Xu hướng "săn" bất động sản nghỉ dưỡng sở hữu lâu dài

Khan hiếm nguồn cung

Thực tế cho thấy, hiện nay nhiều nhà đầu tư (NĐT) có tiền nhàn rỗi, dự định bỏ vốn cho căn hộ nghỉ dưỡng để tận dụng làn sóng du lịch đang lên, tuy nhiên, tính pháp lý của condotel vẫn để lại cho họ nhiều trăn trở.

Tâm lý ăn chắc mặc bền vẫn ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua BĐS của họ. Do vậy, những sản phẩm sở hữu rõ ràng, vừa có thể khai thác kinh doanh, vừa là tài sản để dành lâu dài luôn hấp lực tốt với thị trường ở giai đoạn này.

Tuy nhiên, loại hình BĐS nghỉ dưỡng sở hữu vĩnh viễn hiện không có nhiều sản phẩm đưa ra thị trường mặc dù đây là sản phẩm đang được giới đầu tư địa ốc tìm kiếm mạnh nhất ở giai đoạn hiện nay.

Theo Bộ Xây dựng, khoảng 1 năm, thị trường BĐS nghỉ dưỡng các thành phố du lịch như: Bà Rịa Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Nẵng, Nha Trang... tiếp tục thu hút sự quan tâm của NĐT trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sự phát triển này không đồng đều, một số phân khúc BĐS nghỉ dưỡng tiếp tục thu hút lượng khách đầu tư nhưng số khác lại có dấu hiệu tụt giảm.

Dự án dự án BĐS nghỉ dưỡng sở hữu vĩnh viễn, đầu tư tiện ích "mạnh tay" luôn được giới đầu tư địa ốc săn lùng

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, cho rằng với những dự án bất động sản nghỉ dưỡng có tính pháp lý rõ ràng, hình thức sở hữu lâu dài vẫn có tính thanh khoản cao, thậm chí giá còn tăng. Ngược lại, với những dự án tính pháp lý không rõ ràng, chủ đầu tư làm ăn chộp giật, không thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư thì không được đón nhận và giá giảm.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nguyên nhân chính do những dự án này còn tồn tại nhiều vướng mắc, trong đó có vấn đề sở hữu có thời hạn (khoảng 50 năm) khiến nhiều khách hàng lo ngại về rủi ro pháp lý trong tương lai khi quyết định đầu tư.

Theo ghi nhận, hiện tại ở các thành phố du lịch như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang... số dự án BĐS nghỉ dưỡng được sở hữu vĩnh viễn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những dự án đóng tiền sử dụng đất để khách mua sở hữu lâu dài trở thành sản phẩm “hot” được cả người mua thực lẫn giới đầu tư “săn đón”.

Ở một số TP du lịch hiện nguồn cung BĐS nghỉ dưỡng chưa đáp ứng đủ nhu cầu trước bối cảnh tăng trưởng của lượt khách du lịch. Chẳng hạn, theo Cục Thống kê du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, với lượng khách quốc tế liên tục tăng trưởng 14%/năm, Bà Rịa – Vũng Tàu là thành phố biển giàu tiềm năng phát triển dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, thị trường nơi đây lại đang thiếu vắng dòng sản phẩm nghỉ dưỡng đa dạng từ condotel đến biệt thự, resort, đặc biệt loại hình BĐS sở hữu lâu dài mặc dù nhu cầu tìm kiếm vẫn tăng cao.

Giới đầu tư địa ốc săn lùng, giao dịch tăng

Chính lý do khan nguồn cung, dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng sở hữu lâu dài hiện đang trở thành loại hình được NĐT săn tìm, kì vọng mức chênh lệch cao. Yếu tố pháp lý lâu dài đánh vào tâm lý sở hữu của số đông người là lý do khiến giới đầu tư địa ốc nhắm đến loại hình này để đầu tư sinh lợi trong lâu dài.

Quả thực, ở các thành phố du lịch, hầu hết các dự án BĐS nghỉ dưỡng sở hữu lâu dài tung ra thị trường ngay lập tức được khách hàng gom sạch. Thậm chí nhiều dự án khách hàng xin đặt tiền giữ chỗ ngay còn lúc “sơ khai”, trong khi chủ đầu tư chỉ muốn bán cầm chừng.

Chẳng hạn như dự án Eco Bangkok Villas Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa chuẩn bị tung ra thị trường trong tháng 5/2019, lập tức nhiều khách hàng đăng ký đặt chỗ. Đây được xem là dự án nghỉ dưỡng hiếm hoi ở khu vực Hồ Tràm - Bình Châu có giá bán chỉ từ khoảng 6 tỉ đồng/căn, khách hàng được sở hữu vĩnh viễn với các loại hình biệt thự, resort vừa ở, vừa kinh doanh.

Thực tế, ở một số TP du lịch, sản phẩm BĐS có pháp lý đầy đủ cung không đủ đáp ứng nguồn cầu đang gia tăng mạnh mẽ

Cùng khu vực, dự án Oyster Gành Hào đang cho giữ chỗ cũng ghi nhận sự quan tâm lớn từ thị trường. Được biết, gần 300 sản phẩm được giữ hơn 70% trong khoảng thời gian ngắn.

Hay ở phân khúc đất nền ven biển, dự án đất nền khu đô thị sinh thái ven biển Nhơn Hội (Quy Nhơn, Bình Định) chào thị trường ở giai đoạn này ghi nhận sôi động. Theo đại diện sàn phân phối dự án này, hiện khách quan tâm đặt chỗ rất nhiều, dự kiến sẽ mở bán chính thức trong tháng 5.

Tương tự, một số dự án BĐS nghỉ dưỡng sở hữu vĩnh viễn ở các tỉnh phát triển mạnh về du lịch như: Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... cũng luôn rơi vào cảnh “cháy” hàng. Thậm chí nhiều chủ đầu tư không có đủ hàng để bán ra.

Theo ghi nhận, dòng BĐS sở hữu vĩnh viễn đang trở thành sản phẩm được giới đầu tư săn lùng nhiều nhất, nhiều người thậm chí không đặt nặng vấn đề giá cả. Đặc biệt, những dự án biệt thự, resort kết hợp cả ở và kinh doanh ngoài yếu tố khan hàng thì yếu tố thương mại được xem là lý do khiến NĐT quan tâm “xuống tiền”.

Đại diện một doanh nghiệp phát triển dự án tại Bình Châu cho hay, vốn đầu tư dự án resort nghỉ dưỡng tốn kém hơn rất nhiều so với dự án nhà ở. Bởi dự án phải đầu tư nhiều tiện ích như hồ bơi, công viên, khu vui chơi giải trí, dịch vụ nghỉ dưỡng... Đặc biệt, chủ đầu tư phải đóng tiền sử dụng đất rất lớn. Do đó mức giá cấu thành nên sản phẩm sẽ cao hơn so với các dòng sản phẩm khác cùng phân khúc. Vì thế, khi chào bán ở giai đoạn đầu mức giá còn mềm, ở giai đoạn sau, thường chủ đầu tư sẽ điều chỉnh tăng lên mức giá cao.