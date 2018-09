Xuất khẩu hạt tiêu tăng trong nửa đầu tháng 9/2018

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, 10 ngày giữa tháng 9/2018, giá hạt tiêu đen tại thị trường trong nước tăng.

Cụ thể, ngày 18/9/2018, giá hạt tiêu đen tăng 1,0 - 4,2% so với ngày 10/9/2018, so với cùng kỳ tháng trước tăng 4,2 - 6,4%, giá dao động từ 49.000 đ/kg tại Chư Sê và Đồng Nai đến 51.000 đồng/kg tại Bà Rịa Vũng Tàu. Giá hạt tiêu trắng ở mức 83.000 đồng/kg, ổn định so với ngày đầu tháng 9/2018, nhưng thấp hơn nhiều so với mức giá 124.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 9/2018 lượng hạt tiêu xuất khẩu đạt 8,5 nghìn tấn, trị giá 24,6 triệu USD, giảm 12,5% về lượng và giảm 15% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 8/2018, tăng 34% về lượng, nhưng giảm 20,3% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 9/2017. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2018, xuất khẩu hạt tiêu đạt 184 nghìn tấn, trị giá 608,79 triệu USD, tăng 5,9% về lượng, nhưng giảm 34,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.



Tháng 8/2018, xuất khẩu hạt tiêu đạt 22,2 nghìn tấn, trị giá 65,14 triệu USD, tăng 4,1% về lượng, nhưng giảm 1,7% về trị giá so với tháng 7/2018, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 10,8% về lượng, nhưng giảm 29,1% về trị giá. Lũy kế 8 tháng năm 2018, xuất khẩu hạt tiêu đạt 175,5 nghìn tấn, trị giá 584,18 triệu USD, tăng 4,9% về lượng, nhưng giảm 35,1% về trị giá so với 8 tháng năm 2017.



Nửa đầu tháng 9/2018, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu ở mức 2.872 USD/tấn, giảm 2,9% so với nửa đầu tháng 8/2018, giảm 40,5% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9/2018, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt mức 3.308 USD/tấn, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2017.



Tháng 8/2018, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng hạt tiêu đạt 2.935 USD/tấn, giảm 5,5% so với tháng 7/2018 và giảm 35,7% so với tháng 8/2017. Trong 8 tháng năm 2018, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng hạt tiêu đạt 3.329 USD/tấn, giảm 38,1% so với 8 tháng năm 2017.



Tháng 8/2018, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu sang các thị trường Nhật Bản, Bỉ, Hà Lan tăng so với tháng 7/2018, đạt lần lượt 4.430 USD/tấn, 4.090 USD/tấn, 3.719 USD/tấn; giá xuất khẩu bình quân sang Anh, Úc, Đức, Malaysia, Thái Lan giảm.



Tháng 8/2018, xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ tăng 29,5% về lượng, nhưng giảm 15,9% về trị giá so với tháng 7/2018, đạt 4,2 nghìn tấn, trị giá 13,35 triệu USD. 8 tháng năm 2018, xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ tăng 10,2% về lượng, nhưng giảm 33,8% về trị giá so với 8 tháng năm 2017, đạt 31,5 nghìn tấn, trị giá 112,62 triệu USD.

Thị trường hạt tiêu thế giới vẫn chịu sức ép giảm giá do nhu cầu thấp, nguồn cung dư thừa. Theo số liệu của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu thế giới chỉ khoảng 350 nghìn tấn, nguồn cung ước tính đạt 547 nghìn tấn. Nếu tính thêm 104 nghìn tấn hạt tiêu tồn kho từ năm 2017 sang năm 2018, thì nguồn cung hạt tiêu toàn cầu đang dư thừa. Bên cạnh đó, nguồn cung được bổ sung khi nhiều nước như Indonesia, Malaysiaa, Brasil, Sri Lanka bước vào vụ thu hoạch và Việt Nam được dự báo sẽ được mùa.