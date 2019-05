Xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc tăng đột biến

Bộ Công thương dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục hải quan cho biết, xuất khẩu hạt điều trong tháng 4/2019 đạt gần 35,7 nghìn tấn, trị giá 271,18 triệu USD tăng 11,6% về lượng và tăng 8,4% về trị giá so với tháng 3/2019, so với tháng 4/2018 tăng 10,9% về lượng, nhưng giảm 12,6% về trị giá.



Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt điều đạt 115,1 nghìn tấn, trị giá 910,49 triệu USD, tăng 8,4% về lượng, nhưng giảm 14,4% về trị giá so với 4 tháng đầu năm 2018.

Về giá xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức 7.601 USD/tấn – mức thấp nhất kể từ tháng 2/2016, giảm 2,9% so với tháng 3/2019 và giảm 21,2% so với tháng 4/2018. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức 7.910 USD/tấn, giảm 21% so với 4 tháng đầu năm 2018.

4 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang Hồng Kông đạt mức 10.634 USD/tấn, giảm 8,4% so với 4 tháng đầu năm 2018; Cô oét giảm 19,6%, đạt 8.923 USD/tấn; Bỉ đạt mức 9.124 USD/tấn, giảm 14,3%; Pháp đạt 9.412 USD/tấn, giảm 15,3%.

Bộ Công thương cho biết, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong tháng 4 với lượng đạt 11,6 nghìn tấn, trị giá 88,52 triệu USD, giảm 11,2% về lượng và giảm 30,6% về trị giá so với tháng 4/2018. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt gần 37 nghìn tấn, trị giá 294,62 triệu USD, giảm 3,9% về lượng và giảm 24% về trị giá so với 4 tháng đầu năm 2019.



So với tháng 4/2018, xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc tăng 92,6% về lượng và tăng 54% về trị giá, đạt trên 4 nghìn tấn, trị giá 31,4 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu hạt điều sang một số thị trường tăng mạnh, gồm Đức tăng 114,5% về lượng và tăng 65,7% về trị giá; Thái Lan tăng 54,7% về lượng và tăng 17,4% về trị giá; Ý tăng 55,4% về lượng và tăng 21,6% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt điều sang các thị trường tăng trưởng mạnh, như Đức, Thái Lan, Úc, Nga.