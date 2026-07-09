10 dự án bất động sản có quy mô

khủng nhất Thủ đô từ trước đến nay

Xét về quy mô, các đại dự án tại Hà Nội đang có sự phân tầng rõ rệt, trong đó nổi bật nhất là nhóm siêu đô thị quy hoạch trên diện tích hàng nghìn ha, vượt trội so với mặt bằng chung. Trong khi các dự án như Ciputra, Gamuda City hay Thanh Hà có quy mô vài trăm ha và đã hình thành cộng đồng cư dân ổn định, hay nhóm đại đô thị mới như Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park hay Vinhomes Global Gate lại phát triển theo mô hình “thành phố trong thành phố”, tích hợp đồng bộ hạ tầng, tiện ích và công nghệ quản lý hiện đại.

Đáng chú ý, các dự án đang được quy hoạch quy mô rất lớn như trục cảnh quan sông Hồng hay Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội cho thấy xu hướng phát triển đô thị Hà Nội đang mở rộng mạnh theo hướng đa trung tâm, gắn với hạ tầng và các trục giao thông chiến lược. Điều này không chỉ thay đổi bản đồ nhà ở mà còn định hình lại cấu trúc phát triển dài hạn của Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Dưới đây là 10 đại đô thị tiêu biểu đang hiện hữu hoặc được triển khai trên địa bàn Hà Nội, góp phần định hình diện mạo mới của Thủ đô trong những thập niên tới.