20 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI VIỆT TÌM NHÀ

2 thập kỷ trước, tìm nhà là hành trình của những cuộc gọi, những chuyến đi qua nhiều ngõ ngách, những tờ báo giấy dày đặc tin rao. Ngày nay, chỉ với vài thao tác trên máy tính hay điện thoại, người Việt có thể tiếp cận hàng triệu lựa chọn cùng dữ liệu thị trường cập nhật. Giữa những đổi thay ấy, nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn đã đi qua 20 năm đồng hành và góp phần thay đổi, định hình cách người Việt tìm kiếm tổ ấm.

MỘT VÒNG TRÒN TRÊN BẢN ĐỒ Chị Hương Giang không bắt đầu hành trình mua căn hộ tại TP Thủ Đức bằng việc đi qua từng dự án. Người phụ nữ 32 tuổi, làm công việc huấn luyện Pilates, bắt đầu bằng một vòng tròn trên bản đồ. Chị Giang lên Batdongsan.com.vn, khoanh khu vực mình muốn sống, chọn khoảng giá phù hợp, so sánh mức giá trên mỗi m² rồi kiểm tra những tiện ích xung quanh. Từ rất nhiều căn nhà đang được rao bán, danh sách dần thu hẹp còn những lựa chọn vừa với khả năng tài chính và nhu cầu sống của chị. Phía sau những thao tác tưởng như đơn giản ấy là sự thay đổi lớn trong cách người Việt tìm nhà. Vài cú click chuột, vài cái khoanh tròn nhỏ trên bản đồ đã thay thế cho nhiều chuyến tìm nhà đầy hoang mang.