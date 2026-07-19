DN duy nhất kinh doanh các loại hình sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán và trò chơi giải trí có thưởng khác trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2025, doanh thu (không thuế) cán mốc 7.655 tỷ đồng, lập đỉnh mới, chỉ đứng sau Xổ số Tp.HCM. Lợi nhuận tăng trưởng liên tục, đạt 444 tỷ.

Một tấm vé giá 10.000 đồng không chỉ tạo ra những giải Jackpot hàng trăm tỷ đồng, mà còn mở đầu cho hành trình hình thành thị trường xổ số điện toán tại Việt Nam.

Không ai ngờ rằng, một buổi chiều muộn ngày 16/10/2016 tại Trà Vinh, tiếng rè rè quen thuộc của chiếc máy in Vietlott lại chính là âm thanh mở ra một chương hoàn toàn mới cho thị trường xổ số Việt Nam. Từ khe máy, một tờ vé Mega 6/45 nhỏ gọn vừa bằng lòng bàn tay lọt thỏm ra ngoài. Tờ giấy trị giá 10.000 đồng, mang theo 6 con số định mệnh và một xác suất trúng thưởng mong manh. Nhưng chỉ vài giờ sau, "xác suất" ấy biến thành phép màu. Tấm vé ấy chính là giải Jackpot đầu tiên trong lịch sử Vietlott, mang về số tiền không tưởng: hơn 92 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Ánh Đào. Hình ảnh người phụ nữ đeo mặt nạ nhận giải độc đắc nhanh chóng phủ kín mặt báo, châm ngòi cho làn sóng đổ xô đi tìm vận may. Trước mảnh giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, ông chủ hay người công nhân đều đứng chung vạch xuất phát. "Cơ hội để tốt hơn" không còn là slogan tiếp thị, mà dần trở thành cách Vietlott bình đẳng hóa giấc mơ đổi đời của hàng triệu người Việt. Từ những tấm vé ấy, một đế chế xổ số điện toán được khai sinh, mở ra phân khúc độc nhất vô nhị với những giải thưởng hàng trăm tỷ đồng.

5 năm để bán tấm vé đầu tiên 05/12/2011 Thành lập Vietlott, bắt đầu 5 năm xây dựng hệ thống công nghệ từ con số 0. 07/2016 Ra mắt sản phẩm đầu tiên Mega 6/45. 16/10/2016 Jackpot đầu tiên xuất hiện tại Trà Vinh (hơn 92 tỷ đồng), châm ngòi cơn sốt vé số điện toán. 2017 – 2020 Ra mắt Power 6/55, Max 3D, Keno; hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm. 2021 Doanh thu đạt 4.063 tỷ đồng. 2023 Doanh thu đạt 4.968 tỷ đồng. 2025 Cán mốc kỷ lục 7.655 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp xổ số lớn thứ hai Việt Nam. Trước khi cái tên Vietlott xuất hiện, thị trường xổ số Việt Nam là một "thành trì" bất khả xâm phạm của các công ty xổ số kiến thiết địa phương. Suốt nhiều thập kỷ, những tờ vé giấy in sẵn dãy số cố định đã ăn sâu vào nếp sống của người dân. Hệ thống đại lý, mạng lưới người bán dạo phủ khắp mọi ngõ ngách, tạo ra nguồn thu khổng lồ và ổn định cho ngân sách các tỉnh thành. Trong khi thế giới đã chuyển từ những tờ vé in sẵn sang xổ số điện toán, Việt Nam vẫn chưa có một mô hình tương tự. Khoảng trống đó là lý do Vietlott được thành lập. Ngày 5/12/2011, Bộ Tài chính thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), với nhiệm vụ triển khai loại hình xổ số điện toán đầu tiên trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, phải mất gần 5 năm chuẩn bị, tấm vé đầu tiên mới được bán ra. Suốt nửa thập kỷ ấy, Vietlott không tạo doanh thu từ hoạt động cốt lõi mà tập trung xây dựng hệ thống công nghệ, lựa chọn nhà cung cấp, hoàn thiện quy trình quay số, mở mạng lưới đại lý và hoàn thiện pháp lý. Báo cáo tài chính cho thấy nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động tài chính trong lúc doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ và hoàn thiện điều kiện vận hành. Năm 2014, Vietlott ghi nhận hơn 23 tỷ đồng doanh thu tài chính và lần đầu có lãi sau thuế gần 829 triệu đồng. Năm 2015, doanh thu tài chính đạt gần 19 tỷ đồng, lợi nhuận còn khoảng 65 triệu đồng. Đến nửa đầu năm 2016, doanh nghiệp vẫn chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động xổ số và ghi nhận khoản lỗ gần 4 tỷ đồng. Bước ngoặt đến vào tháng 7/2016 khi Mega 6/45 chính thức phát hành. Chỉ ba tháng sau, Jackpot đầu tiên xuất hiện. Đóng gói "xác suất" Khác biệt lớn nhất giữa Vietlott và xổ số truyền thống nằm ở sự chủ động. Thay vì nhận một tờ vé in sẵn số, người chơi tự tay chọn bộ số mình thích, hoặc bấm máy chọn ngẫu nhiên. Khi tấm vé in xong, một cuộc chơi toán học sòng phẳng bắt đầu: cơ hội trúng của bạn là cố định và không ai có thể can thiệp. Từ nguyên lý này, Vietlott đã làm một việc rất thông minh: Chia nhỏ xác suất thành nhiều "món ăn" vừa vặn với túi tiền và tâm lý của từng người. Người muốn theo đuổi những giải Jackpot hàng chục, hàng trăm tỷ đồng có thể chọn Mega 6/45 hoặc Power 6/55. Người chấp nhận giải thưởng nhỏ hơn nhưng mong xác suất trúng cao hơn có thể chọn Max 3D, Max 3D Pro hoặc Max 4D. Trong khi đó, Keno rút ngắn thời gian giữa các kỳ quay xuống chỉ còn vài phút, cho phép người chơi biết kết quả gần như ngay sau khi mua vé. Thực chất, Vietlott không tạo ra công nghệ mới liên tục. Họ chỉ dùng đúng một nền tảng để "đóng gói" cơ hội trúng thưởng thành nhiều cách chơi khác nhau, phục vụ từ người thích mạo hiểm đến người muốn giải trí nhanh. Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Vietlott là cơ chế Jackpot cộng dồn. Mỗi tấm vé được bán ra sẽ đóng góp một phần vào quỹ Jackpot. Nếu chưa có người trúng, số tiền này không mất đi mà được cộng sang kỳ quay tiếp theo. Giá trị giải thưởng vì thế liên tục tăng cho đến khi xuất hiện chủ nhân. Cơ chế này tạo ra một vòng lặp đơn giản. Jackpot càng lớn, mức độ quan tâm của công chúng càng tăng. Những giải thưởng hàng chục, hàng trăm tỷ đồng thu hút truyền thông và kéo thêm người chơi đến các điểm bán vé. Lượng người tham gia nhiều hơn đồng nghĩa doanh thu bán vé tăng lên. Quỹ Jackpot tiếp tục được bổ sung, giá trị giải thưởng ngày càng lớn và lại thu hút thêm những người chơi mới. Trong nhiều kỳ quay, chính vòng lặp ấy đã biến những giải Jackpot thành tâm điểm chú ý của thị trường, đồng thời trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của Vietlott trong gần một thập kỷ qua.