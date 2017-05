VnIndex vừa trải qua phiên giảm điểm mạnh nhất trong năm 2017, nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Chuỗi ngày giao dịch thăng hoa của TTCK Việt Nam đã bị chặn lại trong phiên 30/5 khi sắc đỏ phủ kín 3 sàn giao dịch. Chỉ số VnIndex kết thúc phiên giao dịch giảm 8,04 điểm (1,08%) xuống 738,21 điểm và cũng là phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2017 tới nay.

Việc thị trường đột ngột giảm sâu với thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao (hơn 5.200 tỷ đồng trên HoSE) khiến không ít nhà đầu tư lo ngại nhịp điều chỉnh sẽ tiếp tục kéo dài. Đây cũng là điều không quá khó hiểu khi thị trường tăng điểm liên tục từ đầu năm tới nay và áp sát ngưỡng tâm lý 750 điểm mà vẫn chưa có nhịp điều chỉnh nào thực sự rõ ràng.

Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường thường xuyên duy trì ở mức trên 5.000 tỷ đồng, kéo theo nỗi lo “căng cứng” margin khiến áp lực bán tăng vọt. Trong khoảng 2 tuần gần đây, không ít CTCK top đầu đã đồng loạt hạ tỷ lệ margin ở nhiều mã cổ phiếu càng làm giới đầu tư thêm phần lo lắng.

VnIndex có phiên điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm 2017 tới nay

Đánh giá về diễn biến phiên giao dịch 30/5, CTCK Rồng Việt (VDSC) cho biết không có thông tin gì đặc biệt gây áp lực lên thị trường. Các phiên giảm điểm “vô lý” thường mở ra nhiều cơ hội đầu tư, đặc biệt từ các mã có yếu tố cơ bản tốt như vị thế ngành nổi trội hay sức khỏe tài chính lành mạnh.

Nhận định chung về thị trường, VDSC cho rằng khả năng VnIndex đang bị ngưỡng cản tâm lý ở mốc 747 – 750 điểm nên nhà đầu tư tạm thời chốt bớt một phần danh mục. Với việc không có thông tin gì tiêu cực, việc “quá bán” có thể sớm chấm dứt.

Trong bản tin nhận định của mình, CTCK HSC cho biết động thái động thái hôm nay của thị trường xuất phát từ lo ngại mức độ margin ở mức cao, bắt đầu từ việc một CTCK lớn đã thắt chặt margin. Trong khi đó hôm nay mức độ tham gia thị trường của NĐTNN giảm do những ngày nghỉ lễ gần đây.

Trên thực tế, mức độ margin vẫn chưa phải là quá cao nếu so với quá khứ vì lực mua ròng từ đầu năm chủ yếu là từ khối ngoại (NĐTNN không sử dụng margin). Do vậy lo ngại về việc mức độ margin cao đã hơi thái quá và là không có nhiều cơ sở. Do vậy mặc dù không loại bỏ khả năng thị trường tiếp tục giảm trong ngắn hạn nhưng HSC nhận định nhiều khả năng đây chỉ là một đợt điều chỉnh nhỏ và đợt tăng hiện nay sẽ vẫn còn tiếp diễn. Ngưỡng hỗ trợ cho chỉ số VnIndex vào lúc này là vùng 734 – 738 điểm.

Trong khi đó, CTCK MBS cho rằng về mặt kỹ thuật, áp lực bán chốt lời diễn ra ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản khiến các chỉ số giảm điểm khá về cuối phiên, tuy nhiên sức hấp thụ của sức cầu vẫn khá tốt khiến thanh khoản thị trường duy trì ở mức khá.

Trong phiên tới, các chỉ số có thể kiểm nghiệm lại các ngưỡng hỗ trợ 735 điểm với VnIndex và 92 điểm với Hnx-Index. MBS khuyến nghị nhà đầu tư đã cơ cấu danh mục theo hướng chốt lời các cổ phiếu đã tăng mạnh thời gian qua có thể cân nhắc canh mua trở lại với các cổ phiếu cơ bản tốt chưa tăng giá nhiều tại các vùng hỗ trợ của các chỉ số như nêu trên.

Hoàng Anh

Theo Trí thức trẻ