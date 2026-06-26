Dữ liệu: CompaniesMarketCap (cập nhật đến ngày 26/6/2026)
Năng lượng và hạ tầng năng lượng là nền tảng của nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm sự vận hành liên tục của thế giới hiện đại. Từ ô tô, máy bay, tàu biển đến các nhà máy, trung tâm dữ liệu hay những sứ mệnh chinh phục không gian, mọi lĩnh vực đều phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng ổn định.
Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, năng lượng còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp và quá trình chuyển đổi sang các công nghệ xanh.
10 tập đoàn năng lượng và hạ tầng lớn nhất thế giới giữ vai trò như các trụ cột của chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động của họ trải dài từ thăm dò, khai thác, lọc hóa dầu, vận chuyển, phân phối khí đốt đến phát triển năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu của nhiều nền kinh tế lớn.
Danh sách dẫn đầu tiếp tục ghi nhận sự thống trị của các "ông lớn" đến từ Mỹ, Trung Đông, Trung Quốc và châu Âu. Không chỉ chi phối nguồn cung năng lượng, các tập đoàn này còn có ảnh hưởng lớn đến quá trình chuyển đổi năng lượng và sự phát triển của kinh tế thế giới.
Saudi Aramco (Công ty Dầu mỏ Ả Rập Xê Út) là tập đoàn năng lượng quốc doanh khổng lồ có trụ sở tại Dhahran, Ả Rập Xê Út, đồng thời là nhà sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Công ty này kiểm soát trữ lượng dầu khí khổng lồ khoảng 259 tỷ thùng dầu quy đổi, lớn thứ 2 thế giới về trữ lượng. Đồng thời, công ty cũng vận hành mạng lưới hydrocarbon lớn nhất toàn cầu và liên tục mở rộng các mỏ mới Họ quản lý trên 100 mỏ dầu khí tại Ả Rinput Xê Út và đồng thời khai thác mỏ mỏ trên bờ biển lớn nhất thế giới là Ghawar và mỏ dầu trên biển lớn nhất thế giới là Safaniya. Saudi Aramco hoạt động trên toàn cầu và hoạt độngtrong các lĩnh vực: Khai thác, sản xuất, lọc hóa dầu, hóa chất dầu khí như dầu thô, khíhóa học, hạt nhựa.
ExxonMobil là tập đoàn dầu khí đa quốc gia lớn hàng đầu thế giới của Mỹ. Công ty có trụ sở chính tại Spring, Texas, hoạt động trong lĩnh vực thăm dò dầu khí, hóa chất, giải pháp sản phẩm (gồm cả dầu nhớt) và khai thác lithium. ExxonMobil sở hữu tổng trữ lượng dầu khí đã được chứng minh đạt 19,3 tỷ thùng dầu quy đổi tính đến cuối năm 2025. Sản lượng khai thác trung bình đạt 4,736 triệu thùng dầu quy đổi mỗi ngày, chủ yếu đến từ các tài sản chiến lược trọng điểm tại lưu vực Permian (Mỹ) và ngoài khơi Guyana.
Chevron là tập đoàn năng lượng đa quốc gia lớn thứ hai tại Hoa Kỳ, sở hữu trữ lượng dầu khí đã chứng minh đạt 10,6 tỷ thùng dầu quy đổi (BOE). Tập đoàn hoạt động chính trong lĩnh vực dầu khí thượng nguồn, hạ nguồn, năng lượng tái tạo và sở hữu công nghệ lọc hóa dầu độc quyền trên toàn cầu. Trụ sở chính của côngپنs chuyển từ California đến Houston, Texas . Tập đoàn sở hữu trữ lượng khổng lồ với các mỏ dầu khí trọng điểm tại Vịnh Mexico (Mỹ), Permian Basin, Tengiz (Kazakhstan) và Venezuela.
Shell là một công ty dầu khí đa quốc gia của Anh, có trụ sở chính tại London, Anh. Shell hoạt động trong mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp dầu khí, bao gồm thăm dò, sản xuất, lọc dầu, vận chuyển, phân phối và tiếp thị, hóa dầu, phát điện và kinh doanh. Shell có hoạt động tại hơn 99 quốc gia, sản xuất khoảng 3,7 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày và có khoảng 44.000 trạm dịch vụ trên toàn thế giới. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, Shell có tổng trữ lượng đã được chứng minh là 11,1 tỷ thùng dầu.
PetroChina là một công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. PetroChina sở hữu hơn 50.620 km đường ống dẫn khí tự nhiên và các sản phẩm lọc dầu; vận hành 26 nhà máy lọc dầu và 13 nhà máy hóa chất. PetroChina tham gia vào nhiều hoạt động liên quan đến dầu và khí tự nhiên, bao gồm: thăm dò, phát triển, sản xuất và kinh doanh dầu thô và khí tự nhiên; lọc dầu, vận chuyển, lưu trữ và kinh doanh dầu thô và các sản phẩm dầu; sản xuất kinh doanh các sản phẩm hóa dầu cơ bản và các hóa chất phái sinh; chuyên chở khí tự nhiên, dầu thô và dầu tinh lọc. PetroChina sản xuất ra 2/3 lượng dầu và khí đốt của Trung Quốc. Công ty có trữ lượng được chứng minh là 11,3 tỷ thùng dầu và 63,2 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên.
