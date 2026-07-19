Một tấm vé giá 10.000 đồng không chỉ tạo ra những giải Jackpot hàng trăm tỷ đồng, mà còn mở đầu cho hành trình hình thành thị trường xổ số điện toán tại Việt Nam.
Không ai ngờ rằng, một buổi chiều muộn ngày 16/10/2016 tại Trà Vinh, tiếng rè rè quen thuộc của chiếc máy in Vietlott lại chính là âm thanh mở ra một chương hoàn toàn mới cho thị trường xổ số Việt Nam.
Từ khe máy, một tờ vé Mega 6/45 nhỏ gọn vừa bằng lòng bàn tay lọt thỏm ra ngoài. Tờ giấy trị giá 10.000 đồng, mang theo 6 con số định mệnh và một xác suất trúng thưởng mong manh.
Nhưng chỉ vài giờ sau, "xác suất" ấy biến thành phép màu.
Tấm vé ấy chính là giải Jackpot đầu tiên trong lịch sử Vietlott, mang về số tiền không tưởng: hơn 92 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Ánh Đào. Hình ảnh người phụ nữ đeo mặt nạ nhận giải độc đắc nhanh chóng phủ kín mặt báo, châm ngòi cho làn sóng đổ xô đi tìm vận may.
Trước mảnh giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, ông chủ hay người công nhân đều đứng chung vạch xuất phát. "Cơ hội để tốt hơn" không còn là slogan tiếp thị, mà dần trở thành cách Vietlott bình đẳng hóa giấc mơ đổi đời của hàng triệu người Việt. Từ những tấm vé ấy, một đế chế xổ số điện toán được khai sinh, mở ra phân khúc độc nhất vô nhị với những giải thưởng hàng trăm tỷ đồng.
5 năm để bán tấm vé đầu tiên
Trước khi cái tên Vietlott xuất hiện, thị trường xổ số Việt Nam là một "thành trì" bất khả xâm phạm của các công ty xổ số kiến thiết địa phương. Suốt nhiều thập kỷ, những tờ vé giấy in sẵn dãy số cố định đã ăn sâu vào nếp sống của người dân. Hệ thống đại lý, mạng lưới người bán dạo phủ khắp mọi ngõ ngách, tạo ra nguồn thu khổng lồ và ổn định cho ngân sách các tỉnh thành.
Trong khi thế giới đã chuyển từ những tờ vé in sẵn sang xổ số điện toán, Việt Nam vẫn chưa có một mô hình tương tự. Khoảng trống đó là lý do Vietlott được thành lập. Ngày 5/12/2011, Bộ Tài chính thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), với nhiệm vụ triển khai loại hình xổ số điện toán đầu tiên trên phạm vi cả nước.
Tuy nhiên, phải mất gần 5 năm chuẩn bị, tấm vé đầu tiên mới được bán ra. Suốt nửa thập kỷ ấy, Vietlott không tạo doanh thu từ hoạt động cốt lõi mà tập trung xây dựng hệ thống công nghệ, lựa chọn nhà cung cấp, hoàn thiện quy trình quay số, mở mạng lưới đại lý và hoàn thiện pháp lý.
Báo cáo tài chính cho thấy nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động tài chính trong lúc doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ và hoàn thiện điều kiện vận hành. Năm 2014, Vietlott ghi nhận hơn 23 tỷ đồng doanh thu tài chính và lần đầu có lãi sau thuế gần 829 triệu đồng. Năm 2015, doanh thu tài chính đạt gần 19 tỷ đồng, lợi nhuận còn khoảng 65 triệu đồng. Đến nửa đầu năm 2016, doanh nghiệp vẫn chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động xổ số và ghi nhận khoản lỗ gần 4 tỷ đồng.
Bước ngoặt đến vào tháng 7/2016 khi Mega 6/45 chính thức phát hành. Chỉ ba tháng sau, Jackpot đầu tiên xuất hiện.
Đóng gói "xác suất"
Khác biệt lớn nhất giữa Vietlott và xổ số truyền thống nằm ở sự chủ động. Thay vì nhận một tờ vé in sẵn số, người chơi tự tay chọn bộ số mình thích, hoặc bấm máy chọn ngẫu nhiên. Khi tấm vé in xong, một cuộc chơi toán học sòng phẳng bắt đầu: cơ hội trúng của bạn là cố định và không ai có thể can thiệp.
