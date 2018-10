Xử lý nghiêm nếu phát hiện có bảo kê ở các chợ

Chiều 01/10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng.



Trả lời của phóng viên câu hỏi liên quan đến thông tin bảo kê ở chợ Long Biên, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết "vụ việc bảo kê xảy ra ở Chợ Long Biên là khó chấp nhận nếu đúng như thông tin phản ánh là có sự bảo kê của nhiều cơ quan chức năng, trong đó có công an. Do đó, nếu có thông tin chính xác thì tôi đề nghị báo chí cung cấp cho công an".

Thứ Trưởng Bộ Công an cho biết thêm, vụ án đã được khởi tố, Công an TP. Hà Nội đang vào cuộc tích cực, trách nhiệm, theo chỉ đạo của Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

"Tôi xin cảm ơn sự chủ động của báo chí cung thông tin ban đầu quan trọng để cơ quan công an vào cuộc, đặc biệt sau khi VTV đưa thông tin này, tạo luồng thông tin cần trong đấu tranh tội phạm. Việc phóng viên phản ánh vấn đề trên, ngoài thể hiện tinh thần trách nhiệm chung, còn phải đối mặt với rủi ro do các đối tượng hăm doạ trả thù. Chúng tôi biết, sẽ ghi nhận và cùng với UBND TP. Hà Nội điều tra xử lý sớm nhất theo đúng tinh thần pháp luật", Thứ Trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBDN TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho hay, Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo việc này, phải xử lý nghiêm cá nhân tổ chức bảo kê theo pháp luật, không có vùng cấm.

Địa bàn Thành phố có gần 500 chợ và 112 siêu thị vẫn phục vụ nhân dân trong thương mại dịch vụ bình thường, bà con kinh doanh vẫn đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân. Trách nhiệm UBND phường là chỉ đạo, bảo đảm các hoạt động bình thường của các chợ, chỗ nào để xảy ra như Long Biên sẽ xử lý nghiêm.