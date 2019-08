Vụ phân lô bán nền ở hơn 7.000m2 đất công tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương nói gì?

Theo thông cáo, dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 đã được UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận chủ trương đầu tư bằng văn bản trước ngày 1/7/2014, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, do đó không phải đấu giá quyền sử dụng đất nhưng phải xây dựng phương án, bồi thường, hỗ trợ trước khi lập thủ tục giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện như quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đặc biệt, khu đất diện tích 7.551,1m2 có nguồn gốc đất công ích nằm xen cài trong ranh dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH SX - TM Thiên Phú từ năm 2002 và phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2006.

Thửa đất này không tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý, Công ty TNHH SX - TM Thiên Phú chưa lập thủ tục đất đai. Do đó, UBND thị xã Bến Cát đã ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 thống kê diện tích 7.551,1m2 vào quỹ đất công ích do Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước quản lý (đính kèm sơ đồ ).

Năm 2016, UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi được làm chủ đầu tư Khu dân cư Mỹ Phước 4 do trúng đấu giá quyền sử dụng đất và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi có trách nhiệm triển khai thực hiện Khu dân cư Mỹ Phước 4 theo ranh quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có phần diện tích đất công ích nêu trên.

Sau khi tiếp nhận dự án từ Công ty TNHH SX - TM Thiên Phú, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi đã rà soát lại hồ sơ và kiến nghị lập thủ tục phần diện tích này.

Tại thời điểm khảo sát ngày 02/8/2018, Công ty đã san lấp và đầu tư cơ sở hạ tầng trên diện tích 7.551,1m2 theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Vi phạm này, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/12/2016 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty do tổ chức thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khi không có giấy phép xây dựng.

Trên cơ sở kiến nghị của công ty, kết quả kiểm tra thực địa, đối chiếu ranh quy hoạch dự án và ý kiến của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2941/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2019 kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương thu hồi phần diện tích đất công ích, Công ty có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh có Công văn số 3457/UBND-KTN chấp thuận chủ trương cho Công ty thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ trước khi thực hiện thủ tục giao đất theo quy định.

Như vậy, việc ban hành Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019 là phù hợp với quy định nêu trên và tình hình thực tế tại thời điểm kiểm tra.

Đối với việc thu hồi chủ trương tại Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019, ngày 24/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp địa phương kiểm tra thực tế khu đất, hiện trạng phát sinh 2 căn nhà đang xây dựng trái phép trên diện tích 7.551,1m2, các giao dịch dân sự chưa đủ điều kiện theo luật định.

Trong khi Công ty chưa lập thủ tục bồi thường đất công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019, chưa lập thủ tục giao đất, thuê đất để thực hiện dự án là không đúng với quy định pháp luật đất đai.

Do đó, các đơn vị thống nhất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thu hồi Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019. Giao Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo đúng quy định.

Ngày 24/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 3657/STNMT-CCQLĐĐ tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25/7/2019 thu hồi lại chủ trương và giao UBND thị xã Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo đúng quy định. Qua đó cho thấy, việc ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25/7/2019 là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Cũng theo thông cáo trên, UBND thị xã Bến Cát đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi dừng mọi hoạt động đầu tư, khai thác, làm thay đổi hiện trạng diện tích đất nêu trên cho đến khi hoàn tất các thủ tục về đất đai và có quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, xây dựng đối với Công ty và các đối tượng có liên quan đến khu đất này.

UBND thị xã sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến diện tích đất nêu trên và xử lý theo quy định.

Về quyền lợi của người dân, UBND thị xã Bến Cát đang yêu cầu Công ty báo cáo, giải trình về các giao dịch (hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng góp vốn... khi chưa đủ điều kiện luật định), trước mắt yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục hậu quả pháp lý liên quan đến các vi phạm nêu trên.

Sau khi UBND thị xã Bến Cát xử lý các vi phạm và báo cáo kết quả xử lý thì Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương giải quyết đối với phần đất công ích nêu trên.