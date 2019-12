VinID ra mắt tính năng Bảo hiểm nhà ở liên kết với Bảo Việt

Bảo hiểm nhà ở - kênh đầu tư thiết thực dành cho gia đình

Nằm trong bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhà ở là một trong những loại hình bảo hiểm phổ thông hiện nay. Khác với bảo hiểm nhân thọ là dịch vụ liên quan đến sinh mạng hoặc sức khỏe con người, mua bảo hiểm cho ngôi nhà của mình là tìm kiếm sự an tâm, được bảo đảm quyền lợi trước những hậu quả có thể xảy đến trong điều kiện sống cùng cộng đồng hoặc trước các nguy cơ khó lường như cháy nổ, chập điện, hư hỏng đường ống dẫn, v.v.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong riêng quý II năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ của toàn ngành bảo hiểm tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018. Hệ thống các sản phẩm bảo hiểm cũng được phát triển theo hướng mở rộng và đa dạng hóa với khoảng 850 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với tổng doanh thu ước đạt 8.719 tỷ đồng, tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018. Điều này nói nhu cầu đầu tư vào sự an toàn cho bản thân, gia đình cũng như tài sản đang trở nên ngày thiết thực trong bối cảnh chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, khách hàng vẫn gặp nhiều rào cản khi tham gia bảo hiểm nhà ở. Vấn đề lớn nhất nằm ở sự nhiêu khê trong quy trình thủ tục phức tạp. Thông thường, bên bảo hiểm phải kiểm kê, đánh giá giá trị của căn nhà và giá trị tài sản. Không chỉ vậy, trường hợp muốn chấm dứt hợp đồng khi không xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm sẽ bị tính lại phí bảo hiểm theo biểu phí ngắn hạn cho thời gian hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực và hoàn lại phần phí sau khi đối trừ, mang đến bất lợi cho người tham gia bảo hiểm.

Trong một thị trường đang phát triển mạnh mẽ với hầu hết các thương hiệu là những doanh nghiệp lâu đời, sự cải tổ, bứt phá về công nghệ và thủ tục chăm sóc khách hàng là yếu tố then chốt để để đến gần hơn và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện và hiệu quả cho hơn cư dân Vinhomes, tập đoàn VinGroup vừa cho ra mắt tiện ích Bảo hiểm dành cho cư dân Vinhomes được tích hợp vào trong siêu ứng dụng VinID.

Tính năng Bảo hiểm nhà ở của VinID: thuận tiện hơn, nhiều ích lợi hơn

Ngay từ thởi điểm ra mắt, tính năng Vinhomes thuộc ứng dụng VinID đã là một người bạn đồng hành đáng tin cậy với người dùng sản phẩm nhà ở của VinGroup. Thông qua VinID, cư dân không chỉ được cung cấp một kênh thông tin và giao tiếp xuyên suốt đến ban quản lí Vinhomes mà còn có dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc đóng các chi phí quản lý căn hộ. Nay với tính năng Bảo hiểm nhà ở được tích hợp, các cư dân của những khu đô thị văn minh và tiện nghi bậc nhất tại Việt Nam đã có một lựa chọn mới nhằm bảo vệ toàn diện cho cuộc sống của mình. Được đồng hành bởi bảo hiểm Bảo Việt, tính năng Bảo hiểm nhà ở cung cấp các gói bảo hiểm dành cho nhà ở và tài sản mà không cần phải trải qua các quy trình mua và bồi thường nhiêu khê phức tạp.

Cụ thể, tất cả các quy trình từ khâu lựa chọn bảo hiểm đến thanh toán đề có thể được thực hiện trên ứng dụng VinID. Với mức giá hấp dẫn chỉ từ 196.000 VNĐ/năm cho một gói bảo hiểm, cư dân Vinhomes có thể chọn mua gói bảo hiểm phù hợp với căn hộ của mình mà không phải cần phải thực hiện những thủ tục phức tạp như kê khai chi tiết tài sản bên trong, đợi phía công ty bảo hiểm giám định giá trị thực của căn nhà, v.v.

Thấu hiểu tâm lí khách hàng, VinID còn hỗ trợ thanh toán và đóng phí thường niên dễ dàng, trực tiếp thông qua Ví điện tử VinID Pay ngay trên ứng dụng bên cạnh khả năng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng thông thường. Trường hợp người được bảo hiểm hủy hợp đồng trong thời gian bảo hiểm có giá trị và không xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm sẽ được hoàn lại 80% phí cho thời gian còn lại.

Khi có rủi ro xảy ra, khách hàng không chỉ được hỗ trợ giải quyết bồi thường nhanh chóng mà còn được hỗ trợ chi phí thuê nhà trong thời gian khắc phục tổn thất. Không chỉ vậy, khi tham gia chương trình, khách hàng còn được ưu đãi hoàn tối đa 50% giá trị gói bảo hiểm (tối đa 50.000 VNĐ) và được nhận một bộ quà tặng trị giá 300.000 VNĐ.