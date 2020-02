VinMart “giải cứu tôm hùm”: Tuyên bố bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ nông dân ảnh hưởng bởi dịch Corona, giá chỉ 495 ngàn đồng/kg

Dịch viêm phổi cấp do virus Corona (Covid-19) gây ra đã và đang tác động không nhỏ đến nông nghiệp Việt Nam, cụ thể là những mặt hàng nông sản, hải sản xuất khẩu chủ lực sang Trung Quốc.

Vì vậy, nhiều doanh nghiệp, cá nhân, đã đứng ra tổ chức các chiến dịch giải cứu nông sản với mong muốn hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn này. Mới đây nhất, chuỗi siêu thi VinMart cũng tham gia vào làn sóng này.

Theo thông tin trên fanpage chính thức VinMart, từ ngày 16/2 đến hết ngày 23/2, siêu thì sẽ triển khai chương trình bán hàng không lợi nhuận, giải cứu tôm hùm xanh baby.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, tôm hùm xanh baby đông lạnh loại 0.2-0.3kg/con giá chỉ còn 495.000 đồng/kg. Trong khi đó tại khu vực miền Nam, ngoài mặt hàng tương tự này, các đại siêu thị ở đây còn triển khai bán tôm hùm tươi sống loại 0.2-0.5kg/con với mức giá chỉ 630.000/kg, nghĩa là đã giảm 46% so với bình thường.

Bài đăng kể trên đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận, tương tác từ người dùng Facebook. Nhiều khách hàng phản hồi chất lượng tôm khá tốt. Tuy nhiên, chương trình hiện chỉ mới được áp dụng tại các đại siêu thị lớn ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM, chứ không triển khai rộng rãi ở các tỉnh hay cấp cửa hàng nhỏ như VinMart+.

Phản hồi của khách hàng đã mua sản phẩm tôm hùm giải cứu tại VinMart.

Tại Việt Nam, từ trước tới nay tôm hùm luôn được coi là sản phẩm cao cấp với giá thành đắt đỏ, được liệt vào nhóm thực phẩm "xa xỉ". Việc giá tôm hùm đang khá rẻ bởi ảnh hưởng của dịch Corona, việc xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc gặp ảnh hưởng. Nhiều người cho rằng mức giả "mềm" cho mặt hàng hải sản khá "cao cấp" như tôm hùm ở thời điểm này vô hình trung lại phù hợp với tiền của nhiều người tiêu dùng trong nước.

Trước VinMart, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Sói Biển cũng kết hợp với VNPay tổ chức chiến dịch "giải cứu tôm hùm", đến tận nơi thu mua tôm với giá cao hơn thương lái sau đó mới bán tại chuỗi bán lẻ. Trong vòng chưa đầy 3 ngày từ ngày 5 đến ngày 8/2, chiến dịch đã đã "giải cứu" được gần 1 tấn tôm, đem lại niềm vui lớn cho bà con ngư dân.

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp Thường trực Chính phủ cách đây không lâu, Việt Nam có độ mở của nền kinh tế lớn và có đường biên giới dài với Trung Quốc, chắc chắn sẽ chịu những ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch Corona. Trường hợp khống chế được dịch trong quý I/2020 thì tăng trưởng của Việt Nam dự báo là 6,25% trong năm nay, giảm 0,55% so với nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Nếu dịch được khống chế trong quý II/2020 thì tăng trưởng của Việt Nam dự báo là 5,96% giảm 0,84% so với nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và giảm 0,29% so với kịch bản khống chế được dịch trong quý I.