa cho thế hệ cầu thủ nhí.

Thành tích của HLV Park Hang-seo không chỉ gây ra nhiều ảnh hưởng về văn hóa mà còn giúp thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam. Báo Hàn ví thành công của thầy Park đã mở ra nhiều cơ hội marketing và các doanh nghiệp đảm bảo không thể bỏ qua "hiệu ứng Park Hang-seo". Nhiều nhãn hàng đã nhanh tay ký hợp mời HLV Park Hang-seo làm người mẫu đại diện, tận dụng hình ảnh quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn để chinh phục khách hàng Việt Nam.

HLV Park Hang-seo chào đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đến thăm Hà Nội vào tháng 3 vừa qua.

Sự nổi tiếng của Park Hang-seo khiến người dân Hàn Quốc ngày càng trở nên hứng thú hơn với bóng đá khu vực, thậm chí ở những giải đấu không có đội tuyển quốc gia tham dự. Điều này được chứng tỏ bằng hàng loạt bài báo đưa tin về các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo luôn được ưu tiên cập nhật nhanh chóng trên các trang báo chính thống tại Hàn Quốc. Trong thời gian trận đấu diễn ra, người dân xứ kim chi cũng liên tục gõ từ khóa để cập nhật tình hình.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa Malaysia và Việt Nam ngày 11/12 vừa qua cũng lập kỷ lục với mức rating cao ngất ngưởng. Trên các diễn đàn, cư dân mạng Hàn cũng hồi hộp theo dõi trận đấu, cảm thấy căng thẳng hơn cả lúc xem đội nhà đá World Cup. Đến nỗi SBS, một trong những đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc, quyết định tạm hoãn lịch chiếu phim để phát sóng trận chung kết lượt về diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12. Cũng giống như Việt Nam, truyền thông và người dân Hàn Quốc cũng đặt tất cả niềm tin vào "phép màu" của HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam một lần nữa tạo ra kỳ tích.

Báo chí Hàn Quốc cũng liên tục cập nhật tình hình tại SVĐ Mỹ Đình trước khi trận chung kết diễn ra.

Ngày 13/12 vừa qua, Liên đoàn nhà báo Hàn Quốc công bố danh sách "Nhân vật của năm" nhằm tôn vinh những nhân vật có những thành tích vượt bậc, trở thành niềm tự hào của đất nước Hàn Quốc trong năm qua. Năm nay, HLV Park Hang-seo vinh dự được góp mặt trong danh sách này nhờ vào những cống hiến của ông trong thành công của đội tuyển Việt Nam. Giờ đây, ông trở thành niềm tự hào của toàn thể người dân Hàn Quốc, tạo cho họ sự tò mò, muốn tìm hiểu thêm về bóng đá Việt Nam.

(Nguồn: Tổng hợp)