Năng lượng và hạ tầng năng lượng là nền tảng của nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm sự vận hành liên tục của thế giới hiện đại. Từ ô tô, máy bay, tàu biển đến các nhà máy, trung tâm dữ liệu hay những sứ mệnh chinh phục không gian, mọi lĩnh vực đều phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng ổn định.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, năng lượng còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp và quá trình chuyển đổi sang các công nghệ xanh.