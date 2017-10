Vượt trội về hệ thống bán lẻ, PNJ năm 2017 sẽ tăng 40% so với 2016

Khẳng định vị thế doanh nghiệp kim hoàn hàng đầu khu vực Asean với hệ thống bán lẻ trang sức lớn nhất Việt Nam

Hoàn thành hoạt động 9 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu PNJ đạt 7.910 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 77% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận gộp đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và đạt 79% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 629 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ và đạt 84% kế hoạch cả năm.

Với hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả rất khả quan sau 9 tháng, PNJ dự báo tốc độ tăng trưởng 2017 của công ty sẽ tăng 40% so với năm 2016.

Cùng với kết quả kinh doanh, tính đến nay, hệ thống mạng lưới bán lẻ của PNJ chạm mốc 250 cửa hàng, phân bổ rộng khắp cả nước. Trong đó, PNJ đã khai trương 11 cửa hàng trong quý 3 và sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ mạng lưới trong quý 4 theo kế hoạch đề ra đầu năm, tiếp trục khẳng định chiến lược tập trung vào mảng hoạt động cốt lõi là kinh doanh trang sức và nhanh chóng gia tăng thị phần, khẳng định vị thế doanh nghiệp kim hoàn hàng đầu trong khu vực có hệ thống bán lẻ trang sức lớn nhất cả nước.

Với hiệu quả mà hệ thống bán lẻ mang lại, công ty đang nỗ lực với mục tiêu đẩy nhanh hơn nữa việc mở mới các cửa hàng. Định hướng số lượng bán lẻ sẽ đạt 300 trong năm 2018, theo đó, PNJ sẽ mở mới 50 cửa hàng từ đây.

Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng công ty nhiều khả năng hoàn thành mục tiêu mà HDQT đề ra. Đây sẽ là động lực cho sự tăng trưởng nhanh hơn đối với hoạt động kinh doanh trang sức của PNJ trong giai đoạn 2018 – 2019.

“Chiến lược phát triển nhanh hệ thống bán lẻ, bên cạnh những cải tiến trong chuỗi cung ứng hàng, đã mang lại cho PNJ những kết quả rất tích cực không chỉ trong 2017 mà tiếp tục trong dài hạn. Ngoài ra, công ty vừa huy động thành công 990 tỷ vừa là áp lực và cũng là động lực giúp HĐQT tham vọng hơn trong những chiến lược phát triển trong dài hạn. Mục tiêu đạt số lượng 300 cửa hàng bán lẻ vào nửa đầu năm 2018 minh chứng cho tham vọng lớn hơn về định hướng phát triển của PNJ từ HĐQT”, BVSC nhận định.

Lãnh đạo muốn PNJ trở thành 1 công ty học tập liên tục

Năm 2016 là năm sôi động của PNJ, đặc biệt là hoạt động bán lẻ trang sức vàng. Những thành tựu đạt được trong năm qua là niềm tự hào và là động lực to lớn cho nỗ lực của Hội đồng quản trị (HĐQT) PNJ.

Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ năm 2017 là năm mở đầu giai đoạn 2 cho chiến lược phát triển 10 năm 2012 – 2022 của công ty. Công ty đưa ra chiến lược tập trung 3 mảng chính là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống quy trình và tin học hóa hệ thống quản lý. Đồng thời, PNJ sẽ phát huy hiệu quả hệ thống chuỗi cung ứng với mục tiêu chạm mốc 300 cửa hàng trong năm 2018, tăng lượng cửa hàng chuẩn; chú trọng mở thêm cửa hàng ở cả hai kênh: Cửa hàng độc lập và Cửa hàng trong các siêu thị, trung tâm thương mại; tăng chỉ số hài lòng của khách hàng (NPS)…

Ông Lê Trí Thông và Ông Lê Hữu Hạnh – Đại diện Ban lãnh đạo PNJ nhận chứng nhận Doanh nghiệp xuất sắc nhất khu vực ASEAN và Top 03 Nhà bán lẻ trang sức hàng đầu Châu Á.

Đã không ít người tỏ ra ngạc nhiên tại sao PNJ trong thời gian qua lại tăng trưởng mạnh mẽ đến như vậy? Lý giải điều này, ban lãnh đạo PNJ cho hay lý do là cửa hàng mở mới đã trưởng thành, gia nhập vào hàng ngũ các cửa hàng cũ góp phần tăng trưởng doanh thu.

Bên cạnh đó, đội ngũ bán hàng đã chuyên nghiệp hơn, chiến lược sản phẩm lấy khách hàng làm trọng tâm, đổi mới là đi từ marketing nên các bộ sưu tập sau này được truyền thông tốt hơn theo hướng cảm xúc, đi vào người tiêu dùng hơn…

Bên cạnh sự cố gắng phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, nhân viên PNJ, cũng phải kể đến các hoạt động tích cực và sâu sát của HĐQT nhằm thực hiện một chiến lược hoạt động toàn diện và hiệu quả; kết hợp giữa cơ cấu tổ chức phù hợp, kế hoạch phát triển mạng lưới được nghiên cứu kỹ lưỡng; chiến lược marketing hiệu quả cũng như các hoạt động đào tạo diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp.

Nhờ các hoạt động này, PNJ đã từng bước xây dựng nền tảng để phát triển mạnh mẽ và bền vững, vững bước với tầm nhìn “Trở thành một trong những công ty chế tác và sản xuất trang sức hàng đầu Châu Á và giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc trang sức trung và cao cấp tại Việt Nam”.

Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cũng thẳng thắn thừa nhận hiện nay có nhiều thương hiệu mới tham gia vào thị trường, PNJ không chủ quan, luôn nhìn lại để xây dựng chiến lược kinh doanh và để khẳng định vị trí hàng đầu thì cần tạo ra sự khác biệt nhờ làm chủ công nghệ, làm chủ hệ thống phân phối; xây dựng PNJ trở thành 1 công ty học tập liên tục để các nhân sự không ngừng đổi mới sáng tạo, là yếu tố chính để nâng cao năng lực cạnh tranh của PNJ…