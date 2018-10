VND lên giá gần 3,3% so với nhân dân tệ từ đầu năm

So với USD, đồng nhân dân tệ đã mất giá 9,748% từ mức đáy trong năm (6,25 nhân dân tệ/USD) và tăng 6,605% so với đầu năm.

Xu hướng tăng của tỷ giá USD/CNY khá rõ rệt từ ngày 21/9 cho tới nay. Thời gian qua, trong khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt hơn trong chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) gần đây lại quyết định hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, đồng nghĩa với việc tăng bơm tiền vào nền kinh tế.

Hiện mỗi USD đổi 6,94 nhân dân tệ, tiến gần sát mức đỉnh hồi trung tuần tháng 8.

Tỷ giá USD/CBT tăng nhanh từ cuối tháng 9

Trong khi tại Việt Nam, tỷ giá cũng đã thiết lập mức cao mới (23.400 đồng/USD) nhưng đà tăng chậm hơn. Hiện mặt bằng tỷ giá đã hạ nhiệt, trở lại mức 23.300 đồng chiều mua vào và 23.380 đồng chiều bán ra. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá tại các ngân hàng tăng 2,84%. Tỷ giá trung tâm hiện là 22.719 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua nhưng vẫn tăng 1,32% từ đầu năm đến nay.

Nếu tính trong cùng khoảng thời gian này, đồng nhân dân tệ mất giá nhanh hơn đáng kể so với VND. Do đó, tính theo tỷ giá chéo, tiền đồng Việt Nam đã lên giá khá nhiều so với nhân dân tệ so với thời điểm đầu năm.

Theo tỷ giá yết tại BIDV (chỉ có ý nghĩa hạch toán kế toán), chỉ cần 3,331 đồng đổi một nhân dân tệ đổi, ít hơn nhiều so tỷ giá mua chuyển khoản 3,451 đồng đổi 1 nhân dân tệ hồi đầu năm.

Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng, trước khi mất giá mạnh trong năm 2018, đồng CNY cũng đã lên giá đáng kể trước đó. Tỷ giá USD/CNY giảm 6,48%, trong khi tỷ giá USD/VND gần như đi ngang. Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc năm trước cũng tăng vọt 61% lên 35,4 triệu USD, theo số liệu của Tổng cục Hải quan. Nhập siêu Việt Nam từ Trung Quốc nhờ đó cũng giảm 4,87 triệu USD.

Đánh giá về tác động của việc VND đang tăng giá nhiều hơn NDT (so với USD) trong bối cảnh Fed tăng lãi suất và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng nền kinh tế thực của Việt Nam ảnh hưởng. Bên cạnh việc khiến hàng hóa của Việt Nam khó cạnh tranh hơn, lạm phát cũng tăng bởi nhân tố này.

Xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc tăng vọt năm 2017