VKS Tối cao ra cáo trạng truy tố Trịnh Xuân Thanh

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Các bị can trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong đơn vị kinh tế quan trọng, trong đó có dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án nêu trên, vì những động cơ khác nhau mà các bị can đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế cho Nhà nước, thậm chí một số bị can còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập chứng từ khống rút tiền của dự án để ăn chia, chiếm đoạt...

Căn cứ kết quả điều tra vụ án đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của những người liên quan.

Cụ thể, đối với bị can Đinh La Thăng , trong quá trình thực hiện dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 , bị can Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVN thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PV Power ký Hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định.

Bị can Đinh La Thăng

Sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và BQL dự án căn cứ Hợp đồng này tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỉ đồng cho PVC để bị can Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỉ đồng sai mục đích, không đưa vào dự án NMNĐ Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 119 tỉ đồng. Hành vi nêu trên của Đinh La Thăng phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999. Quá trình điều tra, bị can thừa nhận có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện dự án NMNĐ Thái Bình 2 với tư cách là người đứng đầu.

Bị can Trịnh Xuân Thanh : Trong quá trình thực hiện dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT PVC, Trịnh Xuân Thanh đã có hành vi chỉ đạo bị can Vũ Đức Thuận ký HĐ EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn1.312 tỉ đồng. Quyết định sử dụng 1.115 tỉ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 119 tỉ đồng.

Bị can Trịnh Xuân Thanh

Bên cạnh đó, bị can Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng bị can Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh và Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ, rút ơn 13 tỉ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng- Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân, trong đó Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị can Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỷ đồng.

Hành vi của Trịnh Xuân Thanh phạm vào các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “ Tham ô tài sản” quy định theo khoản 3 Điều 165 và khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999. Quá trình điều tra bị can khai báo không thành khẩn, quanh co, chối tội, sau khi phạm tội bị can đã bỏ trốn gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra là những tình tiết cần xem xét để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Ngoài Trịnh Xuân Thanh, cáo trạng truy tố các bị can: Phùng Đình Thực (nguyên Tổng giám đốc PVN); Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó Tổng giám đốc PVN); Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN); Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng Giám đốc PVC); Nguyễn Anh Minh (Phó Tổng giám đốc PVC); Lương Văn Hòa (Giám đốc ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch); Bùi Mạnh Hiển (Chánh văn phòng PVC); Ninh Văn Quỳnh (Kế toán trưởng - Trưởng ban Tài chính - Kế toán PVN); Lê Đình Mậu (Phó Trưởng ban Tài chính kế toán Kiểm toán PVN); Vũ Hổng Chương (nguyên Trưởng Ban QLDA NMNĐ Thái Bình 2); Trần Văn Nguyên (Kế toán trưởng BQLDA); Nguyễn Ngọc Quý (Phó Chủ tịch HĐQT PVC); Nguyễn Mạnh Tiến (Phó Tổng giám đốc PVC)....