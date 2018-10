Xây chung cư cao tầng làm sạt lở đường, nứt nhà dân

Ngày 2-10, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra, xử lý theo đơn phản ánh về công trình xây dựng chung cư cao tầng Marina Tower (phường An Bình, thị xã Dĩ An) trong quá trình xây dựng làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống hạ tầng xung quanh. Công trình này do Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Việt Mỹ làm chủ đầu tư.

Trước đó, sau khi nhận được đơn phản ánh về việc công trình xây dựng chung cư cao tầng Marina Tower làm hư hỏng đường trong khu nhà ở Hoa Trang, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương kết hợp cơ quan chức năng địa phương kiểm tra ghi nhận hiện trạng để có hướng khắc phục, xử lý.

Đường thuộc dự án khu nhà ở Hoa Trang bị sụt lún, hư hỏng. Ảnh: VH.

Theo nghi nhận của cơ quan chức năng, khu vực tiếp giáp dự án xây dựng chung cư với khu nhà ở Hoa Trang phần mặt đường nhựa và vỉa hè của đoạn đường số 1 khoảng 5m và phần đất của dự án Hoa Trang có xuất hiện nhiều vết nứt, trượt tạo thành hố sâu. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu thi công có rào, lưới chắn tạm và lắp biển báo nguy hiểm.

UBND phường An Bình cũng có biên bản xác nhận: Ngày 31-7 xác định công trình xây dựng chung cư cao tầng Marina Tower làm sụp lún khiến 4,5m2 vỉa hè bị hư hỏng, bong tróc, có khoảng 12m2 mặt đường nhựa có hiện tượng bị nứt xé, sụp lún; đá bị lở tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm. Ngoài ra, gần công trình xây dựng chung cư đã xuất hiện vết nứt tại một số nhà dân. Việc thi công làm nứt nhà dân , phía công ty Sài Gòn Việt Mỹ đã thống nhất với các hộ dân để khắc phục, sửa chữa.

Khu vực bị lún, sạt nở nguy hiểm được chủ đầu tư chung cư cao tầng Marina Tower cảnh báo. Ảnh: VH.

Ngày 1-8, Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Dĩ An phối hợp thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra lập biên bản hiện trạng, yêu cầu công ty Sài Gòn Việt Mỹ có biện pháp khắc phục những sai phạm mà phía công ty gây ra.

Đại diện của phía Công ty Sài Gòn Việt Mỹ cho biết công ty sẽ có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên hiện nay phía công ty chưa có đủ hồ sơ, kỹ thuật liên quan tại khu vực có sụt lún, trượt đất của dự án khu nhà ở Hoa Trang để xây dựng các biện pháp khả thi. Phía công ty cũng sẽ báo cáo ngay về tình trạng sụt lún trong quá trình thi công công trình đến cơ quan chức năng chuyên môn để giải quyết các phản ánh và khắc phục.

Sau khi kiểm tra thực trạng và làm việc với các bên, Thanh tra Sở xây dựng nhận thấy đơn vị thi công và giám sát đã lập biện pháp thi công tầng hầm, tuy nhiên chưa đảm bảo theo quy định và chưa phù hợp với hiện trạng tại vị trí đang bị sụt lún. Thanh tra Sở đề nghị công ty phải lập phương án kỹ thuật khắc phục theo đúng quy định.

Ngoài ra, Sở xây dựng yêu cầu UBND phường mời những đơn vị liên quan để giải quyết thỏa thuận khắc phục sự cố. Đồng thời phối hợp cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi việc thi công xây dựng công trình chung cư cao tầng và tình hình khu vực tiếp giáp với khu nhà ở Hoa Trang đã có sụp lún tại đường số 1 và phần đất tiếp giáp để kịp xử lý.