Xu thế dòng tiền: Vượt đỉnh được không?

Mặc dù thị trường đã tăng điểm rất tốt và VN-Index đang hướng tới đỉnh cao 732,87 điểm và các chuyên gia cũng thống nhất nhìn nhận sức mạnh của đợt tăng này. Đa số đánh giá tin tưởng vào khả năng vượt đỉnh mặc dù sẽ có những rung lắc mạnh. Ý kiến thận trọng cho rằng thị trường cần dòng cổ phiếu dẫn dắt, cụ thể là ngân hàng phục hồi mới tăng cơ hội vượt đỉnh.

Nhận xét về xu hướng tăng mạnh ở một số cổ phiếu cũng như việc luân phiên tăng giá trên thị trường phản ứng với các thông tin tích cực, các chuyên gia cho rằng đó là trạng thái tâm lý lạc quan quá mức cũng như lượng tiền dồi dào trên thị trường hiện tại. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp tăng nóng, biểu hiện đầu cơ rủi ro cũng xuất hiện.

Các chuyên gia tuần qua đã gia tăng cổ phiếu rất thận trọng. Chỉ có 2/5 người tăng thêm 10% cổ phiếu, còn lại giữ nguyên vị thế.

Nguyễn Hoàng-VnEconomy

VN-Index đến tuần này đã chốt được 3 tuần tăng điểm liên tục. Đúng 11 phiên phục hồi lại gần hết mức giảm của 10 phiên. Cũng giống những gì anh chị kỳ vọng, thanh khoản của thị trường đang càng mạnh lên. Đỉnh cũ 732,87 điểm chỉ còn cách không xa. Anh chị đánh giá thế nào về khả năng thị trường bứt phá vượt đỉnh cũ? Khi đó thị trường thực sự xác lập một xu thế tăng mới?

Ông Lê Hoàng Tân-Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Hiện tại, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm thị trường vẫn đang trong kênh phục hồi với ngưỡng hỗ trợ tại vùng 705 - 710 điểm. Tuần qua thị trường đã phục hồi mạnh mẽ và vượt qua kháng cự 720 điểm và hướng tới vùng đỉnh cũ 730-733, tuy nhiên, hiện tại tôi đánh giá xác suất để thị trường vượt đỉnh là tương đối khó khăn.

Bởi vì, thị trường thanh khoản hiện tại chưa đủ lớn, bóc tách thanh khoản thì cổ phiếu như ROS vẫn đang chiếm 1 lượng thanh khoản lớn trong rổ, nên bản chất nhìn thanh khoản để đánh giá sẽ không thực sự chính xác.

Dòng cổ phiếu bất động sản đã bứt phá lên 1 tầm cao, và khả năng tăng tiếp khá là khó khăn, cùng với đó margin ở 1 số công ty có vẻ đã ở mức cao.

Do đó, tôi cho rằng, trừ trường hợp dòng cổ phiếu ngân hàng bứt phá, quay trở lại dẫn dắt dòng tiền thì thị trường mới có cơ hội vượt đỉnh, còn nếu không thị trường sẽ tiếp tục dao động quanh 720-730 điểm, rủi ro điều chỉnh sẽ về vùng hỗ trợ mạnh 705-710 điểm.

Ông Lê Đức Khánh-Giám đốc Chiến lược thị trường, Chứng khoán HSC

Điều mà tôi tin chắc rằng đó là VN-Index sẽ quay lại vùng đỉnh vũ 732,87 điểm và sẽ vượt qua mặc dù sẽ có những phiên điều chỉnh quanh vùng kháng cự mạnh 725 - 730 điểm.

Như tôi đã phân tích qua một số nhận định từ đầu năm, VN-Index hiện nay đã bước vào sóng tăng điểm hướng với vùng 740 - 745 điểm và hơn nữa trong thời gian tới. Sóng tăng mới chỉ mới bắt đầu.

Bà Hồ Huyền-Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

Thị trường tuần vừa rồi với cá nhân tôi thì thực sự khó chịu. Index tăng nhưng có 3 phiên liền có xu hướng bị bán ra vào buổi chiều, cảm giác như sắp giảm đến nơi. Trong khi đó, vẫn có cổ phiếu tăng điểm không ngừng nghỉ.

Nhìn tổng thể thanh khoản thì không có vấn đề gì, thậm chí là tốt, nhưng ở những cổ phiếu tăng liên tục thì thanh khoản không tăng nhiều. Tôi cho rằng đó là rủi ro. Vì thế, nhìn chung trạng thái thị trường sẽ có mã lên mã xuống, và khả năng vượt đỉnh là có, nhưng phong cách đầu tư của tôi thì không thích tham gia nhiều giai đoạn này.

Ông Trần Xuân Bách-Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Theo tôi, thị trường nhiều khả năng sẽ vượt qua mốc đỉnh 732,87 điểm để hướng đến vùng kháng cự mạnh hơn 735-740 điểm trong thời gian tới.

