Nói về văn hoá thần tượng, Hàn Quốc đã có hơn 30 năm để đưa làn sóng Hallyu lan toả khắp châu Á, len lỏi vào đời sống của các quốc gia mà người Hàn Quốc "xuất khẩu văn hoá" thành công. Seo Taiji and Boys ra mắt năm 1991, đặt ra cho Hàn Quốc tia hi vọng về một mô hình hiệu quả nhất để quảng bá âm nhạc. Du nhập thêm từ Nhật Bản nhiều nét tinh hoa, từ đây, văn hoá thần tượng hình thành tại Hàn Quốc. Mô hình fandom/fanclub đã quá quen thuộc với người Việt. Bởi Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng ứng làn sóng Hallyu nhất. Trong nhiều năm, fan Kpop tại Việt Nam phát triển thành một cộng đồng vững mạnh, thậm chí còn có sức ảnh hưởng sâu rộng đến cả nền giải trí. Tôi ra ngoài giao lưu, chào hỏi vài câu cũng có thể bắt gặp "người cùng tần số", là fan của những nhóm nhạc gen 2 như BIGBANG, DBSK, Super Junior, SNSD, 2NE1, T-Ara,... hay các "đỉnh lưu" Kpop gen 3 như BTS, BLACKPINK, EXO, SEVENTEEN,... Ấy thế mà năm 2024 này, khán giả Việt lại chia thành hai cộng đồng - fan Anh Trai Say Hi, hay là, fan Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Tháng 6/2024, hai chương trình thực tế - cùng một nguồn cảm hứng là tạo ra sân chơi, thi tài năng theo đội hình nhóm nhạc cho các nghệ sĩ nam lên sóng. Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tạo nên một cuộc cạnh tranh không điểm dừng, suốt mùa hè vừa qua, và cho đến hiện tại - khi cả hai chương trình đã kết thúc và bước vào đời thực thông qua những buổi hoà nhạc cháy vé. Mạng xã hội Việt chao đảo với hai chương trình dành cho 63 Anh Trai. Theo số liệu kết năm (tính từ 1/1/2024 - 25/11/2024) của một chuyên trang đo lường mức độ thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội, chủ đề về Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lần lượt xếp top #1 và top #3 trong năm qua. Trong đó, Anh Trai Say Hi giữ ngôi vương về mức độ thảo luận, với 12.7 triệu lượt nhắc đến, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng thu về 5.7 triệu lượt. Bấy nhiêu đủ để thấy công chúng quan tâm đến hai chương trình cùng chủ đề này đến như thế nào.

Cùng chủ đề, nhưng Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hướng đến hai đối tượng khác nhau: một bên là sân chơi dành riêng cho các nghệ sĩ trẻ dưới 30 tuổi; một bên là sân chơi cho các "anh chú" lão làng, đến từ mọi lĩnh vực thử sức với âm nhạc. Cũng từ đây, các nghệ sĩ nam có cơ hội bước ra ánh sáng - hoặc trở lại với thời hào quang đã qua. Hai chương trình tạo nên không gian thi đấu giữa các Anh Trai, hoặc Anh Tài, theo motif kết hợp thành nhóm nhạc - cùng sáng tác, sản xuất hoặc phối mới nhạc cũ - rồi biểu diễn. Dạng thức show sống còn gây sốt ở các nền giải trí phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc được tái hiện hoàn hảo tại Việt Nam.

