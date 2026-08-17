20 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI VIỆT TÌM NHÀ

2 thập kỷ trước, tìm nhà là hành trình của những cuộc gọi, những chuyến đi qua nhiều ngõ ngách, những tờ báo giấy dày đặc tin rao. Ngày nay, chỉ với vài thao tác trên máy tính hay điện thoại, người Việt có thể tiếp cận hàng triệu lựa chọn cùng dữ liệu thị trường cập nhật.
Giữa những đổi thay ấy, nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn đã đi qua 20 năm đồng hành và góp phần thay đổi, định hình cách người Việt tìm kiếm tổ ấm.
Chị Hương Giang không bắt đầu hành trình mua căn hộ tại TP Thủ Đức bằng việc đi qua từng dự án. Người phụ nữ 32 tuổi, làm công việc huấn luyện Pilates, bắt đầu bằng một vòng tròn trên bản đồ.
Chị Giang lên Batdongsan.com.vn, khoanh khu vực mình muốn sống, chọn khoảng giá phù hợp, so sánh mức giá trên mỗi m² rồi kiểm tra những tiện ích xung quanh. Từ rất nhiều căn nhà đang được rao bán, danh sách dần thu hẹp còn những lựa chọn vừa với khả năng tài chính và nhu cầu sống của chị.
Phía sau những thao tác tưởng như đơn giản ấy là sự thay đổi lớn trong cách người Việt tìm nhà.
Batdongsan.com.vn ra đời năm 2006, vào buổi bình minh của Internet tại Việt Nam, khi công nghệ bất động sản, hay PropTech, còn là khái niệm xa lạ. Việc tìm nhà khi ấy chủ yếu dựa vào báo giấy, biển rao, người quen hoặc các đầu mối môi giới.
Trong bối cảnh thông tin còn phân tán, định hướng ban đầu của Batdongsan.com.vn là đưa tin nhà đất lên một địa chỉ trực tuyến, giúp người có nhu cầu mua, thuê kết nối nhanh hơn với người có bất động sản cần bán hoặc cho thuê.
Chỉ ít lâu sau, thị trường xuất hiện thêm nhiều cổng thông tin nhà đất. Không ít cái tên từng nổi lên mạnh mẽ nhưng dần rời khỏi đường đua sau những thay đổi công nghệ và các chu kỳ lên xuống của bất động sản.
Theo ông Bạch Dương, Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, một sản phẩm chỉ có thể đi đường dài khi tạo ra giá trị bền vững cho các bên tham gia. Với người mua và người thuê, giá trị nằm ở khả năng tiếp cận lượng thông tin lớn và sàng lọc theo nhu cầu. Với chủ nhà, môi giới và doanh nghiệp, nền tảng giúp họ đến gần hơn với những khách hàng đã có nhu cầu rõ ràng.
Với người mua và người thuê, giá trị của Batdongsan.com.vn nằm ở khả năng tiếp cận lượng thông tin lớn và sàng lọc theo nhu cầu. Với chủ nhà, môi giới và doanh nghiệp, nền tảng giúp họ đến gần hơn với những khách hàng đã có nhu cầu rõ ràng.— ÔNG BẠCH DƯƠNG — TỔNG GIÁM ĐỐC BATDONGSAN.COM.VN
Nhưng khi thị trường phát triển, bài toán cũng thay đổi.
Nếu giai đoạn đầu, người dùng cần có thêm lựa chọn thì khi thông tin trở nên quá nhiều, họ lại cần biết đâu là lựa chọn phù hợp, mức giá nào đáng tham khảo và nguồn tin nào đủ tin cậy.