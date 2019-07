Xuất khẩu cao su tăng mạnh trong nửa đầu tháng 7/2019

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong 10 ngày giữa tháng 7/2019, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước giảm theo xu hướng giá thế giới. Ngày 22/7/2019, tại Đắk Lắk giá thu mua mủ nước tại vườn và tại nhà máy giảm 15 đ/độ TSC so với cuối tháng 6/2019, hiện giao dịch ở mức 255 đ/độ TSC và 260 đ/độ TSC.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 7/2019, xuất khẩu cao su đạt 76,14 nghìn tấn, trị giá 106,98 triệu USD, tăng 14,3% về lượng và tăng 12,2% về trị giá so với 15 ngày cuối tháng 6/2019, tăng 16,1% về lượng và tăng 21,1% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 7/2018. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2019, lượng cao su xuất khẩu đạt 690,55 nghìn tấn, trị giá 948,86 triệu USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 4,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá xuất khẩu cao su trung bình 15 ngày đầu tháng 7/2019 ở mức 1.405 USD/tấn, giảm 1,8% so với mức giá xuất khẩu trung bình 15 ngày trước đó, nhưng tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018.