Xuất khẩu tôm có thể tăng mạnh trong những tháng cuối năm

Sau khi giảm trong quý I, xuất khẩu tôm quý II và III tăng trưởng tốt, giá trị xuất khẩu trong quý II tăng 52% so với quý I, xuất khẩu trong quý III tăng 25% so với quý II, quý III tăng 90% so với quý I (mức tăng trưởng cao nhất trong số các quý III so với quý I từ năm 2014 đến nay).

Như vậy, xuất khẩu tôm trong 9 tháng năm 2017 đạt 2,7 tỷ USD tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2016. Tôm Việt Nam được xuất khẩu sang 93 thị trường, tăng 8 thị trường so với cùng kỳ năm 2016.

Trong cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam, tôm chân trắng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 65%; tôm sú 24% và còn lại là tôm biển (11%). Tỷ trọng xuất khẩu tôm chân trắng 9 tháng đầu năm nay tăng lên 65% từ 61% của cùng kỳ năm 2016, tỷ trọng tôm biển tăng lên 11% từ 8% tuy nhiên tỷ trọng tôm sú giảm xuống 24% từ 31%.

Theo nhận định của VASEP, xuất khẩu tôm khởi sắc nhờ nhu cầu tăng từ các thị trường nhập khẩu chính, giá tôm thế giới tăng, tỷ giá các đồng EUR và yên tăng so với USD. Top các thị trường chính, gồm: EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Australia, Đài Loan, Thụy Sỹ chiếm 96,6% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Trong giai đoạn này, xuất khẩu tôm sang Top 5 thị trường chính đều tăng ở mức 2 con số trừ Mỹ giảm 6,3%. Vị trí Top 5 thị trường chính đã có sự thay đổi: EU vươn lên trở thành thị trường số 1 về nhập khẩu tôm, Nhật Bản giữ vị trí thứ hai, Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 3 và Mỹ tụt xuống vị trí thứ 4.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan 9 tháng đầu năm 2017, EU vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu tôm sang EU trong giai đoạn này đạt 583,9 triệu USD tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Thị trường Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 2 với kim ngạch xuất khẩu tôm sang đây đạt 513,5 triệu USD tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu nhập khẩu thủy sản trong đó có tôm của Nhật Bản từ năm 2016 đến nay liên tục tăng. Việc đồng Yên Nhật tăng giá, nhu cầu tiêu thụ thủy sản ở Nhật tăng kèm theo các DN chế biến tôm Việt Nam có nhiều cải thiện về mặt chất lượng và quy cách chế biến sản phẩm là những nguyên nhân chính thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường này tăng cao.

Trung Quốc là thị trường đứng thứ 3 về nhập khẩu tôm, ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhất trong quý III năm nay với mức tăng trưởng 3 con số. Giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này trong quý III đạt 217,2 triệu USD tăng 105,2%. Giá trị xuất khẩu 9 tháng đạt trên 500 triệu USD tăng 54,7%.

VASEP cho biết, hiện các nước tăng cường nhập khẩu tôm để phục vụ nhu cầu cho các lễ hội cuối năm nên xuất khẩu tôm quý IV dự kiến vẫn tiếp tục tăng.