TotalEnergies, hay gọi tắt là Total, là một tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Pháp. Đây là một trong sáu công ty dầu khí lớn nhất thế giới. Nó cũng là một nhà sản xuất hóa chất lớn. Công ty có trụ sở chính tại quận La Défense ở Courbevoie, phía Tây Paris. Trữ lượng dầu khí được chứng minh đạt 10,2 tỷ thùng dầu. TotalEnergies hoạt động ở các mảng chính: Thăm dò và khai thác dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và khí sinh học. Sản xuất nhiên liệu, nhiên liệu sinh học và các sản phẩm hóa dầu. Phân phối các sản phẩm dầu nhờn, gas (LPG) và vận hành hệ thống cửa hàng dịch vụ. Đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) và hydro carbon thấp. TotalEnergies sở hữu và vận hành các dự án thăm dò, khai thác dầu khí trọng điểm tại nhiều khu vực trên thế giới, như: Các mỏ dầu khí lớn ngoài khơi Angola, Nigeria và Cộng hòa Congo. Các mỏ khí đốt và dầu tại Vương quốc Anh và Na Uy. Các dự án và mỏ dầu khí trọng điểm tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Iraq. Các dự án nước sâu tại Brazil, Vịnh Mexico (Mỹ) và Suriname.
ConocoPhillips là một công ty năng lượng quốc tế có trụ sở chính tại Houston, Texas, Mỹ. Lĩnh vực hoạt động là thăm dò và khai thác hydrocarbon (dầu, khí, bitum) Trữ lượng dầu khí đã được chứng minh của ConocoPhillips đạt khoảng 7,6 tỷ thùng dầu tương đương, với sản lượng khai thác dự kiến trong năm 2026 dao động từ 2,295 đến 2,36 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày. Các dự án trọng điểm của ConocoPhillips hiện tập trung vào khai thác dầu khí và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, như: Dự án Willow (Alaska, Mỹ), mỏ Ekofisk (Na Uy), các dự án LNG vốn chủ sở hữu, khu vực Montney và Surmont (Canada).
CNOOC (Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc) là công ty sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc, trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh. Trữ lượng dầu khí đạt mốc kỷ lục hơn 7,77 tỷ thùng dầu tương đương. Lĩnh vực hoạt động là thăm dò, khai thác, lọc dầu và phát triển năng lượng. Các dự án trọng điểm của công ty bao gồm: Mỏ dầu Kenli 10-2, mỏ dầu Văn Xương 16-2, các dự án trọng điểm tại Trung Quốc đại lục,...
Enbridge Inc. là công ty cơ sở hạ tầng năng lượng hàng đầu Bắc Mỹ, vận chuyển dầu thô và khí tự nhiên, phân phối khí đốt và phát triển năng lượng tái tạo. Công ty không trực tiếp thăm dò hay sở hữu các mỏ dầu nên không có trữ lượng dầu khí riêng. Enbridge sở hữu và vận hành các đường ống trên khắp Canada và Hoa Kỳ, vận chuyển dầu thô, khí đốt tự nhiên và chất lỏng khí đốt tự nhiên, đồng thời cũng sản xuất năng lượng tái tạo. Hệ thống đường ống của Enbridge là hệ thống dài nhất ở Bắc Mỹ và là mạng lưới đường ống xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.
The Southern Company là một công ty cổ phần giữ quyền kiểm soát các tiện ích điện và khí đốt tự nhiên hàng đầu tại Hoa Kỳ. Trụ sở chính đặt tại Atlanta, Georgia, với văn phòng điều hành đặt tại Birmingham, Alabama. Công ty này không sở hữu các mỏ dầu hay trữ lượng dầu khí riêng; thay vào đó, họ hoạt động trong lĩnh vực phân phối khí đốt, phát điện, và vận chuyển nhiên liệu thông qua các công ty con.
|Hạng
|Doanh nghiệp
|Quốc gia/Vùng lãnh thổ
|Vốn hóa thị trường
|Doanh thu (12 tháng gần nhất)
|#01
|Saudi Aramco
|Ả Rập Xê Út
|1,684 nghìn tỷ USD
|448,63 tỷ USD
|#02
|Exxon Mobil
|Mỹ
|570,13 tỷ USD
|326,00 tỷ USD
|#03
|Chevron
|Mỹ
|343,03 tỷ USD
|184,43 tỷ USD
|#04
|Shell
|Anh
|214,35 tỷ USD
|266,88 tỷ USD
|#05
|PetroChina
|Trung Quốc
|202,14 tỷ USD
|407,25 tỷ USD
|#06
|TotalEnergies
|Pháp
|174,02 tỷ USD
|183,96 tỷ USD
|#07
|ConocoPhillips
|Mỹ
|129,63 tỷ USD
|58,18 tỷ USD
|#08
|CNOOC
|Trung Quốc
|127,17 tỷ USD
|59,18 tỷ USD
|#09
|Enbridge
|Canada
|122,70 tỷ USD
|46,84 tỷ USD
|#10
|Southern Company
|Mỹ
|108,11 tỷ USD
|30,17 tỷ USD