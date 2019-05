Xuất hiện thêm đường dây đánh bạc trá hình mới kiểu RikVip

Trong thời gian qua đã có rất nhiều đường dây đánh bạc trá hình trên mạng bị triệt phá. Nổi bật nhất là vụ án đường dây đánh bạc Rikvip với sự bảo kê của 2 tướng Công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã được điều tra và đưa ra xét xử.

Hay mới đây, công an Hải Dương đã triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ Manvip , khởi tố 19 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, công an tỉnh Hưng Yên cũng đã bóc gỡ 1 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Những vụ án liên tiếp được triệt phá, với quy mô đều lên tới hàng ngàn tỷ thực sự là hồi chuông báo động về sự nở rộ của hình thức tội phạm phi truyền thống này.

Mối lợi khổng lồ từ hoạt động tổ chức đánh bạc trá hình qua mạng (đơn cử như trong đường dây Rik Vip, Phan Sào Nam được cho là hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.655 tỷ đồng) dường như là miếng mồi ngon ngày càng thôi thúc nhiều kẻ thực hiện hành vi phi pháp này.

Theo điều tra của phóng viên vừa có một đường dây đánh bạc trá hình mới mang tên big79.net được đưa vào hoạt động. Về cơ bản, đường dây này có phương thức hoạt động và được tổ chức tương tự như đường dây RikVip đã bị triệt phá.

Chúng đều sử dụng các hình thức cho phép người chơi nạp tiền vào game: trực tiếp bằng các loại thẻ cào viễn thông, thẻ cào game hoặc gián tiếp thông qua các đại lý.

Sau đó, các game bài mới này cũng cho phép người chơi khi thắng, có thể được đổi từ tiền ảo thành thẻ cào điện thoại hay thậm chí là tiền mặt. Qua đó biến đây thành những hình thức đánh bạc trá hình.

Điểm khiến người ta ngỡ ngàng là ngoài sự chuyên nghiệp (giao diện bắt mắt, có đầy đủ các nền tảng từ điện thoại Android, Iphone hay máy tính, đăng ký rất dễ dàng, đủ các trò chơi để con sát phạt) thì đường dây mới này gần như ngang nhiên hoạt động công khai, bất chấp việc nhiều đường dây khác đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Danh sách đại lý được đăng tải công khai với thông tin chi tiết như thể đây là hoạt động hợp pháp.

Cổng game này đăng công khai fanpage hỗ trợ, danh sách đại lý ngay trên trang chủ. Chỉ cần thực hiện vài bước đăng nhập đơn giản là phóng viên đã có được danh sách các đại lý được đăng tải hoàn toàn công khai, chi tiết đến cả tên, số điện thoại, khu vực mà đại lý đảm nhiệm cho đến facebook cá nhân.



Khi phóng viên thử liên hệ với một vài số trong danh sách gồm nhiều số điện thoại khá đẹp (hầu hết là số tứ quý) thì ngay lập tức có người nhấc máy và tư vấn rất nhiệt tình như thể đây là một dịch vụ hợp pháp.

Thậm chí, những đại lý này còn chẳng ngần ngại khẳng định với người viết về sự đảm bảo về an toàn, uy tín và có thể giao dịch 24/24.

Theo tìm hiểu của phóng viên thì đây là một đường dây mới được hình thành. Tra cứu thông tin về tên miền big79.net trên trang web whois.domaintools.com cho thấy tên miền này mới chỉ được vào ngày 20.2.2019 – cách đây 95 ngày.

Domain này vừa chỉ được mua cách đây 95 ngày.

Tuy phóng viên chưa thể xác định chính xác về quy mô của đường dây... này lớn đến mức độ nào, liệu có thể so sánh với đường dây RikVip hay không? Nhưng rõ ràng với sự hoạt động chuyên nghiệp và mạng lưới đại lý phủ sóng rộng rãi của chúng; đặc biệt, đường dây này còn chơi trội khi treo thưởng cả 1 chiếc ôtô trị giá 600 triệu cho con bạc nào nạp tiền sát phạt nhiều nhất, thì đây hoàn toàn có thể là những con cá mập nữa trong thế giới ngầm mà cơ quan chức năng cần phải quan tâm lưu ý, sớm điều tra làm rõ.



Việc treo thưởng cả 1 chiếc ôtô cho thấy quy mô rất “khủng” của đường dây này.