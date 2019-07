Vụ thanh toán khống 2 tỉ ở Bạc Liêu giờ sao?

Từ tháng 10-2014, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu khi đó là ông Lê Minh Khái (nay là Tổng Thanh tra Chính phủ ) đã có văn bản yêu cầu xử lý sớm vụ thanh toán khống 2 tỉ đồng ở Khu công nghiệp (KCN) Trà Kha. Nhưng mãi đến nay, việc này vẫn chưa được giải quyết rốt ráo.

Nhà thầu ba lần làm giả hồ sơ thanh toán khống

Vào tháng 1-2012, Công ty Phát triển hạ tầng KCN Bạc Liêu (gọi tắt là chủ đầu tư) phát hiện một nhà thầu có hành vi lập giả hồ sơ để thanh toán khống. Đó là Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông và Thương mại 124, trúng thầu và thi công hạ tầng trong KCN Trà Kha, tỉnh Bạc Liêu, tại gói thầu số 11a, với tổng giá trị phải thi công là 17,4 tỉ đồng.

Tại nhiều biên bản làm việc giữa các bên, có mặt đại diện công ty trên, thể hiện rõ công ty này đã lập hồ sơ khống để thanh toán lấy tiền từ Kho bạc Nhà nước tỉnh bốn lần, trót lọt ba lần, với số tiền 2 tỉ đồng. Các lần thanh toán khống được xác định rõ vào các ngày 11-5, 28-7, 7-11 và 23-12-2011. Công ty này cũng đã lập hồ sơ khống lần thứ tư nhưng bị phát hiện.

Chủ đầu tư lúc này đồng ý tạo điều kiện để công ty này khắc phục hậu quả bằng cách tiếp tục thi công và trừ dần số tiền đã thanh toán khống.

Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư mời thực hiện tiếp công việc, nhà thầu có ghi vào biên bản đồng ý thi công tiếp để trừ khoản 2 tỉ đồng tiền thanh toán khống nhưng chưa thực hiện đúng theo yêu cầu và chính thức ngừng thi công vào đầu tháng 8-2013.

Đến ngày 15-8-2013, chủ đầu tư đã lập hồ sơ chuyển sang công an đề nghị xử lý theo pháp luật, thu hồi về cho ngân sách số tiền 2 tỉ đồng mà công ty này đã thanh toán khống và khoảng 1,8 tỉ đồng công ty này đã tạm ứng chưa trả lại.

Tạm đình chỉ, chờ kết quả giám định

Liên quan đến vụ việc này, cuối tháng 10-2014, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu lúc đó là ông Lê Minh Khái đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương kết hợp, thúc giục cơ quan công an xử lý sớm vụ việc để thu tiền về trả lại ngân sách.

Đến tháng 12-2018, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng đã có kết luận Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông và Thương mại 124 thanh toán khống 2 tỉ đồng, còn nợ tạm ứng 1,8 tỉ đồng, kiến nghị Công an tỉnh xử lý theo pháp luật.

Để tìm hiểu rõ diễn tiến xử lý vụ việc, tháng 6-2019, PV Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, để nắm thông tin. Khi đó ông Hận đề nghị qua gặp ông Nguyễn Hoàng Ân, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh này, để trao đổi vụ việc. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên lạc với ông Ân, ông cho hay đang đi công tác và mới chỉ nghiên cứu hồ sơ vì vừa nhận nhiệm vụ. Ông Ân hẹn một tuần, khi công tác về sẽ trao đổi. Tuy nhiên, mãi đến chiều qua (30-7), liên lạc tiếp qua điện thoại, ông Ân lại cho hay do mới về nhận nhiệm vụ nên sẽ kiểm tra lại vụ việc rồi sẽ gọi lại hẹn ngày gặp cung cấp thông tin.

Trước đó, ngày 17-6, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Minh Tạo, Viện trưởng VKS tỉnh Bạc Liêu, cho biết công an đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm, chờ kết quả giám định.

Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông và Thương mại 124 qua số điện thoại bàn của công ty này nhưng không hiểu vì sao tổng đài báo là “không đúng”.

