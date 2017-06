Vòng chung kết hội thi “Sinh viên lái xe ôtô an toàn năm 2017”

Hội thi “Sinh viên lái xe Ôtô an toàn năm 2017” nằm trong khuôn khổ chương trình Đào tạo kiến thức, kỹ năng lái xe Ôtô an toàn cho sinh viên một số trường đại học năm 2017 được phát động bởi Công ty Honda Việt Nam, Uỷ ban ATGT Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo từ đầu tháng 4/2017 tại Đại học Thái Nguyên nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao kiến thức và kĩ năng điều khiển Ôtô an toàn trong sinh viên, hạn chế vi phạm TTATGT, góp phần kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh niên và cộng đồng.

Đây cũng đồng thời là chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng lái xe Ôtô an toàn có quy mô đầu tiên mà Honda Việt Nam tiên phong tổ chức cho các bạn sinh viên tại Việt Nam. Trong năm đầu tiên phát động, chương trình được triển khai đến các bạn sinh viên thuộc các khoa, trường của Đại học Thái Nguyên.

Sau hơn 1 tháng triển khai Vòng sơ khảo với hình thức thi trực tuyến qua website, Hội thi đã tạo được hiệu ứng tích cực, thu hút sự tham dự của đông đảo sinh viên các khoa, trường của đại học Thái Nguyên với 9.911 bài dự thi trên tổng số hơn 16.000 sinh viên chính quy (chiếm 60%), đây là con số hết sức ấn tượng vượt lên trên kỳ vọng ban đầu của Ban tổ chức.

Căn cứ vào Thể lệ Hội thi đã thông báo trên Website, dựa trên kết quả thi và xác nhận thông tin từ phía nhà trường, Ban tổ chức đã chọn ra 4 đội, mỗi đôi gồm 5 thành viên có chất lượng bài dự thi xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.

Vòng chung kết được tổ chức dưới hình thức thi sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, kiến thức, kĩ năng lái xe an toàn và các tính năng lái xe an toàn của xe Ôtô, bao gồm 4 phần thi lần lượt là: "Đoán ý đồng đội", "Nhanh tay nhanh trí", "Bứt phá thành công", "Nắm lấy vinh quang”. Thông qua hình thức sân khấu hóa, Ban tổ chức mong muốn các bạn sinh viên không chỉ trau dồi thêm kiến thức về lái xe an toàn mà còn nâng cao kỹ năng tuyên truyền để lan tỏa tinh thần tham gia giao thông văn minh tới cộng đồng.

Vòng chung kết diễn ra đầy sôi động và kịch tính với những phần trình diễn cân sức cân tài của 4 đội thi. Ban giám khảo và khán giả hoàn toàn bị thuyết phục bởi kiến thức về an toàn giao thông cũng như tính năng an toàn trên xe Ôtô Honda của các bạn sinh viên, càng thích thú hơn với những ý tưởng sân khấu hóa độc đáo khi các đội thi đã biến những vấn đề về luật an toàn giao thông tưởng như khô khan thành những phần trình diễn sân khấu đặc sắc.

Thể hiện tiểu phẩm trên sân khấu, các bạn sinh viên như là những tuyên truyền viên tích cực góp phần thúc đẩy tham gia giao thông Ôtô an toàn trong khu vực, xây dựng môi trường giao thông Ôtô an toàn tại địa phương và xã hội trong tương lai.

Sau khi đánh giá kết quả của từng đội dựa trên thời gian hoàn thành và chất lượng bài thi, Ban tổ chức đã đưa ra kết quả chung cuộc:

Giải Nhất: Đội thi đại diện cho Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên nhận được 05 chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 05 thành viên của đội và 01 chuyến dành cho Ban Giám hiệu đi cùng với trị giá 50 triệu đồng/chuyến.

Giải Nhì: Đội thi đại diện cho Đại học Kĩ thuật Công nghiệp Thái Nguyên nhận được 05 xe máy Honda Wave RSX 110cc dành cho 05 thành viên của đội với trị giá hơn 19 triệu đồng/xe.

Giải Ba: 2 Đội thi đại diện cho Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên và Đại học Y Dược Thái Nguyên. Mỗi đội nhận được 05 chiếc Ipad dành cho 05 thành viên của đội với trị giá 10 triệu đồng/chiếc.

Ngoài ra, 20 thành viên của 04 đội xuất sắc vào vòng chung kết còn nhận được 20 suất học bổng “Học và thi lấy GPLX Ôtô” do Công ty Honda Việt Nam tổ chức với trị giá 10 triệu đồng/suất.

Hội thi “Sinh viên lái xe Ôtô an toàn năm 2017” năm đầu tiên đã khép lại với những kết quả và con số ấn tượng. Quan trọng hơn, Hội thi đã mang đến cho các bạn sinh viên một sân chơi tìm hiểu kiến thức về luật giao thông đường bộ, tính năng an toàn của xe Ôtô và kỹ năng lái xe an toàn bổ ích và thiết thực; khuyến khích phong trào tìm hiểu về an toàn giao thông trong sinh viên và cộng đồng, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh niên tại Việt Nam.

Hội thi cũng sẽ là tiền đề cho những chương trình tìm hiểu kỹ năng lái xe Ôtô an toàn dành cho sinh viên trong thời gian tới, từ đó nâng cao ý thức và kiến thức về lái xe Ôtô an toàn cũng như lan tỏa ý thức tham gia giao thông an toàn trong giới trẻ.

Tham khảo Website chương trình tại: http://sinhvienlaixeantoan.com/.

Theo Nhịp sống kinh tế