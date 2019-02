Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng - Trải nghiệm thượng lưu tại “ngọn hải đăng” mới của thành phố Cảng

Nằm ở vị trí trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế vùng Đồng Bằng Bắc Bộ và cả nước, Hải Phòng là thành phố đặc biệt duy nhất sở hữu hạ tầng giao thông đầy đủ 5 loại hình bao gồm: đường bộ, đường thủy, hàng hải, đường hàng không và đường sắt.

Thành phố Cảng giữ vị trí cầu nối trung chuyển trên hai hành lang – một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc. Với hệ thống hạ tầng hoàn thiện, địa phương này đ­ược xác định là một cực trong tam giác tăng trưởng của vùng kinh tế động lực phía Bắc là Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Đây còn là trung tâm kinh tế - khoa học - kĩ thuật tổng hợp của vùng duyên hải Bắc Bộ và là một trong những trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng hệ thống đảo, quần đảo, đường bờ biển thơ mộng tuyệt đẹp, Hải Phòng sở hữu thỏi "nam châm" mạnh mẽ để du lịch cất cánh.



Quần đảo Cát Bà - Khu bảo tồn thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển. Vườn Quốc Gia Cát Bà tập trung đa dạng sinh học với hệ sinh thái độc đáo cùng những bãi biển bình lặng, cát trắng mịn là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động du lịch.



Khu nghỉ dưỡng Đồ Sơn cách trung tâm thành phố 20km, nổi tiếng với bãi biển đẹp và khung cảnh nên thơ. Ngoài ra, Hải Phòng có nhiều khu giải trí cao cấp như khu du lịch quốc tế Hòn Dấu, Vinpearl Goft Hạ Long… cùng hàng chục lễ hội nổi tiếng, mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Tiềm năng du lịch dồi dào, Hải Phòng còn được trợ lực từ hệ thống hạ tầng hoàn hảo, nền tảng văn hóa vùng và những phong tục, tập quán địa phương… tạo đà tăng tốc mạnh mẽ cho kinh tế Thành phố Cảng trong thời gian qua.



Số lượng doanh nghiệp lớn tập trung về Hải Phòng ngày càng nhiều. Các sự kiện kinh tế, văn hóa – xã hội tầm cỡ liên tục diễn ra tại thành phố Hoa phượng đỏ. Nhu cầu về dịch vụ lưu trú đẳng cấp, dịch vụ hội họp chuyên nghiệp… gia tăng nhanh chóng.

Là khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế được quản lý bởi Vinpearl - thương hiệu uy tín đã được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế, Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng sở hữu những lợi thế hiếm có trong phân khúc khách sạn cao cấp tại Hải Phòng.



Tọa lạc ngay trong Tổ hợp Vinhomes Imperia Hải Phòng - khu phức hợp 5 sao đẳng cấp đầu tiên tại thành phố Cảng với 2 mặt hướng sông thoáng đãng. Nơi đây sở hữ hệ thống khách sạn, văn phòng, biệt thự, nhà liền kề, shophouse, khu trung tâm thương mại, khu thương mại dịch vụ, khu công viên… với hệ thống tiện ích đa dạng, cao cấp.

Được ví như "ngọn hải đăng" của thành phố Cảng với 45 tầng, cao 148m, Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng còn gây ấn tượng nhờ diện mạo hoàn hảo đến từ Công ty tư vấn thiết kế Humphrey - Partners (Mỹ). Khoác lên mình lớp kính xanh tiết kiệm năng lượng, tòa tháp tổ hợp dịch vụ đẳng cấp gồm diện tích hơn 30.000m2 khu khách sạn 5 và hệ thống dịch vụ tiện ích cao cấp; cùng trung tâm thương mại Vincom hiện đại.





Hướng ra quảng trường ánh sáng rộng 3,18 hecta, mặt trước của tòa tháp giao hòa với cây xanh và sông hồ khoáng đạt. Bên trong khối đế uốn lượn mềm mại mô phỏng dòng chảy của các dòng sông, từ tầng 1 đến tầng 3 là trung tâm thương mại Vincom theo mô hình "All in one - Tất cả trong một". Sự kết hợp hoàn hảo giữa Vinpearl và Vincom đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của du khách từ vui chơi, thưởng thức ẩm thức hay thỏa sức mua sắm các thương hiệu mua sắm đẳng cấp thế giới ngay tại một điểm dừng chân.

Bể bơi bốn mùa chính là điểm nhấn thư giãn nhất, nơi tầm nhìn rộng mở từ trên cao. Du khách thư thái ngắm nhìn toàn cảnh khu đô thị đẳng cấp Vinhomes Imperia Hải Phòng thu trọn trong tầm mắt.