Tiếp cận nghệ sĩ qua góc nhìn mới lạ, nghệ sĩ bộc lộ những khía cạnh chân thực nhất, từ việc luyện tập cho đến tương tác cùng nhau thế nào, khiến khán giả tò mò chờ đợi từng tập lên sóng. Mỗi tuần của mùa hè vừa qua chính là một cuộc đua rating gay cấn của hai chương trình Anh Trai. Và chuyện gì đến, cũng đến. Khán giả được chiêu đãi nhạc hay, sân khấu đẹp, mong muốn được trao lại tình cảm và sự ủng hộ hết mình cho nghệ sĩ. Lần đầu tiên, thị trường giải trí Việt có hai chương trình thực tế gây chú ý với cộng đồng fan nghệ sĩ quốc tế - đặc biệt là Kpop. Từ những FC nhỏ lẻ, hoạt động riêng rẽ của các nghệ sĩ đã có từ trước, cộng đồng người hâm mộ tăng theo cấp số nhân trong và sau chương trình. Một số nghệ sĩ còn chuyên nghiệp hoá FC/fandom bằng cách tổ chức thống nhất giữa người hâm mộ và ekip/công ty quản lý, đặt tên riêng cho cộng đồng fan.

FC nghệ sĩ Việt hoạt động sôi nổi không kém bất kỳ fandom lớn mạnh nào trên thế giới. Còn nhớ, trước khi 30 Anh Trai của chương trình Say Hi biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, thì NSX đã lên lịch trình cho các Anh Trai có dịp gặp gỡ, giao lưu với khán giả Thủ đô trong 3 ngày 4 - 7/12/2024. Sự đổ bộ của các Anh Trai làm đường phố Hà Nội tắc nghẽn, fan nô nức tập trung tại các địa điểm công khai để gặp gỡ thần tượng. Hình ảnh hàng dài khán giả nối đuôi theo xe 30 Anh Trai rong ruổi phố phường, từ trước đến nay chỉ có thể nhìn thấy ở các siêu sao quốc tế hoặc sự kiện thể thao mang tính cộng đồng.

Ấn tượng hơn cả là kế hoạch quảng bá cho các thần tượng Việt, được các "đầu tàu" FC đề ra một cách bài bản, chi tiết, chắt lọc từ bí quyết đu idol quốc tế. Nghệ sĩ Việt được fan theo chân đến mọi sự kiện công khai, tập trung stream/cày view nâng cao thành tích sản phẩm. Chưa hết, mọi cột mốc của nghệ sĩ đều được fan ghi nhớ nằm lòng, lên kế hoạch quảng bá bằng nhiều cách thức như booking quảng cáo, chạy bảng LED khổng lồ ở các địa điểm nổi tiếng, thậm chí là ra cả nước ngoài như Hàn Quốc, Mỹ. FC của Anh Tài SOOBIN hẳn từng khiến người ta choáng ngợp bởi độ chịu chi, mừng sinh nhật thần tượng bằng bảng LED to nhất Đông Nam Á - sáng rực một góc sông Sài Gòn, Thủ Thiêm, hay biển quảng cáo khổng lồ ngay tại New York, Mỹ. Các "phú bà" fan SOOBIN mời masterchef Phạm Tuấn Hải đến chuẩn bị đồ ăn cho các Anh Tài và ekip concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại Hưng Yên vừa qua.

Trước thềm concert Anh Trai Say Hi Mỹ Đình, FC HIEUTHUHAI gây chú ý khi triển khai loạt project "thơm mùi tiền". Tiêu biểu là diễu hành 4 siêu xe trang trí banner hình ảnh thần tượng, chạy qua các tuyến phố lớn tại Hà Nội, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và thu hút sự chú ý từ đông đảo công chúng. Song song đó, FC SUNDAYs còn bố trí các photo booth được đầu tư công phu, đạt chuẩn thẩm mỹ cao, mang đến không gian check-in hiện đại cho fan.

Nhóm MOPIUS với 4 Anh Trai cực hot là JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKING được fan đầu tư project debut đầy hoành tráng. MV Làn Ưu Tiên của nhóm được fan tích cực cày view, hỗ trợ thêm bằng chiến dịch quảng cáo LED tại các tòa nhà lớn ở Hà Nội và TP.HCM. RHYDER, Captain Boy nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ qua dự án màn hình LED Indoor tại Hàn Quốc

Trải qua bao cuộc cạnh tranh, thì không thể phủ nhận sức ảnh hưởng tích cực mà hai show Anh Trai đã mang đến cho thị trường giải trí Việt. Lần đầu tiên, nghệ sĩ Việt được người hâm mộ ủng hộ theo cách thức chuyên nghiệp chuẩn quốc tế. Cộng đồng vốn yêu quý nghệ sĩ quốc tế trở về với nghệ sĩ nội địa. Khán giả Việt yêu nghệ sĩ Việt, tính cộng đồng gắn kết hơn bao giờ hết qua những hoạt động giao lưu - ủng hộ thần tượng.

