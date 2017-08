Warren Buffett: Cổ phiếu không còn hấp dẫn như trước

Warren Buffett, vị Chủ tịch kiêm CEO tỷ phú của tập đoàn Berkshire Hathaway, cho rằng đà tăng giá của thị trường chứng khoán Mỹ trong mấy năm trở lại đây khiến công cuộc đi tìm những “món hời” trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, ông vẫn ưa thích cổ phiếu hơn là trái phiếu.

Khi được hỏi tại sao Berkshire có quá nhiều tiền mặt như vậy (gần 100 tỷ USD), ông nói với phóng viên David Westin của Bloomberg Television rằng: “Như vậy có nghĩa cổ phiếu không còn rẻ như trước”. Theo Buffett, trước đây, sau khủng hoảng tài chính 2008, ông có thể dễ dàng chọn được các cổ phiếu tốt.

Trong 1 bài phỏng vấn khác với CNBC, nhà tiên tri xứ Omaha tiết lộ ông vẫn đang tiếp tục mua vào cổ phiếu Apple dù một vài cấp phó của ông đã bán ra. Buffett dập tắt đồn đoán rằng Kraft Heinz sẽ theo đuổi vụ thâu tóm Mondelex International. Berkshire hiện là cổ đông lớn nhất của Kraft Heinz.

Vừa bước qua sinh nhật lần thứ 87, Buffett đã xây dựng Berkshire thành 1 tập đoàn hùng mạnh bằng con đường thâu tóm sáp nhập các công ty khác và biệt tài lựa chọn cổ phiếu. Giờ đây Berkshire hoạt động ở khắp các ngành: bảo hiểm, công nghiệp, bán lẻ và cả đường sắt. Danh mục cổ phiếu của Berkshire đạt giá trị hơn 135 tỷ USD tính đến cuối tháng 6.

Theo đánh giá của Buffett, sức hấp dẫn của cổ phiếu đã giảm đi rất nhiều so với trước, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với trái phiếu trong môi trường lãi suất thấp như hiện nay.

Chỉ số S&P 500 đang ở trong thời kỳ tăng giá kỷ lục dài thứ hai trong lịch sử, tăng gấp 3 lần so với thời điểm tháng 3/2009. Tổng cộng giá trị vốn hóa của TTCK thế giới đã tăng thêm 19.000 tỷ USD. Chỉ tính riêng trong năm 2017, S&P 500 đã có tới 30 lần lập đỉnh.

Dù cổ phiếu tăng giá khiến Buffett khó lựa chọn cổ phiếu hơn, những khoản đầu tư trước đó đang đem về quả ngọt. Bank of America mới đây thông báo Berkshire đã chuyển đổi số cổ phiếu ưu đãi mà tập đoàn này đang sở hữu sang cổ phiếu thường, giúp đem lại lợi nhuận hơn 11 tỷ USD. Cách đây 6 năm, Buffett bắt đầu rót tiền và ngân hàng này, khi cổ phiếu Bank of America lao dốc do các vụ điều tra liên quan đến bong bóng nhà đất.

Nhớ lại 6 năm trước, Buffett so sánh lúc đó Bank of America giống như “1 vận động viên vĩ đại phải vào bệnh viện vì dính chấn thương”. Ông quyết định chuyển đổi sang cổ phiếu thường vì loại này có cổ tức cao hơn so với cổ phiếu ưu đãi.

Ngoài Apple là khoản đầu tư đáng chú ý trong năm nay, Buffett cũng có một vài khoản đầu tư khác dù có quy mô nhỏ hơn. Tháng 6, ông “ném phao cứu sinh” cho Home Capital, công ty cho vay thế chấp nhà ở của Canada đang gặp rắc rối. Tháng sau các cổ đông của Home Capital sẽ bỏ phiếu về giai đoạn 2 của giao dịch, tăng tỷ lệ cổ phần mà Berkshire nắm giữ từ 20 lên 38%.

Bẵng đi một thời gian, Berkshire vẫn chưa thể tìm thấy những thương vụ hấp dẫn. Cách đây không lâu ông đã để tuột Oncor Electric Delivery (công ty phân phối điện lớn nhất bang Texas), trước đó là thương vụ thâu tóm Unilever đổ bể. Thương vụ lớn mới nhất của Berkshire là thâu tóm Precision Castparts với giá hơn 35 tỷ USD.

Vì không trả cổ tức và hiếm khi mua lại cổ phiếu quỹ, lượng tiền mặt của Berkshire đã tăng lên mức cao kỷ lục, đạt gần 100 tỷ USD tính đến cuối tháng 6.

Buffett thực hiện các cuộc phỏng vấn với Bloomberg và CNBC tại New York, nhân dịp ông đi ăn với người chiến thắng buổi đấu giá từ thiện cách đây mấy tháng. Người chiến thắng đã trả 2,68 triệu USD để được phép cùng tối đa 7 người bạn ăn trưa với tỷ phú lừng danh thế giới.