Xu hướng đầu tư bất động sản xanh lên ngôi

Mô hình bất động sản xanh của các nước phát triển được chú ý và vận dụng vào Việt Nam để hạn chế sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, nhu cầu an cư chất lượng theo phong cách “sống xanh” cũng là lý do để nhiều công trình, dự án xanh ra đời.

Một dự án được gọi là bất động sản xanh phải đảm bảo điều kiện cần và đủ sau đây để phát triển. Về điều kiện cần, phải là bất động sản sinh thái thân thiện với môi trường, đòi hỏi các phương pháp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giảm lượng khí thải cacbon đến mức thấp nhất. Cụ thể, dự án đó phải có mật độ xây dựng thấp; cây xanh và mặt nước chiếm tỷ trọng lớn…

Điều này không chỉ có vai trò quan trọng đối với môi trường sống mà còn tạo ấn tượng thẩm mỹ, góp phần tạo dựng không gian sống chất lượng cả về vật chất lẫn tinh thần. Tiếp đó, nguyên vật liệu và tài nguyên thiên nhiên cũng phải thân thiện với môi trường như nguồn năng lượng mặt trời và nước cũng được sử dụng hiệu quả.

Việc vận hành hiệu quả bất động sản xanh theo thời gian chính là điều kiện đủ. Để vận hành một cách tốt nhất các công trình xanh đòi hỏi kiến thức về bất động sản xanh và cách áp dụng vào thực tế.

Bắt nhịp xu thế, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã cho ra đời những dự án xanh thân thiện với môi trường. Khu Tây nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của nhiều chủ đầu tư bởi đây là khu vực hội tụ nhiều yếu tố về mặt cảnh quan thuận tiện phát triển bất động sản xanh.

Trong đó phải kể đến Khu đô thị An Nhiên Garden do Thắng Lợi Group đầu tư và phát triển, với 3 phân khu: An Phú – An Lộc – An Điền. Khu đô thị được mệnh danh là cộng đồng xanh giữa lòng thành phố khi liền kề trung tâm TP. Tân An nhưng có không gian sống xanh và trong lành với mật độ xây xanh và giao thông gần 40%.

Hình ảnh thực tế một góc của Vườn Tao ngộ.

Tại An Nhiên Garden, cư dân không chỉ được thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích hiện đại của thành phố văn minh như: Trường học các cấp, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm thương mại Vincom, Siêu thị Coopmart, Sân vận động, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm hành chính, Trung tâm ngân hàng, Chợ đêm, Công viên trung tâm 10 ha… mà còn thụ hưởng những tiện ích nội khu mang đậm âm hưởng và bản sắc dân tộc như: Vườn Tao ngộ, Chợ nổi Hương quê, Vườn rau Trà Quế, Hội ngộ Quán, Công viên Vườn Tuổi thơ…

Ngoài ra, An Nhiên Garden là Khu đô thị có Compound khép kín với hệ thống an ninh tuyệt đối 24/7 tại khu vực. Các tiện ích nội khu này đã được đơn vị đầu tư và phát triển xây dựng cũng như đưa vào vận hành. Trong đó, cổng Đất Việt với nguyên liệu thân thiện cùng thiết kế theo hướng làng quê là điểm nhấn đầu tiên giúp An Nhiên Garden nổi bật tại khu Tây.

Vườn Tao ngộ - khoảng xanh yên bình với những giá trị quê hương như hồ sen, ụ rơm… sẽ là nơi cư dân An Nhiên cảm giác được sự thanh bình hiếm có sau những bộn bề của nhịp sống hiện đại. Hiểu được tâm lý và nhu cầu sống xanh của người Việt thế kỷ 21, Thắng Lợi Group cũng xây dựng Vườn rau Trà Quế - nơi cung ứng rau sạch cho cư dân.

Hội ngộ Quán được tạo ra để trở thành nơi vui thú điền viên của mọi người. Đây là không gian tuyệt vời để mỗi người có được những khoảng lặng ý nghĩa bên ly trà hay giúp gắn kết mọi cư dân trong khu đô thị xung quanh các hoạt động cộng đồng như viết thư pháp, đờn ca tài tử… Đặc biệt, Công viên Vườn tuổi thơ đang được đơn vị đầu tư và phát triển mở rộng với ý nghĩa mang đến không gian sum vầy cho các hộ gia đình, nơi mỗi thành viên được trở về tuổi thơ với các trò chơi dân gian.

Hội ngộ Quán đã được đưa vào vận hành.

An Nhiên Garden không chỉ là chốn an cư tuyệt vời mà còn là khoản đầu tư thông minh cho tương lai khi sở hữu vị trí kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, Quốc Lộ 62, Vành đai Tân An và tiếp giáp với các tuyến đường huyết mạch như: Cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Tuyến đường sắt Sài Gòn – Cần Thơ, Tuyến Metro 3A… Do sở hữu vị trí chiến lược tại Khu Tây và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên giá đất tại đây không ngừng gia tăng và trở thành giải pháp đầu tư bền vững.

Tháng 4 vừa qua, đơn vị đầu tư và phát triển đã mở bán phân kỳ 1 là phân khu An Phú và nhanh chóng được tiêu thụ hết. Tới đây, theo chia sẻ từ Thắng Lợi Group, phân kỳ 2 của An Nhiên Garden là phân khu An Lộc sẽ được giới thiệu đến khách hàng và nhà đầu tư với mức giá tốt nhất, cùng nhiều ưu đãi trực tiếp từ chủ đầu tư.

