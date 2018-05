Xuất khẩu điện thoại sang Trung Quốc tăng đột biến hơn 400%

Theo số liệu hải quan, điện thoại và linh kiện đứng đầu về kim ngạch trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2018, chiếm 21,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước, đạt gần 16,08 tỷ USD, tăng trưởng mạnh 32,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Nhập khẩu điện thoại 4 tháng đầu năm nay đạt 4,28 tỷ USD, tăng 6,6%. Như vậy, Việt Nam xuất siêu nhóm hàng này gần 11,8 tỷ USD, tăng rất mạnh trên 45% so với cùng kỳ năm 2017.

Các thị trường tỷ USD tiêu thụ điện thoại của Việt Nam gồm có: EU 4,5 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái; Trung Quốc 1,79 tỷ USD, tăng 422,5%; Mỹ 1,71 tỷ USD, tăng 22,6%; U.A.E 1,57 tỷ USD, tăng 25,5%; Hàn Quốc 1,54 tỷ USD, tăng 38,2%; Áo 1,49 tỷ USD, tăng 106,6%; Đông Nam Á 1,07 tỷ USD, tăng 10%.

Thị phần điện thoại và linh kiện của Việt Nam xuất khẩu sang một số thị trường chủ yếu

Thị trường Trung Quốc nổi bật lên với mức tăng trưởng rất mạnh 422% (tức tăng gấp hơn 5 lần) so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 1,79 tỷ USD – vươn lên là thị trường lớn thứ 2 về tiêu thụ điện thoại và linh kiện của Việt Nam (sau EU). Mặc dù, xuất khẩu sang thị trường này tăng rất mạnh, nhưng ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nhập khẩu điện thoại từ Trung Quốc ở mức rất cao 2,56 tỷ USD, tăng trên 20%. Như vậy, nhóm hàng này vẫn nhập siêu từ thị trường Trung Quốc 774,56 triệu USD, giảm 56,8% so với cùng kỳ.

Đối với thị trường Mỹ, xuất khẩu điện thoại của Việt Nam sang Mỹ tăng 22,6% so với cùng kỳ, đạt 1,71 tỷ USD, nhưng nhập khẩu từ Mỹ lại sụt giảm rất mạnh 94,6%, đạt 1,86 triệu USD. Do vậy, nhóm hàng điện thoại xuất siêu sang Mỹ gần 1,71 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ.

Với thị trường Hàn Quốc, Việt Nam cũng xuất siêu 51,18 triệu USD nhóm hàng này (trong khi cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam nhập siêu 313,68 triệu USD hàng điện thoại từ Hàn Quốc). Cụ thể, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 1,54 tỷ USD, tăng 38,2% so với cùng kỳ và nhập khẩu từ Hàn Quốc 1,49 tỷ USD, tăng 4,4%.

Thị trường Nhật Bản cũng rất đáng được chú ý, với mức tăng kim ngạch xuất khẩu 110,4% so với cùng kỳ, mặc dù chỉ đạt 194,59 triệu USD và nhập khẩu điện thoại từ thị trường này cũng tăng mạnh nhất 100%, đạt 39,59 triệu USD. Như vậy, xuất siêu sang Nhật gần 155 triệu USD, tăng 113%.

Bên cạnh đó, điện thoại xuất khẩu sang thị trường Campuchia cũng tăng mạnh 143%, đạt 15,81 triệu USD; Xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 67,7%, đạt 307,95 triệu USD. Ngược lại, xuất khẩu giảm mạnh ở một số thị trường như: Italia giảm 99,5%, đạt 2,18 triệu USD; Mexico giảm 92%, đạt 22,51 triệu USD; Indonesia giảm 59,6%, đạt 96,62 triệu USD.