Từ nguyên lý này, Vietlott đã làm một việc rất thông minh: Chia nhỏ xác suất thành nhiều "món ăn" vừa vặn với túi tiền và tâm lý của từng người.
Người muốn theo đuổi những giải Jackpot hàng chục, hàng trăm tỷ đồng có thể chọn Mega 6/45 hoặc Power 6/55. Người chấp nhận giải thưởng nhỏ hơn nhưng mong xác suất trúng cao hơn có thể chọn Max 3D, Max 3D Pro hoặc Max 4D. Trong khi đó, Keno rút ngắn thời gian giữa các kỳ quay xuống chỉ còn vài phút, cho phép người chơi biết kết quả gần như ngay sau khi mua vé.
Thực chất, Vietlott không tạo ra công nghệ mới liên tục. Họ chỉ dùng đúng một nền tảng để "đóng gói" cơ hội trúng thưởng thành nhiều cách chơi khác nhau, phục vụ từ người thích mạo hiểm đến người muốn giải trí nhanh.
Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Vietlott là cơ chế Jackpot cộng dồn. Mỗi tấm vé được bán ra sẽ đóng góp một phần vào quỹ Jackpot. Nếu chưa có người trúng, số tiền này không mất đi mà được cộng sang kỳ quay tiếp theo. Giá trị giải thưởng vì thế liên tục tăng cho đến khi xuất hiện chủ nhân.
Cơ chế này tạo ra một vòng lặp đơn giản.
Jackpot càng lớn, mức độ quan tâm của công chúng càng tăng. Những giải thưởng hàng chục, hàng trăm tỷ đồng thu hút truyền thông và kéo thêm người chơi đến các điểm bán vé. Lượng người tham gia nhiều hơn đồng nghĩa doanh thu bán vé tăng lên. Quỹ Jackpot tiếp tục được bổ sung, giá trị giải thưởng ngày càng lớn và lại thu hút thêm những người chơi mới.
Trong nhiều kỳ quay, chính vòng lặp ấy đã biến những giải Jackpot thành tâm điểm chú ý của thị trường, đồng thời trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của Vietlott trong gần một thập kỷ qua.
Khi Jackpot nổ…
"Mấy trăm tỷ đồng, có thật có người trúng không?"
Đó là câu hỏi thường xuất hiện mỗi khi Vietlott công bố một giải Jackpot lớn. Những người nhận thưởng đeo mặt nạ, danh tính được giữ kín càng khiến không ít người hoài nghi.
Câu trả lời bắt đầu từ phòng quay số.
Khoảng một giờ trước thời điểm quay thưởng, kho lưu trữ thiết bị được mở dưới sự chứng kiến của Hội đồng Giám sát xổ số. Người phụ trách lần lượt đọc từng mã niêm phong, trong khi một thành viên khác đối chiếu với biên bản của kỳ quay trước. Chỉ khi tất cả đều khớp, chiếc vali chứa bộ bóng quay mới được đưa ra khỏi kho.
Niêm phong được cắt ngay trước sự chứng kiến của hội đồng giám sát. Từng quả bóng được đặt lên cân điện tử, đo kích thước rồi xếp trở lại vali. Sai lệch dù rất nhỏ cũng đồng nghĩa bộ bóng đó không được sử dụng trong kỳ quay.
Không chỉ thiết bị, ngay cả những người trực tiếp tham gia cũng được lựa chọn ngẫu nhiên. Các khách mời lần lượt bốc thăm để xác định ai sẽ chọn vali bóng, ai nhấn nút khởi động hệ thống. Đến sát giờ quay, họ tiếp tục bốc thăm thêm một lần nữa để quyết định bộ bóng nào sẽ được đưa vào lồng quay.
Đúng giờ, những quả bóng bắt đầu xoay trong lồng kính. Chỉ vài phút sau, sáu con số trúng thưởng lần lượt hiện lên trên màn hình.
Nhưng đó chưa phải là bước cuối cùng. Sau khi Hội đồng Giám sát ký xác nhận, kết quả mới được chuyển tới trung tâm dữ liệu để đối chiếu với hệ thống bán vé, vốn hoạt động độc lập với hệ thống quay số. Chỉ khi dữ liệu ở hai đầu hoàn toàn trùng khớp, hệ thống mới xác định tấm vé trúng thưởng.
Toàn bộ quá trình được truyền hình trực tiếp. Khi buổi quay kết thúc, bộ bóng và thiết bị lại được đưa về kho, niêm phong và lập biên bản để chờ kỳ quay tiếp theo.
