Mỗi sớm mai, cư dân của Meypearl Harmony được đánh thức bằng thanh âm dịu dàng của tiếng sóng rì rào, tiếng gió lướt qua rặng dừa và những tia nắng bình minh trải dài theo nhịp sóng. Nắng sớm tràn vào mỗi góc nhỏ của không gian sống một cách tự nhiên, nhờ kiến trúc độc đáo của tòa tháp.

Lấy cảm hứng từ đường cong mềm mại của sóng biển và sự sang trọng của những chiếc du thuyền hạng sang, tòa tháp B của Meypearl Harmony Phú Quốc được HBA Architecture (Mỹ) – đơn vị danh tiếng toàn cầu trong thiết kế khách sạn, resort và các công trình nghỉ dưỡng cao cấp – kiến tạo với những tầng giật cấp, mở rộng tối đa ban công và các khoảng không gian giao hòa với thiên nhiên. Nhờ đó, mỗi căn hộ đều đón trọn nắng mai, gió biển và hơi thở trong lành của đảo ngọc, biến khoảnh khắc bình minh thành trải nghiệm thư thái hiếm có – một chất sống khác biệt hoàn toàn so với nhịp đô thị thường ngày.

Không cần vội vã, cư dân bắt đầu ngày mới bằng vài động tác yoga bên làn gió biển, một vòng chạy bộ hay thong dong đạp xe quanh khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc rợp bóng xanh.

Và khi trở về, bữa sáng bên ban công hướng biển – nơi nắng khẽ rót xuống mặt nước lấp lánh mở đầu cho một ngày mới đầy năng lượng giữa đảo ngọc.

Sau bữa sáng thảnh thơi, thành phố đảo bắt đầu khởi động ngày mới rộn ràng hơn. Trên những cung đường rợp bóng cây của Meyhomes Capital Phú Quốc, những chiếc xe lăn bánh chậm rãi, đưa con đến trường Meyshool Đoàn Thị Điểm nằm ngay trong khu đô thị, rồi đến văn phòng làm việc hoặc khu trung tâm thương mại, rạp chiếu phim sầm uất kề bên, chỉ trong vài phút di chuyển.

Nhịp sống nơi đây nhẹ nhàng mà đủ đầy – khi mọi tiện ích, công việc, học tập và nghỉ dưỡng đều gói trọn trong một bán kính gần, để mỗi buổi sáng ở Meypearl Harmony luôn bắt đầu bằng sự thuận tiện, tinh tế và bình yên hiếm có giữa lòng đảo Ngọc.

Sau buổi sáng trong trẻo, Meypearl Harmony Phú Quốc vẫn được bao bọc bởi không khí mát lành, nhờ những làn gió biển len qua từng khối nhà. Cư dân trở về căn hộ ngập ánh sáng – nơi mỗi góc nhỏ đều mở ra tầm nhìn khoáng đạt. Một bữa trưa nhẹ giữa gian bếp hiện đại, hay vài phút nghỉ ngơi trong làn gió dịu bên ban công cũng đủ tái tạo lại năng lượng tươi mới.

Không cần đến resort xa xôi, cư dân Meypearl Harmony được nghỉ dưỡng ngay trong chính ngôi nhà của mình, nơi an cư là tận hưởng và từng khoảnh khắc đều trong veo như chính hơi thở của đảo Ngọc.

Dấu ấn Outdoor‑Living của mỗi căn hộ được thể hiện tinh tế qua cách bố trí thông minh của không gian: từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đến góc làm việc, hệ cửa kính lớn mở rộng tối đa, đón trọn ánh sáng và gió trời, tạo nên không gian luôn thoáng đãng, trong lành và ngập tràn năng lượng.

Không chỉ dừng lại ở kiến trúc mở, nội thất mỗi căn hộ còn được đơn vị tư vấn thiết kế Darkhorse (Úc) chăm chút tỉ mỉ với tinh thần nghỉ dưỡng trọn vẹn – từ gam màu trung tính dịu nhẹ, vật liệu gỗ ấm áp đến các chi tiết đá tự nhiên tinh tế. Mỗi căn hộ trở thành một kỳ nghỉ ven biển riêng tư, nơi chủ nhân luôn cảm nhận được sự thư thái và bình yên, ngay cả trong những ngày bận rộn nhất."