362 phòng nghỉ tiêu chuẩn quốc tế được chia thành 4 hạng phòng gồm Deluxe, Business Panoramic, Executive Suite Panoramic và Presidential Suite. Khách sạn đem đến sự lựa chọn đa dạng cho du khách, đáp ứng mọi nhu cầu, từ nghỉ dưỡng đến những chuyến công tác xa nhà dài ngày cần sự tiện nghi tối đa. Mỗi phòng nghỉ đều được chăm chút, trang hoàng tinh tế, đầy đủ mọi vật dụng, nhằm đem đến cảm giác trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách.

Hệ thống tường kính panorama giúp nối dài tầm nhìn đến vô cực là điểm độc đáo mà Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng muốn dành tặng cho khách nghỉ. Từ mọi vị trí của tất cả các phòng nghỉ, dù là ở phòng ngủ, phòng khách hay phòng tắm, du khách đều được chiêm ngưỡng tầm nhìn không giới hạn thu trọn cả thành phố. Hải Phòng hùng vĩ với cây cầu vượt biển kỳ lục, những dòng sống uốn lượn thơ mộng, "bản giao hưởng" giữa màu sắc và âm thanh của quảng trường ánh sáng… sẽ là trải nghiệm chỉ có duy nhất tại Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng.

Thừa hưởng chuỗi dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp từ thương hiệu Vinpearl, khách sạn Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng hứa hẹn đem đến cảm xúc ấn tượng khôn nguôi cho du khách. Nhà hàng 5 sao với Riva Restaurant mang phong cách Châu Âu hiện đại là điểm hẹn sang trọng cho những buổi gặp gỡ quan trọng với các đối tác, bạn bè, người thân hay tổ chức tiệc thân mật, ra mắt ấm cúng. Nhà hàng Harbor là thiên đường để thưởng thức các món ăn tinh tế, vẹn tròn phong vị ẩm thực Thái Lan nổi bật theo chủ đề hàng tuần dưới bàn tay chế biến tài tình của các đầu bếp 5 sao.

Với chiều cao như một "đài thiên văn’, Sky Bar được xem là điểm hẹn mới của giới doanh nhân thành đạt và lớp trẻ tiên phong cho những trải nghiệm thời thượng, tràn đầy cảm hứng từ đỉnh cao mới của Hải Phòng. Liền kề với bể bơi 4 mùa sang chảnh nhất thành phố Cảng là Aqua Bar với 10 loại đồ uống signature với công thức chế biến đặc biệt hảo hạng, có thể làm hài lòng những thực khách khó tính nhất.

Những dịch vụ và tiện ích cao cấp như Spa, Gym, hồ bơi 4 mùa… đưa Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng trở thành điểm đến lý tưởng để gặp gỡ, giao lưu thể hiện đẳng cấp của những cặp đôi, gia đình trong chuyến du lịch đến miền đất Hoa Phượng đỏ. Đây cũng nhanh chóng trở thành nơi giao thương, lưu trú sang trọng của những doanh nhân thành đạt. Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng được kỳ vọng trở thành điểm dừng chân đẳng cấp, xứng tầm với sự phát triển trong giai đoạn mới của thành phố Cảng.

Được ví như địa điểm thời thượng hàng đầu tại Hải Phòng để tổ chức hội họp, hội thảo, giao lưu, gặp gỡ đối tác, Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng sở hữu Grand Ballrooom rộng 1.000m2 cùng hệ thống phòng họp riêng tư dành cho 15 – 20 khách. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm khởi đầu cho sự thành công và hợp tác của các doanh nhân.

Các khu chức năng của khách sạn có trang thiết bị tiên tiến, hiện đại hàng đầu đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trú, hội họp, sự kiện, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và giải trí… đẳng cấp thế giới. Có thể nói Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng không chỉ là lựa chọn lý tưởng của những doanh nhân trong các chuyến công tác dài ngày, du khách trong và ngoài nước đến thành phố Cảng nghỉ dưỡng, mà còn phù hợp với nhu cầu dịch vụ cao cấp của chính người dân Hải Phòng.

Như cùng một tín hiệu cho sự khởi đầu năm mới 2019, Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng chính thức mang tới trải nghiệm thượng lưu, đẳng cấp cho các thương nhân, doanh nghiệp khi đến với thành phố cảng. Có thể nói, dự án mới nhất của Vinpearl đang khẳng định sự mở rộng mạnh mẽ và khao khát mang đến những dịch vụ hoàn hảo, chất lượng nhất cho những giá trị tốt đẹp mà Vingroup đang hướng đến - “Vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”.