Tôi đã từng dự loạt concert lớn nhỏ, của những nhóm nhạc hàng đầu Kpop tôi yêu. Khi BLACKPINK mở ra trang mới cho thị trường concert Việt tại SVĐ Mỹ Đình với hơn 63 nghìn khán giả trong 2 đêm Born Pink Hà Nội, vào mùa hè năm 2023, tôi càng yêu hơn cảm giác được hoà chung một nhịp đập, một đam mê âm nhạc với thần tượng của mình - ngay tại quê hương, nơi xung quanh mình, phần lớn khán giả dự show nói chung một ngôn ngữ. Fanchant hit của BLACKPINK bằng lời chế tiếng Việt, bạn đã thử chưa? Cảm giác “đi đu idol”, ngay tại Việt Nam là cảm giác tuyệt vời như thế.

Và năm 2024, chúng ta được cùng nhau ngân vang giai điệu giữa biển lightstick hàng chục nghìn người - mà tuyệt vời hơn, lại cùng nghệ sĩ Việt quẩy tới bến qua 6 đêm concert làm nên lịch sử. Chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm, thị trường concert Việt liên tục nổi bão với chuỗi concert từ 2 show Anh Trai, gồm 4 đêm diễn của Anh Trai Say Hi và 2 đêm diễn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Tổ chức ở cả 2 đầu cầu TP.HCM và Hà Nội, concert nào của 2 show Anh Trai cũng “cháy vé” với hàng chục nghìn khán giả tham dự. Cả hai concert Anh Trai đều có giá vé linh động từ vài trăm nghìn đến 10 triệu đồng, đa dạng sự lựa chọn và đương nhiên không phải con số nhỏ. Khán giả chấp nhận bỏ ra số tiền khổng lồ để mua vé “đi đu thần tượng nội địa”. Vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại Hưng Yên sold-out chỉ trong 40 phút kể từ khi mở bán, thu hút 130 nghìn lượt khách ghé thăm Ocean Park 3 Hưng Yên - địa điểm tổ chức concert. Trong khi đó, Anh Trai Say Hi lấp đầy 2 đêm diễn Mỹ Đình. Theo công bố từ trang phân phối vé Ticketbox, 2 đêm concert Anh Trai Say Hi thành công thu hút 90 nghìn khán giả - con số chưa từng thấy cho 1 sự kiện âm nhạc tại Việt Nam. Nhìn biển lightstick bùng nổ của 6 đêm concert 2 show Anh Trai, khán giả không khỏi choáng ngợp và tự hào trước sự phát triển của thị trường giải trí Việt.

Nghệ sĩ Việt chứng minh thực lực, stage presence chuyên nghiệp không hề kém cạnh sao thế giới. Có cơ hội biểu diễn trước đám đông hàng chục nghìn khán giả - điều mà sẽ rất khó hiện thực hoá nếu không có sân chơi Anh Trai kết nối thành khối sức mạnh chung, các Anh Trai - Anh Tài biểu diễn bằng 100% công lực, đưa đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc. Mỗi người một vẻ, tất cả toả sáng “đỉnh nóc, kịch trần”, lan toả tình yêu đến khán giả thông qua âm nhạc và những sân khấu đẳng cấp.

Trên hết, cảm giác nghe nhạc Việt, thần tượng nói tiếng Việt, không có bất kỳ rào cản ngôn ngữ chính là trải nghiệm đỉnh cao nhất. Chính những điều này đã đưa đến dư vị không thể phai cho những khán giả có cơ hội trực tiếp hoà mình trong các đêm diễn vừa qua.