Bên cạnh đó, cư dân có thể chọn vài phút ngồi nhâm nhi cà phê hay dạo bước qua các tuyến phố thương mại, tận hưởng cảm giác mua sắm tiện nghi ngay trong lòng khu đô thị đáng sống Meyhomes Capital Phú Quốc.

Từ những cửa hàng boutique, quán cà phê sang trọng cho đến các điểm ẩm thực tinh tế…tất cả đều gói trọn trong tầm tay, vừa thuận tiện, vừa nhẹ nhàng, để buổi trưa trở thành khoảnh khắc tái tạo năng lượng, thư thái và đầy cảm hứng giữa một ngày sống xanh của cư dân Meypearl Harmony.

Chiều về, nhịp sống tại Meypearl Harmony chuyển mình mềm mại, êm dịu như cơn gió biển lướt qua hàng dừa. Sau giờ làm và học tập, trẻ em có thể chơi đùa tại sân chơi vịnh cá heo, sân chơi tàu cướp biển, con đường Peter Pan hay tại thác nước tràn... trong khi cha mẹ thong thả dạo bước quanh công viên hồ, tận hưởng hương biển mặn mòi và sắc xanh rì rào của thiên nhiên.

Sống trong không gian tinh khiết nhờ các giải pháp sống xanh toàn diện của khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, cư dân Meypearl Harmony được thoải mái sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời, trạm sạc xanh, cùng nguồn nước uống tinh khiết, có thể uống trực tiếp tại vòi ngay trong mỗi căn hộ và cả ở các khu vực công cộng, thậm chí cả nước thải cũng được xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Nằm tại tâm điểm của khu đô thị đáng sống Meyhomes Capital Phú Quốc, chỉ cách bãi Trường 150m, nên chỉ vài bước chân là cư dân của Meypearl Harmony có thể dạo bộ trên cát mềm, hay ngồi thư giãn ven biển, để từng khoảnh khắc hòa cùng hoàng hôn trở nên dịu dàng và lắng sâu trong tâm hồn.

Khi hoàng hôn nhường chỗ cho sắc tím của buổi tối, Meypearl Harmony Phú Quốc khoác lên mình vẻ trầm lắng nhưng vẫn đầy sức sống. Cư dân có thể tận hưởng bữa tối tinh tế ngay sát biển với tiếng sóng rì rào khẽ hòa cùng tiếng cười nói của gia đình và bạn bè.

Sau bữa tối, cư dân có thể dẫn con dạo quanh các phố nội khu, ghé thăm khu mua sắm tiện nghi, khám phá chợ đêm MEBOX rực rỡ sắc màu và hương vị địa phương, hay ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại các quán cà phê xinh xắn. Trẻ nhỏ có thể vui chơi tại công viên ánh sáng Ice Jungle, thỏa sức khám phá các trò chơi sáng tạo, trong khi cả gia đình tận hưởng những phút giây thư giãn tại bể bơi ngọc trai dài 50m hay trải nghiệm niềm vui tại trung tâm giải trí Meyfun.

Những ai yêu thích trải nghiệm sôi động hơn có thể thả mình trên sky lounge, nhâm nhi cocktail, ngắm toàn cảnh đảo ngọc về đêm và tận hưởng nhịp sống nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống của Meypearl Harmony Phú Quốc.

Cũng có thể dạo bước trên tuyến phố Hàn Quốc Koradise, thưởng thức ẩm thực, mua sắm và cảm nhận một không gian sống vừa hiện đại, vừa đậm chất nghỉ dưỡng ngay trong lòng khu đô thị.

Kết ngày, cư dân trở về căn hộ, mở cửa ban công và ngắm sao trên bầu trời đảo ngọc, để tâm hồn lắng lại giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng rì rào và gió biển khẽ vuốt tóc.

Meypearl Harmony Phú Quốc không chỉ là nơi an cư, mà còn là hải trình 5 sao ngay giữa đảo Ngọc, nơi mỗi khoảnh khắc sống đều tràn đầy cảm xúc và trải nghiệm. Từ bình minh được đánh thức bởi tiếng sóng, trưa đến nhẹ nhàng giữa sắc xanh và nắng, chiều thư thái dạo chơi bên gia đình, và buổi tối lắng đọng bên biển trời đầy sao – mọi thứ đều hòa làm một trong nhịp sống tinh tế giữa khu đô thị tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc.





Ánh Dương Thanh Niên Việt