Việc thị trường có xác lập một xu thế tăng mới được hay không còn phải chờ đợi phản ứng của các chỉ số tại vùng kháng cự trên. Tuy nhiên, cá nhân tôi đang khá quan ngại khả năng đảo chiều của chỉ số khi tiếp cận vùng cản này.

Ông Trần Hữu Phúc-Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Thị trường đã có ba phiên tăng điểm liên tiếp với nhóm cổ phiếu tăng điểm chiếm thế áp đảo so với nhóm cổ phiếu điều chỉnh giảm. VN-Index và HNX-Index lần lượt chiếm lại các mốc quan trọng 725 điểm và 90 điểm.

Chúng tôi tin tưởng rất cao vào khả năng thị trường vượt được đỉnh cũ trong thời gian ngắn sắp tới, và điều này khẳng định rõ ràng xu thế uptrend sẽ còn tiếp tục diễn ra.

Nguyễn Hoàng-VnEconomy

Tuần trước anh chị đã nêu ra khá nhiều cổ phiếu hay nhóm cổ phiếu đáng quan tâm. Có vẻ như các cổ phiếu dệt may đã bị bỏ sót, nhóm này đã bùng nổ tuần này với kỳ vọng TPP. Thậm chí sự kiện này đang được cho là sẽ tạo kỳ vọng mới cho thị trường nói chung. Anh chị đánh giá thế nào? Liệu anh chị còn trông đợi yếu tố hỗ trợ nào khác ủng hộ thị trường hay không?

Bà Hồ Huyền-Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

Câu chuyện chứng khoán phái sinh đang được bàn đến sôi nổi hơn so với tôi nghĩ. Câu chuyện TPP cũng được “khai quật” trở lại. Tin tốt đang được quan tâm hơn mức bình thường, trong khi những tin có khả năng ảnh hưởng lại không mấy ai để ý (ví dụ tin thanh tra 60 dự án bất động sản). Tôi cho rằng tâm lý như vậy đang là lạc quan thái quá.

Ông Trần Hữu Phúc-Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Tâm điểm thị trường gắn với nhóm cổ phiếu dệt may, cảng biển,…sau khi chúng tôi đưa tin về việc New Zealand thông qua TPP và 11 nước thành viên đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận TPP-1. Chúng tôi còn đặt kì vọng vào nhóm cổ phiếu ngân hàng như STB, MBB, BID, CTG.

Ông Lê Hoàng Tân-Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Tháng 5 năm nay có vẻ hơi khác so với các năm trước, đó là việc dòng tiền vẫn duy trì rất mạnh sau mùa báo cáo tài chính quý 1. Dòng tiền không chưa có dấu hiệu rút ra mà luân chuyển liên tục giữa các dòng cổ phiếu, từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, phân bón…và giờ là dệt may.

Theo đánh giá của tôi, thì đây chỉ là biểu hiện của việc tiền thị trường đang dư thừa và nhu cầu đánh cổ phiếu có tin hỗ trợ đang rất lớn. Do đó, sau mùa báo cáo tài chính quý 1 xong, thì các cổ phiếu hoặc nhóm ngành có tin hỗ trợ tốt tiếp tục thu hút dòng tiền, mặc dù có thể tin đó thực sự chưa có khả năng xảy ra như việc áp thuế tự vệ, miễn thuế giá trị gia tăng đối với ngành phân bón, TPP đối với dệt may…

Việc TPP tái khởi động trở lại thực tế chưa có tác động gì tới hoạt động kinh doanh của nhóm dệt may, ngay cả khi hiệp định này được thực hiện thì cũng phải mất nhiều thời gian thì mới thực sự tác động tích cực tới kết quả kinh doanh của nhóm dệt may. Do đó, tôi đánh giá việc dòng tiền tập trung vào dòng cổ phiếu dệt may chỉ là hành động mang tính chất đầu cơ khi thị trường đang thiếu tin hỗ trợ.

Ngoài việc dòng bất động sản đang tiếp tục có chuyển biến theo hướng tích cực, thì tôi vẫn kỳ vọng dòng cổ phiếu ngân hàng sẽ quay lại dẫn dắt thị trường. Trong bối cảnh các ngân hàng đua nhau báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 khởi sắc nhưng dòng này chưa thực sự có sóng.

Ngoài ra, khả năng rất cao dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu trong kỳ họp quốc hội sắp tới sẽ được thông qua và điều đó sẽ là khởi nguồn cho một sóng của dòng cổ phiếu ngân hàng sắp tới.

Ông Trần Xuân Bách-Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi cho rằng, kể từ khi Mỹ rút khỏi TPP thì thông tin về quá trình đàm phán hiệp định này đã không còn tạo được nhiều sự quan tâm đối với thị trường, do đó tác động từ thông tin này đến diễn biến thị trường không còn nhiều.

Thị trường giai đoạn này tương đối thiếu vắng thông tin hỗ trợ. Nếu không có các vấn đề địa chính trị thế giới xảy ra, thì tôi kỳ vọng yếu tố khối ngoại sẽ hỗ trợ cho thị trường trong thời gian này, đặc biệt là khi Việt Nam đang được xem là nước được hưởng lợi từ sự kiện thị trường chứng khoán Pakistan được nâng hạng lên thị trường mới nổi từ tháng 5/2017.