Theo Báo cáo tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc kỹ thuật số Việt Nam (2024 - 2025), trong 12 tháng qua, có hơn 50 concert quy mô lớn (vài nghìn người trở lên) được tổ chức ở Việt Nam. Ngoài 6 concert của 2 Show Anh Trai, thị trường Việt còn vô cùng nhộn nhịp với những liveshow cá nhân đẳng cấp của Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, trẻ trung cùng loạt đại nhạc hội như GENfest, 8WONDER, Những Thành Phố Mơ Màng, HOZO Super Fest,... Không chỉ đưa các sao nội địa toả sáng, các đại nhạc hội lớn còn mời đến những siêu sao Kpop, USUK như PSY, Imagine Dragons, Henry Lau, Hwasa, Loco,... và vô số sao Kpop về Việt Nam tổ chức concert/fancon/fan-meeting như Baekhyun, Chanyeol (EXO), Daesung (BIGBANG), Super Junior, Park Bom (2NE1), Kim Jae Joong,... Show nhãn hàng cũng từ đây mà "mọc lên như nấm".

Việc hàng chục sự kiện quy mô lớn được tổ chức trong năm cho thấy năng lực tổ chức sự kiện biểu diễn ở Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp. Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khán giả, thu hút sao nước ngoài về Việt Nam, ekip làm show phải nâng cấp chính mình. Ở các sự kiện, lực lượng nhân sự hỗ trợ lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm người. Khâu tổ chức chú trọng trải nghiệm cho khán giả, thêm quyền lợi về phục vụ đồ ăn, giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ. Thị trường merchandise (vật phẩm) đi kèm thần tượng như áo, mũ, túi, lightstick, photo card,... cũng được người hâm mộ săn lùng, mua bán nhộn nhịp. Thị trường concert tại Việt Nam phát triển trong những năm gần đây phản ánh sự trưởng thành của ngành giải trí.

Sự bùng nổ của hai show Anh Trai cùng loạt show thực tế về âm nhạc khác như Our Song Việt Nam, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 liên tục mang đến bữa tiệc thanh - sắc đề huề cho khán giả suốt cả năm. Với thử thách vừa sáng tác, làm mới, sản xuất nhạc, vừa biểu diễn - các nghệ sĩ phải tự hoàn thiện, thử thách mình làm sao để mang đến những sân khấu mãn nhãn, mãn nhĩ cho khán giả.

Bản đồ âm nhạc Việt năm 2024 đón chào thêm nhiều nhân tố trẻ đầy tiềm năng, có khả năng toàn diện từ sáng tác, sản xuất lẫn trình diễn như Quang Hùng MasterD, RHYDER, Dương Domic, HURRYKNG,... hay những nghệ sĩ chuyên nghiệp có cơ hội toả sáng trở lại với bộ kỹ năng “all-rounder” như SOOBIN, (S)TRONG - Trọng Hiếu, Jun Phạm, Kay Trần,... Ở “địa hạt” của các nghệ sĩ nữ, những gọi ca gạo cội như Diva Thanh Lam, Thu Minh, Lương Bích Hữu,... tham gia cùng một sân chơi với nghệ sĩ trẻ, cùng Orange, Vũ Thảo My,... phối mới loạt ca khúc bất hủ, hoà cùng một giai điệu với nhiều tầng cảm xúc đến từ hai thế hệ nghệ sĩ.

Nhạc từ chương trình thực tế ứng dụng đa dạng các thể loại. Từ nhạc pop, trẻ trung hợp thị hiếu cho đến những màn mashup - làm mới không tưởng. Anh Trai Say Hi góp thêm cho thị trường loạt hit hợp gu giới trẻ, thể hiện được câu chuyện và cái tôi của những Anh Trai dưới 30 tuổi, đứng đầu top trending và các BXH nhạc số như Catch Me If You Can, Trói Anh Lại, Ngáo Ngơ, Sao Hạng A, Hào Quang, Regret, Kim Phút Kim Giờ,...

