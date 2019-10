Xuất hiện dòng sản phẩm mới: Căn hộ biển sở hữu lâu dài

Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, chỉ có khoảng 25% trong tổng số 11.800 căn condotel tung ra thị trường trong nửa đầu năm có khách mua. Nguyên nhân căn hộ condotel ế ẩm là do tính pháp lý của mô hình lai giữa căn hộ và khách sạn chưa rõ ràng, cùng với đó là đã có dự án không giữ cam kết trả lợi nhuận.



Phân khúc condotel chững lại nhưng nhu cầu của nhà đầu tư vẫn rất lớn. Trong bối cảnh đó, dòng căn hộ cao cấp ven biển, sở hữu lâu dài pháp lý đầy đủ trở thành "thỏi nam châm" hút giới đầu tư. Dòng sản phẩm mới này thực chất là những căn hộ chung cư được xây dựng ven biển. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này trên thị trường hiện nay cũng vô cùng hiếm hoi, chỉ những chủ đầu tư đã chuẩn bị quỹ đất sạch từ trước cùng với đầy đủ pháp lý mới có thể triển khai được phân khúc này.

Điểm qua các thị trường BĐS biển, đã bắt đầu xuất hiện dòng căn hộ này. Có thể kể đến như tại Đà Nẵng là dự án Đà Nẵng - Premier Sky Residences (Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp quy mô hơn 40 tầng), tại Quy Nhơn là dự án Dự án trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ I-Tower, tại Quảng Ninh là các căn hộ thuộc dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long…

Tại thị trường BĐS đang "sôi động" như Bình Thuận, một số nhà đầu tư đã bắt đầu xây dựng loại hình này, có thể kể đến như khu căn hộ biển The Coast nằm trong Tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng & thể thao biển Thanh Long Bay do Tập đoàn Nam Group phát triển. Theo thông tin từ tổng đại lý tiếp thị & phân phối DKRA Vietnam, các căn hộ biển The Coast với mức giá từ 1,38 tỉ đồng, bàn giao nội thất hoàn chỉnh chuẩn 5 sao. Thời gian thanh toán kéo dài lên đến 4 năm.

Được biết, khu căn hộ biển The Coast nằm trong tổ hợp Thanh Long Bay có quy mô lên đến 90ha, đi kèm với hàng loạt tiện ích đẳng cấp thì một yếu tố khiến các căn hộ biển tại Thanh Long Bay được khách hàng đặc biệt tin tưởng là hình thức sở hữu lâu dài. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ được quản lý, vận hành bởi hai đơn vị uy tín hàng đầu trên thế giới là Wyndham (Mỹ) và Accor (Pháp).

Ngoài ra, theo quan sát thị trường cuối năm nhiều doanh nghiệp BĐS cũng dự định sẽ tung ra dòng sản phẩm căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện một doanh nghiệp số lượng dự án có thể đầy đủ pháp lý để đến được tay khách hàng hiện nay cũng không hề nhiều.

Trao đổi với chúng tôi về triển vọng căn hộ biển, các chuyên gia cho biết hiện nay đang có sự khan hiếm nguồn cung các sản phẩm bất động sản biển chính vì vậy ra được hàng thời điểm này đã là "rất hiếm", trong khi đó những căn hộ ven biển sở hữu lâu dài pháp lý minh bạch tạo nên lực hút không chỉ giới đầu tư mà cả khách hàng tìm mua để ở săn tìm.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, căn hộ ven biển với mức giá chỉ từ 1 tỷ đồng cùng bài toán tài chính linh hoạt từ chủ đầu tư đánh vào phần lớn nhà đầu tư là tầng lớp trung lưu, những người có dòng tiền tiết kiệm, vì vậy tạo nên được một thị trường căn nhà thứ hai sôi động. Do nằm ở những vị trí đẹp nhiều tiềm năng cho thuê lại nên tỷ suất đầu tư cũng rất cao lên đến hàng chục triệu đồng/tháng. Chính vì hiệu quả đầu tư cao nên dòng căn hộ ven biển phát triển mạnh thời gian qua.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nhấn mạnh những tính toán đó áp dụng đối với những dự án tốt, chủ đầu tư có chiến lược phát triển, quản lý, vận hành để tạo ra nguồn doanh thu và lợi nhuận. Chính vì vậy, khi mua dòng sản phẩm này hay yếu tố đặc biệt quan trọng đối với nhà đầu tư là vị trí dự án và quy mô dự án. Những dự án mang tầm tổ hợp, tích hợp đa dạng các loại hình tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao biển và nằm tại những khu đô thị du lịch mới nổi, tiềm năng cho thuê sẽ cao hơn rất nhiều so với những dự án riêng lẻ.