Ông Lê Đức Khánh-Giám đốc Chiến lược thị trường, Chứng khoán HSC

Nhiều nhóm cổ phiếu tăng điểm luân phiên giữ nhịp - các cổ phiếu lớn tăng điểm xoay vòng để hỗ trợ cho thị trường chung. Ngay cả không có nhóm cổ phiếu dệt may thì chúng ta có nhóm cổ phiếu bất động sản, cảng biển, dịch vụ tài chính giao dịch cũng khá tích cực.

Dù sao đi nữa, nhìn vào dòng tiền tham gia vào thị trường, nhìn vào tín hiệu đà lan tỏa theo vốn hóa của các nhóm cổ phiếu thì thị trường vẫn đang “chậm rãi” vận động hướng lên trên. Đấy là chúng ta vẫn chưa nói đến những thông tin vĩ mô đang đóng vai trò hỗ trợ tích cực và củng cố niềm tin nhà đầu tư trong việc mua vào và nắm giữ cổ phiếu.

Nguyễn Hoàng-VnEconomy

Đến hẹn lại lên, bắt đầu xuất hiện các dự đoán tình hình tái cơ cấu các quỹ ETF. Theo anh chị liệu có những bất ngờ nữa trong lần này hay không. Dự đoán của anh chị như thế nào?

Ông Trần Hữu Phúc-Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Chúng tôi dự đoán những ứng viên nặng kí có thể được chọn bao gồm NVL, STB, HBC.. ngoài ra rất có thể tiềm ẩn yếu tố bất ngờ với PLX.

Ông Lê Đức Khánh-Giám đốc Chiến lược thị trường, Chứng khoán HSC

Tôi không có ý kiến về hoạt review danh mục các quỹ ETF - dù sao tôi cũng quan tâm đến các cổ phiếu riêng lẻ không thuộc danh mục các quỹ ETFs đang nắm giữ.

Ông Trần Xuân Bách-Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi chưa hoàn thành xong dự báo kỳ tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs trong quý 2 nên không có ý kiến về vấn đề này.

Bà Hồ Huyền-Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

Tôi hiện chưa có dự đoán nào về động thái của các quỹ ETF, và thực sự cũng không thạo về vấn đề này.

Ông Lê Hoàng Tân-Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Trong kỳ cơ cấu quý 1, thị trường đã hết sức bất ngờ khi ROS không được vào rổ VNM ETF. Và lần này theo tôi, quỹ sẽ tiếp tục không đưa ROS vào rổ, nếu có thì ROS sẽ được thêm vào với tỷ trọng 7%, lớn thứ 2 trong danh mục và đấy chính là bất ngờ của thị trường lần này.

Trong đợt cơ cấu lần này, khả năng FTSE ETF sẽ loại NT2 do vi phạm tiêu chí về thanh khoản. Ngoài ra, dự kiến cả 2 quỹ sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào khác, khả năng thêm vào STB, HNG và HBC.

Nguyễn Hoàng-VnEconomy

Thị trường đã không điều chỉnh mạnh và đa số cổ phiếu tiếp tục tăng. Anh chị giải ngân đến mức độ nào rồi?

Ông Trần Hữu Phúc-Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Chúng tôi nhận định, trong tuần giao dịch kế tiếp, xu hướng chủ đạo của VN-Index nhiều khả năng là tiếp tục tăng điểm để hướng đến vùng đỉnh cũ tại 732 điểm; ngưỡng hỗ trợ trên biểu đồ tuần của chỉ số tại 719 điểm.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, diễn biến giằng co trong biên độ hẹp trong khoảng 722-727 điểm nhiều khả năng tiếp tục diễn ra và chỉ số cần vượt qua mốc 727 điểm để xác nhận xu hướng tăng tiếp tục.

Nhà đầu tư trung và dài hạn khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục và có thể tận dụng những phiên giảm điểm để tích lũy thêm cổ phiếu. Mục tiêu giải ngân nên là những cổ phiếu có nền tảng doanh nghiệp tốt và triển vọng kinh doanh tích cực trong cả năm nay.

Ông Lê Hoàng Tân-Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Với việc thị trường đang diễn biến tích cực, thì việc nắm giữ cho lãi chạy là điều hợp lý. Tỷ trọng hiện tại của tôi vẫn là 80% cổ phiếu và 20% tiền mặt.

Ông Trần Xuân Bách-Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi tiếp tục thực hiện mua vào thêm 10% cho phần danh mục ngắn hạn của mình trong tuần qua để nâng tỷ trọng danh mục tổng lên mức 60% cổ phiếu (trong đó, các vị thế trung hạn chiếm 20%).

Bà Hồ Huyền-Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

Tôi vẫn giữ trạng thái phòng thủ với 30% cổ phiếu.

Ông Lê Đức Khánh-Giám đốc Chiến lược thị trường, Chứng khoán HSC

Tôi cũng đã thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu trong tuần qua và hiện tại tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt đang là 40%/60%.

Theo Nguyễn Hoàng

VnEconomy