Trong khi đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính là “mảnh đất màu mỡ” để các Anh Tài làm mới nhạc, làm mới chính mình. Nhạc cũ mà không hề cũ. Theo dõi cả mùa hè, không ai có thể nhận ra bản hit Có Không Giữ Mất Đừng Tìm của Trúc Nhân được trình bày dưới sân khấu tinh thần tuồng cổ, hay một Trống Cơm kết hợp gây sốc giữa EDM, hát chèo và nhạc cụ dân tộc. Một Chiếc Khăn Piêu được hàng chục nghìn khán giả fanchant giữa concert Chông Gai. Giới trẻ Việt đu idol, còn tìm hiểu thêm lịch sử và thêm yêu truyền thống nước nhà.

Nhạc Việt 2024 không chỉ đến từ chương trình thực tế. Các nghệ sĩ “không bận đi thi” vẫn nô nức cho ra sản phẩm cá nhân. Thị trường dậy sóng với sự trở lại của ngôi sao số 1 Sơn Tùng M-TP. Ra mắt liền 2 ca khúc Chúng Ta Của Tương Lai và Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, Sơn Tùng trở lại ngôi vương một cách thuyết phục, nhất là nhờ single Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Nam ca sĩ gốc Thái Bình tự phá kỷ lục chính mình, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau xuất sắc debut tại vị trí thứ 162 trên BXH Billboard Global Excl.US, chiếm giữ top #1 trending YouTube Music trong vòng 1 tháng và đạt đến cột mốc 2.1 triệu người nghe hàng tháng Spotify - con số cao nhất với một nghệ sĩ Việt.

Đặc biệt, cơn sốt E.P/album từ năm 2023 vẫn không hạ nhiệt. Nghệ sĩ tập trung sáng tạo, xây dựng cốt lõi và theo đuổi giá trị bền vững trong âm nhạc. Đầu năm, Lil Wuyn ra mắt album An, gửi đến khán giả một không gian yên bình, sâu lắng để tìm kiếm cho mình chút thư thái giữa cuộc sống mệt nhọc. Giữa năm, SOOBIN ra mắt album đầu tay Bật Nó Lên, với 10 tracks tự sáng tác đánh dấu 10 năm theo đuổi âm nhạc. “Em bé số 1 Vpop” AMEE tung E.P đầu tay MỘNGMEE - đánh dấu màn tái xuất sau 4 năm kể từ album dreAMEE. Những sản phẩm này, đều là thành quả lao động miệt mài của nghệ sĩ và ekip nghệ sĩ.

Cơn bão album thực sự, chính là nửa cuối năm nay, khi hai chương trình Anh Trai dần đi đến hồi kết thúc. tlinh cùng Low G cho ra E.P FLVR phá đảo mọi nền tảng video, hot “rần rần” bởi nhạc và MV quá chất. tlinh khẳng định ngôi vị “nữ hoàng nhạc số” Gen Z, là nghệ sĩ nữ có thứ hạng cao nhất Spotify Việt Nam năm 2024, một phần là nhờ sức hút của E.P FLVR. “Nửa kia” của tlinh - Wxrdie cũng không hề kém miếng. Nam rapper kỷ niệm tuổi 24 bằng album dài 24 tracks, hoàn toàn tự sáng tác và kết hợp cùng 29 nghệ sĩ. Dung lượng quá khủng cho một album Hip-hop Việt. BigDaddy - HLV Rap Việt “chốt sổ” 17 năm hoạt động bằng album Nhân Trần - là cuốn tự truyện, chiêm nghiệm về Hà Nội của một người nghệ sĩ trưởng thành, bố của 2 con. Binz hoá Xuân Đan trưởng thành, đầy sâu sắc vừa rap vừa hát bolero trong E.P Duyên Kiếp Cầm Ca.

