Vụ Hoa hậu Phương Nga: Công an thu hồi 2,5 tỉ đồng từ đại gia Cao Toàn Mỹ

Liên quan đến việc bị can Trương Hồ Phương Nga (SN 1987; Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1988) bị cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định thu hồi số tiền 2.507 tỉ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ (SN 1977; Giám đốc tài chính Công ty V.C).

Theo đó, quyết định này được thượng tá Võ Hữu Nghĩa – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ký vào ngày 6-9.

Trương Hồ Phương Nga (trái) và Nguyễn Đức Thùy Dung

Công an TP HCM căn cứ vào yêu cầu điều tra bổ sung của TAND TP HCM nên cần thu hồi số tiền này theo Quyết định xử lý vật chứng ngày 9-11-2015 và Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 11-1-2016 của Công an TP HCM, chờ xử lý chung với vụ án.

Trước đó, ngày 24-11-2015, ông Cao Toàn Mỹ đã nhận 2.507 tỉ đồng theo quyết định xử lý vật chứng ngày 9-11-2015 của Công an TP HCM.

Ông Cao Toàn Mỹ

Sau khi nhận được quyết định này, ông Cao Toàn Mỹ đã làm đơn khiếu nại gửi đến Công an TP HCM và VKSND TP HCM. Ông Mỹ cho rằng khi ra quyết định trả lại số tiền này, công an xác định ông là chủ sở hữu vậy tại sao bây giờ lại thu hồi? Nếu thu hồi thì phải làm rõ lời khai của Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Trước đó, sau khi Công an TP HCM khởi tố Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Dung đã có đơn yêu cầu Công an TP HCM sử dụng số tiền 2,5 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm của mình để khắc phục hậu quả.

Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị truy tố tội "Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản" do có hành vi chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngày 29-6-2017, TAND TP HCM đã tuyên trả hồ sơ và yêu cầu làm rõ 9 điểm then chốt trong vụ án; đồng thời Phó Chánh án TAND TP Huỳnh Ngọc Ánh ra quyết định cho các bị can được tại ngoại. Tháng 6-2017, Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án này.

9 vấn đề cần làm rõ - Thứ nhất, điều tra thời điểm tạo lập các văn bản, thỏa thuận mua bán nhà; các giấy thỏa thuận nguyên tắc mua bán nhà. - Thứ hai, cần chứng minh Thùy Dung tham gia thế nào trong việc tạo lập hợp đồng mua bán nhà, giấy nhận tiền. - Thứ ba, nếu 16,5 tỉ đồng không phải là tiền mua nhà thì phải làm rõ ai là người đã tạo lập những hợp đồng mua bán nhà, giấy tờ liên quan, nhằm mục đích gì. - Thứ tư, điều tra làm rõ lời khai những người liên quan để làm rõ có vi phạm Luật Hôn nhân hay không. - Thứ năm, làm rõ việc ông Mỹ bị đe dọa cũng như việc Phương Nga khai bị đe dọa. - Thứ sáu, làm rõ có hay không thỏa thuận hợp đồng tình cảm giữa Phương Nga và ông Mỹ. - Thứ bảy, cần làm rõ việc thông cung từ trại tạm giam ra bên ngoài cũng như những bức thư thông cung. - Thứ tám, cần làm rõ những lần xuất cảnh giữa hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ. - Thứ chín, tại phiên tòa, luật sư của Phương Nga trình bày rằng có một số tài liệu, chứng cứ cần được thu thập để làm rõ sự thật khách quan của vụ án.