Vụ người nước ngoài sàm sỡ trong thang máy: Vì sao công an đề nghị không đăng clip?

Vào tối 25/5 vừa qua, tại chung cư Imperia Garden (Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp giữa đại diện Công an quận Thanh Xuân, Ban quản trị chung cư Imperia Garden, gia đình người bị hại và đại diện cư dân về vụ người đàn ông ngoại quốc có hành vi sàm sỡ 2 cư dân trong thang máy

Tại buổi họp, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đã xác minh đối tượng có hành vi sàm sỡ 2 phụ nữ tại thang máy tòa B, chung cư Imperia Garden tên là K.D.W (36 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), người này hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cũng theo Công an quận Thanh Xuân, sự việc xảy ra lúc 17h50 ngày 19/5 tại thang máy toà nhà B- khu chung cư Imperia Garden.

Trong thang máy, đối tượng K.D.W. liên tục đứng sát vào người phụ nữ tên T, dù chị này di chuyển vị trí nhiều lần. Khi chị T. đang đi ra khỏi thang máy, K.D.W. đã dùng tay bóp mông phải chị T. Khi thấy nạn nhân tức giận thì K.D.W. bấm đóng cửa.

Tiếp đó, vì đi nhầm tầng nên K.D.W. quay lại thang máy, thấy bên trong có một thiếu nữ nên tiếp tục có hành động bóp mông thiếu nữ này. Không những thế, gã đàn ông này còn hỏi thiếu nữ "bao nhiêu tuổi, học lớp mấy". Khi thiếu nữ chỉ tay lên camera an ninh trong thang, đối tượng mới bỏ đi.

Khu chung cư Imperia Garden.

Người thân của các bị hại sau đó tới công an sở tại trình báo, đến ngày 20/5, cơ quan điều tra đã triệu tập K.D.W. lên làm việc.



Tại công an, bước đầu gã đàn ông người Hàn Quốc thừa thừa nhận hành vi do uống rượu say, đồng thời, có nguyện vọng muốn gặp gỡ hai bị hại để xin lỗi, đơn đề nghị xin lỗi của K.D.W. đã gửi cơ quan điều tra.

Tại cuộc họp, có ý kiến đặt vấn đề nhiều cư dân Imperia Garden muốn công khai clip ghi lại hành vi sàm sỡ trong thang máy , để cảnh báo người dân. Tuy nhiên, đại diện Công an quận Thanh Xuân đề nghị trước khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra thì các bên liên quan không cung cấp, đăng tải các hình ảnh, video/clip với bất kỳ hình thức nào.

Việc phát tán clip ảnh hưởng đến nạn nhân, ảnh hưởng đến quá trình điều tra hoặc dẫn đến hành động tiêu cực của đối tượng.

Còn theo thông báo của Ban Quản lý tòa nhà, 2 gia đình bị hại và các đại diện tham dự cuộc họp đã đề nghị chủ hộ hủy hợp đồng cho thuê căn hộ đối với K.D.W trong vòng tối đa 3 ngày kể từ ngày 25/5 và chủ căn hộ cho thuê đã cam kết sẽ làm việc với công công ty môi giới cho thuê nhà để huỷ hợp đồng đối với K.D.W.