Không thể không kể đến 2 “tân binh nghìn máu” của làng nhạc Việt. Chỉ trong 1 tuần (28/11/2024 - 5/12/2024), marzuz và Thể Thiên đều đánh dấu màn ra mắt bằng full album đáng gờm. marzuz và Thể Thiên khiến công chúng đặt câu hỏi về nội lực của chính họ, rằng phải là ai, tài giỏi đến đâu mà liều lĩnh đến dường này. Một bên là con gái nghệ sĩ guitar Trần Thanh Phương, cháu gái Diva Hà Trần - marzuz; một bên là con trai ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, cháu ruột huyền thoại Trịnh Công Sơn - Thể Thiên. Cả hai tân binh đều là “con nhà nòi” nghệ thuật chính hiệu. Bản đồ âm nhạc Việt càng thêm sáng với những tài năng trẻ xuất phát từ “cái nôi” nghệ thuật, thừa hưởng trọn vẹn "bộ gen nghệ sĩ" từ bố mẹ hay những người đi trước. marzuz và Thể Thiên mang đến những gì nguyên thuỷ nhất từ cá tính âm nhạc của chính mình, thừa hưởng tinh tuý từ cái nôi nghệ thuật của gia đình, để mỗi sản phẩm là một câu chuyện âm nhạc đáng nghe, đáng học hỏi.

Nhạc Việt năm 2024 là bức tranh tổng hoà của một “thế giới phẳng” - nơi các giá trị truyền thống được giữ gìn, yếu tố dân tộc được lồng ghép qua các sân khấu, đại nhạc hội, các nền văn hoá xích lại gần nhau trong mỗi một tác phẩm được ra mắt. Hiphop/ Pop/ RnB được ưa chuộng, những âm hưởng từ khắp nơi trên thế giới như Latin, Afro, UK Garage,… xuất hiện thêm nhiều thử nghiệm chưa từng thấy với đàn bầu, bolero, ca trù, nhạc cụ dân tộc. Âm nhạc không biên giới, nghệ sĩ hoà nhập mà không hoà tan, chính là tín hiệu để Vpop ngày càng khởi sắc, phát triển hơn trong tương lai. Và cũng để nghệ sĩ Việt tự hào nói rằng - Chính là “Việt Nam tôi đó!”.

Với rất nhiều thành tựu, năm 2024 chính xác là năm kỷ nguyên mới của làng nhạc Việt. Thành tựu ấy không chỉ đến từ nỗ lực của các nghệ sĩ, mà còn tới rất nhiều con người đang ngày một đóng góp công sức cho thị trường âm nhạc. Đó là những ekip sản xuất, các chương trình truyền hình, các concert/ liveshow/ music festival của năm. Đó là những nhà quản lí văn hóa, những cơ quan có thẩm quyền đã chung tay xây dựng cơ chế, tạo điều kiện để các sản phẩm âm nhạc được tới gần hơn với công chúng. Và quan trọng, chính những khán giả đã ngày một hết mình với niềm đam mê âm nhạc, không ngần ngại ủng hộ cho những sản phẩm âm nhạc cũng như nghệ sĩ mình yêu thích đã tô vẽ nên một bức tranh đa sắc, đáng tự hào như hiện tại. Chính khán giả mới là những người khách quan nhất, là thành phần quan trọng, quyết định đến sự phát triển rực rỡ của thị trường âm nhạc nước nhà.

Để đánh dấu một năm bùng nổ của thị trường âm nhạc Việt, cũng như tôn vinh thành quả rực rỡ của các nghệ sĩ nổi bật năm 2024 - nơi người Việt yêu nghệ sĩ Việt, WeChoice Awards mang đến cho khán giả một sản phẩm đặc biệt, đó chính là album WeChoice 2024. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu Vpop, những sự kết hợp chưa từng có, những cái tên lần đầu tiên được đặt cạnh nhau và sự tiếp nối chuyển giao giữa các biểu tượng của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Album WeChoice 2024 hứa hẹn sẽ là một nguồn năng lượng tích cực và tươi mới dành cho tất cả những người yêu âm nhạc. Hãy cùng chờ đợi những màn kết hợp rực rỡ mà chỉ WeChoice Awards mới có thể mang đến cho bạn nhé!

