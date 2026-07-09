Dự án trục cảnh quan sông Hồng
Dự án trục cảnh quan sông Hồng kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, là một trong những dự án hạ tầng – đô thị có tầm vóc hàng đầu Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm 10 dự án bất động sản lớn nhất thế giới xét theo quy mô quy hoạch.
Dự án được chia thành 5 nhóm với 18 dự án thành phần, bao gồm các cấu phần chính như: trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km, hệ thống công viên cảnh quan và khu vui chơi giải trí rộng khoảng 3.300 ha, cùng quỹ đất khoảng 2.100 ha phục vụ giải phóng mặt bằng và tái thiết đô thị.
Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội
Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được quy hoạch với quy mô khoảng 751.000 dân, là khu đô thị lớn thứ hai Việt Nam khi trải dài từ phường Thanh Liệt đến các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh (TP Hà Nội).
Điểm nhấn của dự án là Sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới, hướng tới mục tiêu đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế, trong đó có World Cup.
Bắc Thăng Long Urban City
Bắc Thăng Long Urban City tại xã Phúc Thịnh là một trong những khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên của Hà Nội được quy hoạch nhằm hiện thực hóa chủ trương giãn dân khu vực nội đô, hướng tới phục vụ khoảng 86.000 cư dân.
Đáng chú ý hơn 50% diện tích toàn khu được dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông, trong đó riêng không gian xanh và mặt nước đạt gần 178 ha, tiệm cận mô hình đô thị sinh thái như Singapore.
Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm - Đông Anh
Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm - Đông Anh là một trong những dự án trọng điểm được Hà Nội triển khai để hiện thực hóa chủ trương giãn hơn 860.000 cư dân khỏi khu vực từ Vành đai 3 trở vào theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Khu đô thị được định hướng theo mô hình "Sinh sống - Làm việc - Hưởng tiện ích tại chỗ", tạo điều kiện để người dân vừa có nơi ở, vừa tiếp cận việc làm, dịch vụ và các tiện ích thiết yếu trong phạm vi khu vực sinh sống.
Khu đô thị thông minh Tiến Xuân
Khu đô thị Tiến Xuân thuộc xã Yên Xuân hiện chưa được triển khai dù đã khởi công từ năm 2007.
Mới đây, TP Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa Khu đô thị thông minh Tiến Xuân vào hoạt động. Dự án được định hướng trở thành hạt nhân của hệ sinh thái khoa học - công nghệ phía Tây Thủ đô, cung cấp không gian sống, nghiên cứu và làm việc cho nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Dự án sẽ hưởng lợi trực tiếp bởi 2 tuyến metro số 5 và số 8.
Vinhomes Ocean Park 1
Sau hơn 7 năm phát triển, Vinhomes Ocean Park tại xã Gia Lâm đã thu hút hơn 60.000 cư dân đến sinh sống và lập nghiệp, trở thành một trong những khu đô thị sôi động bậc nhất phía Đông Hà Nội.
Là mô hình đô thị biển hồ nhân tạo quy mô lớn đầu tiên tại Thủ đô với 8 phân khu, dự án sở hữu khả năng kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố thông qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Vành đai 3.5 và cầu Vĩnh Tuy 2. Trong tương lai, dự án tiếp tục được hưởng lợi từ các tuyến metro số 8 và metro số 14.
Khu đô thị Thanh Hà
Khu đô thị Thanh Hà tại phường Phú Lương được đưa vào sử dụng từ giai đoạn 2017-2018, hiện vẫn tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện theo quy hoạch. Dự án có mật độ xây dựng thấp, đồng thời sở hữu vị trí gần các tuyến vành đai 3, 3.5, 4, đường trục phía Nam và Quốc lộ 21B.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án từng ghi nhận một số vi phạm về trật tự xây dựng như thi công khi chưa có giấy phép và xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt.
Vinhomes Global Gate (Vinhomes Cổ Loa)
Vinhomes Global Gate tọa lạc tại Đông Anh, được phát triển theo mô hình đô thị thương mại - triển lãm quốc tế, nổi bật với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia 90 ha - lớn nhất Đông Nam Á. Dự án kết nối nhanh với trung tâm Hà Nội, sân bay Nội Bài, Vành đai 3, Vành đai 4 và hưởng lợi trực tiếp từ tuyến metro số 10 đang được triển khai.
Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra)
Khu đô thị Ciputra là một trong khu đô thị quốc tế đầu tiên tại Hà Nội. Tạo lạc tại phường Phú Thượng dự án bắt đầu bàn giao từ năm 2012 và hiện vẫn tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện các hạng mục.
Sau hơn một thập kỷ phát triển, Ciputra hiện nằm trong nhóm các khu đô thị có giá bất động sản cao nhất Hà Nội. Nhiều căn chung cư tại đây được chào bán với mức giá trên 200 triệu đồng/m2, trong khi giá biệt thự ở một số vị trí đã lên tới khoảng 500 triệu đồng/m2. Sở hữu vị trí kết nối trực tiếp với Võ Chí Công, vành đai 2, 3, cầu Nhật Tân và sân bay Nội Bài, dự án còn được hưởng lợi từ các tuyến metro số 2 và metro số 10 trong tương lai.
Vinhomes Smart City
Vinhomes Smart City là đại đô thị thông minh phát triển theo mô hình hệ sinh thái đô thị ứng dụng công nghệ 4.0 toàn diện tại phường Tây Mỗ, Hà Nội. Dự án được quy hoạch thành 13 phân khu, nổi bật với hệ thống 3 công viên quy mô lớn.
Vinhomes Smart City nằm trên trục Đại lộ Thăng Long, thuận lợi liên thông với các tuyến Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4 và tuyến metro số 5 đang được triển khai.