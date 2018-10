Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ mang về gần 6,5 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2018

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, ước tính xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 9/2018 đạt 680 triệu USD, nâng trị giá xuất khẩu trong 9 tháng năm 2018 đạt 6,34 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ 9 tháng năm 2018 ước đạt 4,42 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ tháng 8/2018 đạt 493,4 triệu USD, tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 8 tháng năm 2018, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 3,48 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2017.



Ngoài mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, trong 8 tháng đầu năm 2018 Việt Nam còn xuất khẩu một số mặt hàng khác như: dăm gỗ; gỗ, ván và ván sàn; cửa gỗ; khung gương...



Trong thời gian tới, căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể có những tác động đến tình hình xuất khẩu ngành gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam. Theo Citi Research, nhóm sản phẩm đồ nội thất mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ áp thuế 10% có quy mô khoảng 23 tỷ USD. Để tránh rủi ro, có khả năng các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ sẽ chuyển hướng đơn hàng sang các khu vực khác trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội đối với ngành nội thất Việt Nam.