Với người xem, buổi quay chỉ kéo dài vài phút. Phía sau vài phút ấy là một quy trình được lặp lại gần như không thay đổi qua từng kỳ quay. Khi niềm tin được duy trì qua từng kỳ quay, số lượng người tham gia cũng tăng lên.
Người đến sau không đứng sau
Niềm tin ấy nhanh chóng phản ánh vào quy mô kinh doanh của Vietlott. Chưa đầy 10 năm sau khi phát hành sản phẩm đầu tiên, Vietlott vươn lên nhóm doanh nghiệp xổ số có quy mô lớn nhất thị trường.
Doanh thu (Chưa gồm thuế) & Lợi nhuận
Đơn vị: Tỷ đồng | Giai đoạn 2021-2025
Doanh thu tăng từ 4.063 tỷ đồng năm 2021 lên 4.959 tỷ đồng năm 2022, gần như đi ngang ở mức 4.968 tỷ đồng năm 2023 trước khi đạt 6.289 tỷ đồng năm 2024 và 7.655 tỷ đồng năm 2025. Trong cùng giai đoạn, giá bán các sản phẩm gần như không thay đổi.
Năm 2025, Vietlott trở thành doanh nghiệp xổ số có doanh thu lớn thứ hai cả nước, sau Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM. Doanh thu của doanh nghiệp cũng vượt nhiều công ty xổ số địa phương có lịch sử hoạt động lâu năm như Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ và Đồng Tháp.
Top các công ty Xổ số có doanh thu lớn (chưa gồm thuế, năm 2025)
Đơn vị: Tỷ đồng
Khác với các công ty xổ số kiến thiết hoạt động theo địa bàn, Vietlott phát hành sản phẩm trên phạm vi toàn quốc. Mô hình này giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô mà không bị giới hạn bởi ranh giới hành chính.
Song, doanh thu bán vé cao không đồng nghĩa toàn bộ giá trị được giữ lại. Ít người để ý rằng, logo Vietlott không chỉ là nhận diện thương hiệu. Nó còn là sơ đồ phân chia dòng tiền của một tờ vé số.
Nếu nhìn vào logo Vietlott, có thể thấy mô hình kinh doanh của doanh nghiệp đã được thể hiện ngay trong biểu tượng bông hoa năm cánh.
Theo cách lý giải của Vietlott, cánh hoa lớn nhất tượng trưng cho phần giá trị được trả lại người chơi dưới hình thức giải thưởng. Cánh lớn tiếp theo đại diện cho khoản đóng góp vào ngân sách nhà nước. Những cánh còn lại lần lượt dành cho hệ thống đại lý, hoạt động xã hội và đội ngũ vận hành doanh nghiệp.
Điều đó cũng phản ánh dòng tiền của mỗi tờ vé số điện toán. Doanh thu bán vé được phân bổ cho nhiều chủ thể tham gia trong toàn bộ hệ thống, quy định bởi Bộ Tài chính tại Thông tư số 138/2017/TT-BTC và Thông tư 61/2025/TT-BTC.
Với doanh thu (gồm thuế) 9.687 tỷ đồng – tức tiền bán vé - trong năm 2025, Vietlott phải phân bổ cho quỹ trả thưởng (52%), thuế tiêu thụ đặc biệt (12%), thuế giá trị gia tăng (9%), hoa hồng trả cho đại lý (9%), chi phí vận hành và các khoản chi phí trả cho đối tác Berjaya (10%), thuế thu nhập cá nhân nộp hộ những người trúng giải lớn (3%), trước khi tạo thành lợi nhuận của doanh nghiệp.
1 tờ vé số gồm những gì?
Tỷ lệ % (Năm 2025)
Từ những tấm vé số 10.000 đồng đầu tiên Vietlott không chỉ tạo ra một thói quen giải trí mới mà còn thúc đẩy toàn bộ thị trường xổ số cải tiến để thích ứng với thời đại số. Khái niệm "xổ số điện toán" từ chỗ xa lạ nay đã trở thành một phần quen thuộc của hàng triệu người dân, đưa Vietlott thành doanh nghiệp xổ số lớn thứ hai toàn quốc với doanh thu gần 8.000 tỷ đồng vào năm 2025.
Thực hiện: Tuấn Khôi
Nguồn: Nhịp sống thị trường